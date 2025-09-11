Brands
Discover
Events
Newsletter
More

Follow Us

twitterfacebookinstagramyoutube
Youtstory

Brands

Resources

Stories

General

In-Depth

Announcement

Reports

News

Funding

Startup Sectors

Women in tech

Sportstech

Agritech

E-Commerce

Education

Lifestyle

Entertainment

Art & Culture

Travel & Leisure

Curtain Raiser

Wine and Food

YSTV

ADVERTISEMENT
Advertise with us
शेयर बाज़ार

Sensex-Nifty बढ़त पर बंद, निवेशकों ने कमाए 78,000 करोड़ रु

आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 78,000 करोड़ रुपये बढ़कर 457.23 लाख करोड़ रुपये हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन को 456.45 लाख करोड़ रुपये रहा था. इसका मतलब है कि निवेशकों की संपत्ति में लगभग 78,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

रविकांत पारीक6471 Stories
Sensex-Nifty बढ़त पर बंद, निवेशकों ने कमाए 78,000 करोड़ रु

Thursday September 11, 2025 , 3 min Read

आज, 11 सितंबर 2025 को भारतीय शेयर बाजार दिनभर के उतार-चढ़ाव के बाद हरे निशान में बंद हुए. दोनों सूचकांकों ने मामूली बढ़त दर्ज की और निवेशकों को सकारात्मक संकेत दिए. (11 September Stock Market/Share Bazaar News)

हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 123.58 अंक चढ़कर 81,548.73 अंक पर बंद हुआ, जो 0.15% की बढ़त है. जबकि एनएसई निफ्टी50 (NSE Nifty50) आज 32.40 अंक चढ़कर 25,005.50 अंक पर बंद हुआ, जो 0.13% की तेजी है.

आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 78,000 करोड़ रुपये बढ़कर 457.23 लाख करोड़ रुपये हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन को 456.45 लाख करोड़ रुपये रहा था. इसका मतलब है कि निवेशकों की संपत्ति में लगभग 78,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

दिनभर के प्रमुख रुझान

सुबह के सत्र में बाजार ने फ्लैट शुरुआत की. शुरुआती घंटे में आईटी और ऑटो स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला, लेकिन एनर्जी और बैंकिंग सेक्टर की मजबूती ने बाजार को सहारा दिया. दिन के मध्य सत्र में अस्थिरता रही, हालांकि अंतिम घंटे में चुनिंदा खरीदारी से सूचकांकों ने मजबूती हासिल की.

आज एनर्जी और पीएसयू सेक्टर निवेशकों की पहली पसंद रहे. GAIL, BPCL, HPCL और NTPC जैसे शेयरों में अच्छी खरीदारी हुई, जिससे एनर्जी इंडेक्स मजबूत हुआ. वहीं आईटी सेक्टर पर प्रॉफिट-बुकिंग का दबाव बना रहा. बड़े आईटी स्टॉक्स, जिन्होंने हाल ही में अच्छी तेजी दिखाई थी, आज गिरावट का शिकार हुए. ऑटो सेक्टर में भी हल्की-मिश्रित चाल देखने को मिली.

BSE पर आज बढ़त के साथ बंद होने वाले शेयरों की संख्या अधिक रही. एक्सचेंज पर कुल 4,281 शेयरों में आज कारोबार देखने को मिला. इसमें से 2,108 शेयर तेजी के साथ बंद हुए. वहीं 2,012 शेयरों में गिरावट देखी गई. जबकि 161 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सपाट बंद हुए. इसके अलावा 113 शेयरों ने आज कारोबार के दौरान अपना नया 52-वीक हाई छुआ. वहीं 42 शेयरों ने अपने 52-हफ्तों का नया निचला स्तर छुआ.

टॉप गेनर और लूज़र

आज BSE सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए. इनमें से NTPC के शेयरों में सबसे अधिक (1.69%) की तेजी दर्ज की गई, और यह टॉप गेनर रहा. इसके बाद Axis Bank (+1.56%), Powergrid (+1.33%), Eternal (+1.17%) और Bharti Airtel (+1.17%) के शेयरों में तेजी रही.

वहीं, सेंसेक्स के सिर्फ 14 शेयर आज गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए. इनमें से Infosys के शेयर में सबसे अधिक (-1.51%) की गिरावट आई और यह टॉप लूज़र रहा. इसके बाद Titan (-1.09%), UltraTech Cement (-0.85%), Hindustan Unilever (-0.84%) और BEL (-0.76%) के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

वैश्विक बाजारों का प्रभाव

भारतीय शेयर बाजार पर आज वैश्विक संकेतों का बड़ा असर रहा. अमेरिकी बाजारों से मिले सकारात्मक रुझान, फेडरल रिजर्व की संभावित ब्याज दरों में कटौती और अमेरिका-भारत व्यापार वार्ताओं में प्रगति की खबरों ने निवेशकों का उत्साह बनाए रखा. हालांकि डॉलर-रुपया विनिमय दर और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) के प्रवाह को लेकर हल्की चिंता भी दिखी. इन मिले-जुले संकेतों ने बाजार को दिनभर रेंज-बाउंड रखा, लेकिन अंत में मजबूती दिलाई.

कुल मिलाकर 11 सितंबर 2025 का सत्र सेक्टर-विशिष्ट मूवमेंट और वैश्विक संकेतों से प्रभावित रहा. Sensex और Nifty दोनों ने मामूली बढ़त दर्ज की, लेकिन आईटी सेक्टर पर दबाव ने बाजार की तेजी को सीमित किया. आने वाले सत्रों में बाजार की दिशा वैश्विक आर्थिक संकेतों, मुद्रा विनिमय दर और घरेलू नीतिगत घोषणाओं पर निर्भर करेगी.

यह भी पढ़ें
TERN Group को मिली 200 करोड़ रु की फंडिंग, हेल्थकेयर टैलेंट को मिलेगा बूस्ट