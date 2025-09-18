सोना हुआ सस्ता, चांदी भी टूटी — जानिए आज के ताज़ा रेट

गुरुवार, 18 सितंबर 2025 को भारत में सोने और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. आज भारत में 24 कैरेट सोना 540 रुपये प्रति दस ग्राम सस्ता हुआ है. वहीं चांदी 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती हुई है. (18 September Gold-Silver Prices/Rates)

ऐसे समय में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि देश के प्रमुख शहरों में आज सोने-चांदी के क्या भाव चल रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या रुझान हैं, और क्या मौजूदा कीमतों पर निवेश करना लाभकारी हो सकता है या नहीं.

इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरे भारत में आज के ताज़ा दाम, बाजार विश्लेषण, वैश्विक संकेतों का प्रभाव और विशेषज्ञों की राय — ताकि आप अपने निवेश से जुड़े निर्णय को बेहतर ढंग से ले सकें.

आज दिल्ली में गोल्ड के रेट

राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में, बीते कारोबारी दिन की तुलना में आज 24 कैरेट सोना 540 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,11,320 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट सोना 500 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. आज 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,02,050 प्रति 10 ग्राम है. जबकि, 18 कैरेट सोना 460 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. आज 18 कैरेट सोने की कीमत ₹83,470 प्रति 10 ग्राम है. सोने के इस भाव में जीएसटी और टीसीएस शामिल नहीं किए गए हैं.

भारत के बड़े शहरों में गोल्ड के रेट

भारत के प्रमुख बड़े शहरों में आज सोने के दाम (1 ग्राम) इस प्रकार हैं:

चेन्नई — ₹11,117 (24 कैरेट) | ₹10,190 (22 कैरेट) | ₹8,470 (18 कैरेट)

मुंबई — ₹11,117 (24 कैरेट) | ₹10,190 (22 कैरेट) | ₹8,338 (18 कैरेट)

कोलकाता — ₹11,117 (24 कैरेट) | ₹10,190 (22 कैरेट) | ₹8,338 (18 कैरेट)

हैदराबाद — ₹11,117 (24 कैरेट) | ₹10,190 (22 कैरेट) | ₹8,338 (18 कैरेट)

लखनऊ — ₹11,132 (24 कैरेट) | ₹10,205 (22 कैरेट) | ₹8,347 (18 कैरेट)

जयपुर — ₹11,132 (24 कैरेट) | ₹10,205 (22 कैरेट) | ₹8,347 (18 कैरेट)

अहमदाबाद — ₹11,122 (24 कैरेट) | ₹10,195 (22 कैरेट) | ₹8,343 (18 कैरेट)

पटना — ₹11,122 (24 कैरेट) | ₹10,195 (22 कैरेट) | ₹8,343 (18 कैरेट)

भोपाल — ₹11,122 (24 कैरेट) | ₹10,195 (22 कैरेट) | ₹8,343 (18 कैरेट)

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 3,637.80 डॉलर प्रति औंस पर बोला जा रहा है. और 1 ग्राम सोने की कीमत $116.93 है. वहीं, चांदी 41.28 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर चल रही है.

भारत में आज चांदी 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती हुई है. दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी ₹1,31,000 पर बिक रही है.

आज, दिल्ली में 1 अमेरिकी डॉलर लगभग 87.93 भारतीय रुपये के बराबर है.

निवेशकों के लिए सलाह

मौजूदा बाजार रुझानों को देखते हुए निवेशकों के लिए यह समय सतर्क रहने का है. सोने-चांदी की कीमतों में हाल की गिरावट अल्पकालिक वैश्विक दबाव और डॉलर की मजबूती का असर है, जबकि दीर्घकाल में आर्थिक अनिश्चितता, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और भू-राजनीतिक तनाव जैसे कारक कीमती धातुओं को मजबूत सहारा देते हैं.

अगर आप दीर्घकालिक निवेशक हैं तो मौजूदा स्तर पर सोने-चांदी में आंशिक खरीदारी (SIP जैसी रणनीति) शुरू करना फायदेमंद हो सकता है, जबकि अल्पकालिक ट्रेडर्स को वैश्विक संकेतों और डॉलर-रुपया उतार-चढ़ाव पर बारीकी से नज़र रखनी चाहिए.

संपादक की कलम से: कीमतों में बदलाव संभव है. उपरोक्त भाव लेख प्रकाशित होने तक के समय के हैं और अलग-अलग शहरों में बाज़ार के ताजा आंकड़ों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार की स्थिति पर नजर रखें और विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार निवेश निर्णय लें. सोने और चांदी की खरीदारी हमेशा सरकारी प्रमाणपत्रों (जैसे BIS हॉलमार्क) वाले विक्रेताओं से करें ताकि आपको शुद्धता और कीमत दोनों का भरोसा रहे.