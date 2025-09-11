Brands
फंडिंग एलर्ट

TERN Group को मिली 200 करोड़ रु की फंडिंग, हेल्थकेयर टैलेंट को मिलेगा बूस्ट

TERN Group ने $24 मिलियन (करीब 200 करोड़ रु) की सीरीज A फंडिंग जुटाई है. कंपनी का लक्ष्य भारत को ग्लोबल हेल्थकेयर टैलेंट हब बनाना है. AI-पावर्ड प्लेटफॉर्म से नर्स और हेल्थकेयर वर्कर्स को ट्रेनिंग, जॉब और तेज़ भर्ती प्रोसेस मिलेगा. यह निवेश नए देशों में विस्तार और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा.

रविकांत पारीक6471 Stories
TERN Group को मिली 200 करोड़ रु की फंडिंग, हेल्थकेयर टैलेंट को मिलेगा बूस्ट

Thursday September 11, 2025 , 2 min Read

भारत के नर्स और हेल्थकेयर वर्कर्स के लिए एक बड़ी खबर आई है. TERN Group, जो एक AI-पावर्ड ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है, ने अपने सीरीज A फंडिंग राउंड में $24 मिलियन (करीब ₹200 करोड़) हासिल किए हैं. यह फंडिंग राउंड इस साल के सबसे बड़े सीरीज A इन्वेस्टमेंट्स में से एक है.

इस राउंड की अगुवाई यूके की Notion Capital ने की. इसमें RTP Global, LocalGlobe, EQ2 Ventures और Leo Capital भी शामिल रहे. इसके अलावा, कंपनी के मौजूदा निवेशक जैसे Presight, Tom Stafford (DST Global के को-फाउंडर), पूर्व NHS चेयरमैन, AXA Healthcare के CEO और कई पॉलिसीमेकर्स ने भी हिस्सा लिया. इस फंडिंग के साथ अब तक TERN Group ने कुल $33 मिलियन की फंडिंग जुटा ली है.

TERN Group की स्थापना IIT बॉम्बे के पूर्व छात्रों ने की थी, जो पहले Urban Company और Cars24 में सीनियर एक्जीक्यूटिव रह चुके हैं. कंपनी का दावा है कि इसने पिछले एक साल में 10 गुना ग्रोथ दर्ज की है और इसका एनुअल रेवेन्यू करीब ₹200 करोड़ के पास पहुँच गया है.

आज TERN Group की मौजूदगी भारत, यूके, जर्मनी, यूएई, सऊदी अरब और नॉर्थ अफ्रीका सहित 13 देशों में है.

TERN Group का मकसद है कि भारतीय नर्स और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को दुनिया भर में सही मौके मिलें. इसके प्लेटफॉर्म पर 6.5 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स रजिस्टर्ड हैं. यहाँ उन्हें अपस्किलिंग, ट्रेनिंग और डायरेक्ट जॉब के अवसर मिलते हैं.

हर साल कंपनी 1,000–2,000 भारतीय नर्सों को ट्रेनिंग देती है. खासतौर पर जर्मनी के लिए, जहाँ जॉब पाने के लिए जर्मन भाषा सीखना ज़रूरी है, TERN का मार्केट शेयर 25% से ज्यादा है.

कंपनी का AI-पावर्ड मॉडल हायरिंग प्रोसेस को 60% तक तेज़ करता है और प्लेसमेंट रिजल्ट्स को 4 गुना बेहतर बनाता है. वहीं, नर्सों की 96% रिटेंशन रेट भी बनी रहती है.

कंपनी ने कई बड़ी साझेदारियाँ भी की हैं. इनमें Trained Nurses’ Association of India (TNAI), National Skill Development Corporation (NSDC) और कई राज्य सरकारें शामिल हैं. इसके अलावा, दुनिया भर के 100 से अधिक हॉस्पिटल और नर्सिंग कॉलेज TERN Group के साथ काम कर रहे हैं.

TERN Group के फाउंडर और CEO अविनव निगम ने कहा, “हमारा मिशन सिर्फ वैकेंसी भरना नहीं है. हर सफल प्लेसमेंट से एक परिवार का भविष्य बदलता है और एक हेल्थकेयर सिस्टम मजबूत होता है. इस फंडिंग से हम नई जगहों पर विस्तार करेंगे, अपने AI प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देंगे.”

