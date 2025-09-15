आज कितना सस्ता हुआ सोना? देखें 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड के ताज़ा दाम

आज, 15 सितंबर 2025 को भारत में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट आई है. जबकि चांदी के भाव बीते कारोबारी दिन की कीमतों पर स्थिर हैं. सोमवार को भारत में 24 कैरेट सोना 90 रुपये प्रति दस ग्राम सस्ता हुआ है. (15 September Gold-Silver Prices/Rates)

ऐसे समय में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि देश के प्रमुख शहरों में आज सोने-चांदी के क्या भाव चल रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या रुझान हैं, और क्या मौजूदा कीमतों पर निवेश करना लाभकारी हो सकता है या नहीं.

इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरे भारत में आज के ताज़ा दाम, बाजार विश्लेषण, वैश्विक संकेतों का प्रभाव और विशेषज्ञों की राय — ताकि आप अपने निवेश से जुड़े निर्णय को बेहतर ढंग से ले सकें.

आज दिल्ली में गोल्ड के रेट

राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में, बीते कारोबारी दिन की तुलना में आज 24 कैरेट सोना 90 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,11,210 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट सोना 100 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. आज 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,01,950 प्रति 10 ग्राम है. जबकि, 18 कैरेट सोना 90 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. आज 18 कैरेट सोने की कीमत ₹83,430 प्रति 10 ग्राम है. सोने के इस भाव में जीएसटी और टीसीएस शामिल नहीं किए गए हैं.

भारत के बड़े शहरों में गोल्ड के रेट

भारत के प्रमुख बड़े शहरों में आज सोने के दाम (1 ग्राम) इस प्रकार हैं:

चेन्नई — ₹11,106 (24 कैरेट) | ₹10,180 (22 कैरेट) | ₹8,455 (18 कैरेट)

मुंबई — ₹11,106 (24 कैरेट) | ₹10,180 (22 कैरेट) | ₹8,329 (18 कैरेट)

कोलकाता — ₹11,106 (24 कैरेट) | ₹10,180 (22 कैरेट) | ₹8,329 (18 कैरेट)

हैदराबाद — ₹11,106 (24 कैरेट) | ₹10,180 (22 कैरेट) | ₹8,329 (18 कैरेट)

लखनऊ — ₹11,121 (24 कैरेट) | ₹10,195 (22 कैरेट) | ₹8,343 (18 कैरेट)

जयपुर — ₹11,121 (24 कैरेट) | ₹10,195 (22 कैरेट) | ₹8,343 (18 कैरेट)

अहमदाबाद — ₹11,111 (24 कैरेट) | ₹10,185 (22 कैरेट) | ₹8,333 (18 कैरेट)

पटना — ₹11,111 (24 कैरेट) | ₹10,185 (22 कैरेट) | ₹8,333 (18 कैरेट)

भोपाल — ₹11,111 (24 कैरेट) | ₹10,185 (22 कैरेट) | ₹8,333 (18 कैरेट)

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 3,637.40 डॉलर प्रति औंस पर बोला जा रहा है. और 1 ग्राम सोने की कीमत $116.95 है. वहीं, चांदी 42.09 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर चल रही है.

भारत में आज चांदी के भाव बीते कारोबारी दिन की कीमतों पर स्थिर हैं. दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी ₹1,33,000 पर बिक रही है.

आज, दिल्ली में 1 अमेरिकी डॉलर लगभग 88.50 भारतीय रुपये के बराबर है.

निवेशकों के लिए सलाह

आज 15 सितंबर 2025 को सोने की कीमतों में मामूली गिरावट और चांदी के भाव स्थिर रहने के बीच निवेशकों के लिए यह समय रणनीतिक रूप से सोचने का है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना हल्की कमजोरी दिखा रहा है और डॉलर की मजबूती भी दामों पर दबाव डाल रही है.

ऐसे हालात में अल्पकालिक निवेशक चांदी पर ध्यान दे सकते हैं क्योंकि इसके दाम स्थिर हैं और औद्योगिक मांग आने वाले महीनों में इसे सहारा दे सकती है.

वहीं, दीर्घकालिक निवेशकों के लिए सोने में धीरे-धीरे निवेश करना लाभकारी हो सकता है क्योंकि आर्थिक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति के दबाव के समय सोना हमेशा सुरक्षित पनाहगाह (safe haven) साबित हुआ है. यानी अभी भागदौड़ में भारी खरीद न करें, बल्कि चरणबद्ध निवेश (SIP की तरह) से जोखिम संतुलित करें.

संपादक की कलम से: कीमतों में बदलाव संभव है. उपरोक्त भाव लेख प्रकाशित होने तक के समय के हैं और अलग-अलग शहरों में बाज़ार के ताजा आंकड़ों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार की स्थिति पर नजर रखें और विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार निवेश निर्णय लें. सोने और चांदी की खरीदारी हमेशा सरकारी प्रमाणपत्रों (जैसे BIS हॉलमार्क) वाले विक्रेताओं से करें ताकि आपको शुद्धता और कीमत दोनों का भरोसा रहे.