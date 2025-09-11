Brands
Youtstory

Agritech स्टोरी

ये पेड़ है ‘ग्रीन गोल्ड’! एक एकड़ से 10 लाख तक की कमाई, जानिए कैसे?

गेंहू और गन्ने की खेती छोड़ किसान अब मोरिंगा यानी ‘चमत्कारी पेड़’ से लाखों कमा रहे हैं. हर हिस्सा उपयोगी, डिमांड दुनियाभर में. भारत से होती है 80% सप्लाई और एक एकड़ से सालाना 10 लाख तक कमाई संभव. जानें कैसे यह ग्रीन गोल्ड किसानों और उद्यमियों को बना रहा है अमीर.

yourstory हिन्दी
ये पेड़ है ‘ग्रीन गोल्ड’! एक एकड़ से 10 लाख तक की कमाई, जानिए कैसे?

Thursday September 11, 2025 , 3 min Read

अगर कोई ऐसा पेड़ हो जो आपको चावल, गेंहू या गन्ने से भी ज्यादा मुनाफा दे सके? जी हाँ, ऐसा पेड़ है — मोरिंगा (Moringa), जिसे "चमत्कारी पेड़" भी कहा जाता है. भारत में उगाया जाने वाला यह पेड़ आज दुनियाभर की हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री का सितारा बन चुका है. किसानों और उद्यमियों के लिए यह अगला "ग्रीन गोल्ड" साबित हो रहा है.

क्यों खास है मोरिंगा?

मोरिंगा को पोषण का पावरहाउस माना जाता है. इसकी पत्तियों में संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन C, दूध से 17 गुना ज्यादा कैल्शियम और दही से 9 गुना ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है. इतना ही नहीं, इसका हर हिस्सा काम आता है—पत्ते, फली, बीज और जड़ें. इनसे दवाइयाँ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं.

यह पेड़ बेहद मजबूत है. यह कम पानी और खाद में भी उगता है, खराब मिट्टी में भी फलता-फूलता है और भारत जैसी जलवायु में आसानी से पनपता है. यही वजह है कि इसे जलवायु-अनुकूल खेती का भविष्य कहा जाता है.

दुनियाभर में बढ़ती डिमांड

मोरिंगा की डिमांड पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है. 2024 में इसकी वैल्यू करीब 9.5 बिलियन डॉलर थी और 2029 तक इसके 13 बिलियन डॉलर से ज्यादा होने की उम्मीद है. सिर्फ मोरिंगा लीफ पाउडर ही 2025 तक 6 बिलियन डॉलर का होगा.

लोग अब पौधों से बने सुपरफूड्स, इम्युनिटी बूस्टर और नेचुरल प्रोडक्ट्स की ओर बढ़ रहे हैं. स्मूदी से लेकर फेस सीरम तक, मोरिंगा हर जगह इस्तेमाल हो रहा है.

भारत: मोरिंगा की राजधानी

दुनिया की करीब 80% मोरिंगा सप्लाई भारत से आती है. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा इसके बड़े उत्पादक राज्य हैं.

Organic India और Saipro Biotech जैसी कंपनियाँ पहले ही मोरिंगा प्रोडक्ट्स से करोड़ों का बिजनेस कर रही हैं. ये कंपनियाँ कैप्सूल, तेल, चाय और फेस मास्क तक बेच रही हैं. भारत का कृषि आधार और वेलनेस एक्सपोर्ट इसे इस बाजार में सबसे बड़ी ताकत बना रहा है.

किसानों की असली कमाई

तमिलनाडु की कार्मन ने 17 साल की रिसर्च के बाद ₹9 लाख का लोन लिया और मोरिंगा से ₹1.75 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया. आज उनकी कंपनी मोरिंगा कुकीज़, सीरम और हेल्थ कैप्सूल बेचती है, जिसमें करीब 30% प्रॉफिट मार्जिन है.

महाराष्ट्र के महादेव मोरे एक एकड़ से सालाना ₹10 लाख तक कमा रहे हैं, वो भी ऑर्गेनिक मोरिंगा एक्सपोर्ट से. वहीं हरियाणा के किरण और प्रदीप मान पत्तियों को पाउडर में बदलकर प्रति एकड़ ₹7 लाख से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं.

तुलना करें तो गेंहू और चावल में किसानों को सिर्फ ₹25,000–50,000 प्रति एकड़ सालाना मिलता है. गन्ना भी ₹1 लाख प्रति एकड़ तक ही देता है. लेकिन मोरिंगा कई गुना ज्यादा कमाई कराता है.

कैसे करें शुरुआत?

किसान मोरिंगा को बेकार या बंजर जमीन पर भी उगा सकते हैं. अच्छी छंटाई और ऑर्गेनिक खेती से हर 45–60 दिन में पत्तियाँ तोड़ी जा सकती हैं, यानी साल में कई बार फसल मिलती है.

उद्यमी छोटे प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर पाउडर, कैप्सूल, चाय, तेल और कॉस्मेटिक्स जैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं. कोविड के बाद हेल्थ और वेलनेस प्रोडक्ट्स की डिमांड और बढ़ी है, और मोरिंगा आधारित सामान बाजार में तेजी से बिक रहे हैं.

मोरिंगा सिर्फ सुपरफूड नहीं, बल्कि सुपर बिजनेस अवसर है. यह किसानों को कई गुना ज्यादा आमदनी देता है और उद्यमियों को वेलनेस सेक्टर में बड़ा मौका.

पौष्टिकता, पर्यावरण और पैसे—तीनों का फायदा एक ही पेड़ से मिलता है. दुनिया जब क्लीन, ग्रीन और प्लांट-बेस्ड सॉल्यूशंस की ओर बढ़ रही है, तो मोरिंगा किसानों और निवेशकों दोनों के लिए एक अमीर और स्वस्थ भविष्य का टिकट बन सकता है.

रविकांत पारीक