सेंसेक्स 356 अंक चढ़ा, निफ्टी 25000 के पार — जानिए टॉप गेनर-लूजर

शेयर बाज़ार

Friday September 12, 2025 , 3 min Read

आज, 12 सितंबर 2025 को भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में बंद हुए. आईटी और ऑटो सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन किया और बाजार को सहारा दिया. वहीं एफएमसीजी सेक्टर पर थोड़ा दबाव देखा गया. मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स ने बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया. यह दिखाता है कि निवेशकों में जोखिम लेने की इच्छा अभी भी बनी हुई है. (12 September Stock Market/Share Bazaar News)

हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 355.97 अंक चढ़कर 81,904.70 अंक पर बंद हुआ, जो 0.44% की बढ़त है. जबकि एनएसई निफ्टी50 (NSE Nifty50) आज 108.50 अंक चढ़कर 25,114.00 अंक पर बंद हुआ, जो 0.43% की तेजी है.

आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1.54 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 458.73 लाख करोड़ रुपये हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन को 457.19 लाख करोड़ रुपये रहा था. इसका मतलब है कि निवेशकों की संपत्ति में लगभग 1.54 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

दिनभर के प्रमुख रुझान

BSE पर आज 4289 शेयरों की ट्रेडिंग हुई. इसमें 2061 शेयर मजबूत हुए तो 2082 में गिरावट रही जबकि 146 में कोई बदलाव नहीं हुआ. इसके अलावा 135 शेयर एक साल के हाई और 53 शेयर एक साल के निचले स्तर पर आ गए. वहीं 8 शेयर अपर सर्किट पर पहुंच गए तो 8 शेयर लोअर सर्किट पर आ गए.

टॉप गेनर और लूज़र

आज BSE सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए. इनमें से BEL के शेयरों में सबसे अधिक (3.67%) की तेजी दर्ज की गई, और यह टॉप गेनर रहा. इसके बाद Bajaj Finance (+3.41%), Bajaj Finserv (+2.38%), Axis Bank (+1.64%) और Maruti (+1.51%) के शेयरों में तेजी रही.

वहीं, सेंसेक्स के सिर्फ 12 शेयर आज गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए. इनमें से Eternal के शेयर में सबसे अधिक (-2.01%) की गिरावट आई और यह टॉप लूज़र रहा. इसके बाद Hindustan Unilever (-1.43%), Trent (-0.79%), Titan (-0.61%) और Bharti Airtel (-0.51%) के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

वैश्विक बाजारों का प्रभाव

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी आर्थिक आंकड़े और फेडरल रिज़र्व की संभावित ब्याज दर कटौती की उम्मीद ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया. विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ी, जिससे भारतीय बाजार को मजबूती मिली. इसके अलावा, एशियाई और यूरोपीय बाजारों में सकारात्मक रुख का असर भी भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिला.

आज का कारोबार यह दिखाता है कि घरेलू कंपनियों की घोषणाएं और वैश्विक घटनाएं बाजार को दिशा देती हैं. शॉर्ट टर्म निवेशक जहां तेज़ी का फायदा उठा रहे हैं, वहीं लंबी अवधि के निवेशकों को सेक्टर-आधारित विविधीकरण और मजबूत कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए.

