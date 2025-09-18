Brands
शेयर बाज़ार

सेंसेक्स 320 अंक चढ़ा, निवेशकों ने कमाए 1 लाख करोड़ रुपये

आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1.01 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 465.80 लाख करोड़ रुपये हो गया. यह पिछले कारोबारी दिन को 464.79 लाख करोड़ रुपये रहा था. इसका मतलब है कि निवेशकों की संपत्ति में लगभग 1.01 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

रविकांत पारीक6490 Stories
सेंसेक्स 320 अंक चढ़ा, निवेशकों ने कमाए 1 लाख करोड़ रुपये

Thursday September 18, 2025 , 3 min Read

आज, 18 सितंबर 2025 को भारतीय शेयर बाजार ने मजबूती के साथ शुरुआत की और दिनभर उतार-चढ़ाव के बाद हरे निशान पर बंद हुआ. निवेशकों का मूड अमेरिकी फेडरल रिज़र्व की ब्याज दरों में कटौती की घोषणा से बेहतर रहा, जिससे वैश्विक संकेतों ने भी सकारात्मक दिशा दिखाई. लगातार तीसरे सत्र में प्रमुख सूचकांकों ने बढ़त दर्ज की, जिससे बाजार में सकारात्मक धारणा बनी रही. (18 September Stock Market/Share Bazaar News)

हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 320.25 अंक चढ़कर 83,013.96 अंक पर बंद हुआ, जो 0.39% की बढ़त है. जबकि एनएसई निफ्टी50 (NSE Nifty50) आज 93.35 अंक चढ़कर 25,423.60 अंक पर बंद हुआ, जो 0.37% की तेजी है.

दिनभर के प्रमुख रुझान

आईटी, फार्मा और बैंकिंग सेक्टर में अच्छी खरीदारी से बाजार को सपोर्ट मिला. हालांकि एनर्जी और कैपिटल गुड्स सेक्टर दबाव में रहे.

BSE पर आज बढ़त के साथ बंद होने वाले शेयरों की संख्या अधिक रही. एक्सचेंज पर कुल 4,342 शेयरों में आज कारोबार देखने को मिला. इसमें से 2,191 शेयर तेजी के साथ बंद हुए. वहीं 1,985 शेयरों में गिरावट देखी गई. जबकि 166 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सपाट बंद हुए. इसके अलावा 170 शेयरों ने आज कारोबार के दौरान अपना नया 52-वीक हाई छुआ. वहीं 48 शेयरों ने अपने 52-हफ्तों का नया निचला स्तर छुआ.

टॉप गेनर और लूज़र

आज BSE सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए. इनमें से Eternal के शेयरों में सबसे अधिक (2.96%) की तेजी दर्ज की गई, और यह टॉप गेनर रहा. इसके बाद Sun Pharma (+1.77%), Infosys (+1.13%), HDFC Bank (+1.05%) और HCL Tech (+0.84%) के शेयरों में तेजी रही.

वहीं, सेंसेक्स के सिर्फ 8 शेयर आज गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए. इनमें से Tata Motors के शेयर में सबसे अधिक (-1.13%) की गिरावट आई और यह टॉप लूज़र रहा. इसके बाद Trent (-1.04%), Bajaj Finance (-0.83%), Asian Paint (-0.63%) और Ultratech Cement (-0.60%) के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

वैश्विक बाजारों का प्रभाव

अमेरिकी फेडरल रिज़र्व की 25 बेसिस प्वाइंट दर कटौती ने निवेशकों में जोश भर दिया. दरों में कमी का मतलब है कि निवेशक उभरते हुए बाजारों में ज्यादा पूंजी लगाते हैं. इसका सीधा असर भारतीय बाजार पर दिखा. एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख रहा, जबकि यूरोप और चीन के बाजारों से मिले संकेत थोड़े कमजोर रहे. इसके बावजूद भारतीय शेयर बाजार ने मजबूती बनाए रखी.

आज का सत्र इस बात का सबूत है कि भारतीय शेयर बाजार अब वैश्विक घटनाओं पर तेजी से प्रतिक्रिया देता है. निवेशकों को चाहिए कि वे सपोर्ट और रेज़िस्टेंस लेवल पर नज़र रखें. निफ्टी के लिए 25,200 से 25,500 का दायरा महत्वपूर्ण रहेगा. आने वाले समय में आईटी और फार्मा सेक्टर में अच्छे अवसर दिख सकते हैं, जबकि ऊर्जा क्षेत्र पर सतर्क रहना होगा.

