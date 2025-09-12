सोना 770 रु चढ़ा, चांदी 2100 रु उछली! जानें क्यों बढ़ रहे दाम और क्या है आज के ताजा भाव?

आज, 12 सितंबर 2025 को भारत में सोने और चांदी की कीमतों में तगड़ा उछाल आया है. शुक्रवार को भारत में 24 कैरेट सोना 770 रुपये प्रति दस ग्राम महंगा हुआ है. वहीं चांदी 2,100 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हुई है. (12 September Gold-Silver Prices/Rates)

ऐसे समय में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि देश के प्रमुख शहरों में आज सोने-चांदी के क्या भाव चल रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या रुझान हैं, और क्या मौजूदा कीमतों पर निवेश करना लाभकारी हो सकता है या नहीं.

इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरे भारत में आज के ताज़ा दाम, बाजार विश्लेषण, वैश्विक संकेतों का प्रभाव और विशेषज्ञों की राय — ताकि आप अपने निवेश से जुड़े निर्णय को बेहतर ढंग से ले सकें.

आज दिल्ली में गोल्ड के रेट

राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में, बीते कारोबारी दिन की तुलना में आज 24 कैरेट सोना 770 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,11,430 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट सोना 700 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. आज 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,02,150 प्रति 10 ग्राम है. जबकि, 18 कैरेट सोना 580 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. आज 18 कैरेट सोने की कीमत ₹83,610 प्रति 10 ग्राम है. सोने के इस भाव में जीएसटी और टीसीएस शामिल नहीं किए गए हैं.

भारत के बड़े शहरों में गोल्ड के रेट

भारत के प्रमुख बड़े शहरों में आज सोने के दाम (1 ग्राम) इस प्रकार हैं:

चेन्नई — ₹11,128 (24 कैरेट) | ₹10,200 (22 कैरेट) | ₹8,475 (18 कैरेट)

मुंबई — ₹11,128 (24 कैरेट) | ₹10,200 (22 कैरेट) | ₹8,346 (18 कैरेट)

कोलकाता — ₹11,051 (24 कैरेट) | ₹10,130 (22 कैरेट) | ₹8,288 (18 कैरेट)

हैदराबाद — ₹11,051 (24 कैरेट) | ₹10,130 (22 कैरेट) | ₹8,288 (18 कैरेट)

लखनऊ — ₹11,143 (24 कैरेट) | ₹10,215 (22 कैरेट) | ₹8,361 (18 कैरेट)

जयपुर — ₹11,143 (24 कैरेट) | ₹10,215 (22 कैरेट) | ₹8,361 (18 कैरेट)

अहमदाबाद — ₹11,133 (24 कैरेट) | ₹10,205 (22 कैरेट) | ₹8,351 (18 कैरेट)

पटना — ₹11,133 (24 कैरेट) | ₹10,205 (22 कैरेट) | ₹8,351 (18 कैरेट)

भोपाल — ₹11,133 (24 कैरेट) | ₹10,205 (22 कैरेट) | ₹8,351 (18 कैरेट)

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 3,649.50 डॉलर प्रति औंस पर बोला जा रहा है. और 1 ग्राम सोने की कीमत $117.33 है. वहीं, चांदी 41.93 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर चल रही है.

भारत में आज चांदी 2,100 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हुई है. दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी ₹1,32,000 पर बिक रही है.

आज, दिल्ली में 1 अमेरिकी डॉलर लगभग 88.66 भारतीय रुपये के बराबर है.

निवेशकों के लिए सलाह

आज सोने और चांदी में आई तेजी निवेशकों के लिए एक अहम संकेत है कि दोनों धातुओं में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर मजबूत रुझान बने हुए हैं. सोना रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच रहा है और चांदी में भी तेजी देखने को मिल रही है, जो सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग और डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी को दर्शाता है.

अगर आप दीर्घकालिक निवेशक हैं तो मौजूदा कीमतों पर धीरे-धीरे निवेश शुरू करना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अल्पकालिक निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि निकट भविष्य में मुनाफावसूली के कारण उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है. विविधता बनाए रखते हुए 10-15% पोर्टफोलियो सोने-चांदी में लगाना बेहतर रणनीति रहेगी.

संपादक की कलम से: कीमतों में बदलाव संभव है. उपरोक्त भाव लेख प्रकाशित होने तक के समय के हैं और अलग-अलग शहरों में बाज़ार के ताजा आंकड़ों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार की स्थिति पर नजर रखें और विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार निवेश निर्णय लें. सोने और चांदी की खरीदारी हमेशा सरकारी प्रमाणपत्रों (जैसे BIS हॉलमार्क) वाले विक्रेताओं से करें ताकि आपको शुद्धता और कीमत दोनों का भरोसा रहे.