Sensex-Nifty लुढ़के, फिर भी निवेशकों ने कमाया 1.44 लाख करोड़ रु का मुनाफा

आज, 15 सितंबर 2025 को भारतीय शेयर बाजार ने नापतौल भरा सत्र दिखाया. सुबह की शुरुआत उम्मीदों से भरी थी लेकिन दोपहर आते-आते दबाव बढ़ा और दिन के अंत तक प्रमुख सूचकांक मामूली गिरावट के साथ बंद हुए. (15 September Stock Market/Share Bazaar News)

हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 118.96 अंक गिरकर 81,785.74 अंक पर बंद हुआ, जो 0.15% की गिरावट है. जबकि एनएसई निफ्टी50 (NSE Nifty50) आज 44.80 अंक गिरकर 25,069.20 अंक पर बंद हुआ, जो 0.18% की गिरावट है.

आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 460.16 लाख करोड़ रुपये हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन को 458.72 लाख करोड़ रुपये रहा था. इसका मतलब है कि निवेशकों की संपत्ति में लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

दिनभर के प्रमुख रुझान

सुबह के सत्र में बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के शेयरों ने बाजार को सहारा दिया, लेकिन आईटी और फार्मा सेक्टर में बिकवाली का दबाव बढ़ता गया. मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में कुछ खास हलचल रही और कई कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया. दोपहर बाद वैश्विक संकेतों का असर दिखने लगा, जिससे निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ और सूचकांक लाल निशान में चले गए.

BSE पर आज बढ़त के साथ बंद होने वाले शेयरों की संख्या अधिक रही. एक्सचेंज पर कुल 4,389 शेयरों में आज कारोबार देखने को मिला. इसमें से 2,340 शेयर तेजी के साथ बंद हुए. वहीं 1,880 शेयरों में गिरावट देखी गई. जबकि 169 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सपाट बंद हुए. इसके अलावा 149 शेयरों ने आज कारोबार के दौरान अपना नया 52-वीक हाई छुआ. वहीं 64 शेयरों ने अपने 52-हफ्तों का नया निचला स्तर छुआ.

टॉप गेनर और लूज़र

आज BSE सेंसेक्स के 30 में से 10 शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए. इनमें से Bajaj Finance के शेयरों में सबसे अधिक (0.68%) की तेजी दर्ज की गई, और यह टॉप गेनर रहा. इसके बाद Eternal (+0.58%), UltraTech Cement (+0.46%), L&T (+0.33%) और Reliance (+0.32%) के शेयरों में तेजी रही.

वहीं, सेंसेक्स के सिर्फ 20 शेयर आज गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए. इनमें से Mahindra & Mahindra के शेयर में सबसे अधिक (-1.67%) की गिरावट आई और यह टॉप लूज़र रहा. इसके बाद Asian Paint (-1.66%), Infosys (-1.15%), Titan (-1.14%) और Sun Pharma (-0.85%) के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

वैश्विक बाजारों का प्रभाव

भारतीय बाजार पर सबसे बड़ा असर अमेरिका की फेडरल रिज़र्व नीति की अटकलों का पड़ा. ब्याज दरों में संभावित बदलाव को लेकर निवेशक सतर्क रहे. इसके अलावा चीन से आए कमजोर आर्थिक आंकड़े और यूरोपीय बाजारों में नरमी ने भी भारतीय शेयर बाजार की चाल पर असर डाला.

कुल मिलाकर 15 सितंबर का दिन भारतीय बाजार के लिए “सावधानी भरा” साबित हुआ. बड़ी गिरावट नहीं आई लेकिन मजबूती भी नहीं टिक सकी. आने वाले दिनों में फेड की नीतिगत घोषणा और वैश्विक संकेत ही बाजार की दिशा तय करेंगे. निवेशकों को फिलहाल क्वालिटी शेयरों में ही लंबी अवधि के नजरिए से बने रहने की सलाह दी जाती है.