Brands
Discover
Events
Newsletter
More

Follow Us

twitterfacebookinstagramyoutube
Youtstory

Brands

Resources

Stories

General

In-Depth

Announcement

Reports

News

Funding

Startup Sectors

Women in tech

Sportstech

Agritech

E-Commerce

Education

Lifestyle

Entertainment

Art & Culture

Travel & Leisure

Curtain Raiser

Wine and Food

YSTV

ADVERTISEMENT
Advertise with us
इतिहास में आज का दिन

2 अगस्त: भारत बना ब्रिटिश क्राउन का गुलाम और हिटलर ने हथिया ली सत्ता

2 अगस्त को अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर, भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आया, हिटलर बना तानाशाह और खाड़ी युद्ध की नींव रखी गई. जानिए इस तारीख से जुड़े ऐतिहासिक घटनाक्रम. पढ़िए आज का रोचक तथ्य.

रविकांत पारीक6423 Stories
2 अगस्त: भारत बना ब्रिटिश क्राउन का गुलाम और हिटलर ने हथिया ली सत्ता

Saturday August 02, 2025 , 5 min Read

हर दिन अपने साथ इतिहास के पन्नों में कई अहम घटनाएं समेटे होता है. 2 अगस्त (2 August Ka Itihas) का दिन भी भारत और विश्व इतिहास में कई बड़ी घटनाओं का गवाह बना है.

आज का इतिहास (History of the day) सीरीज़ में हम आपको ले चलते हैं समय की उस यात्रा पर, जहां 2 अगस्त के दिन (2 August History) घटी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मी महान हस्तियां और हुई अहम बदलावों की चर्चा करते हैं. यह सीरीज़ न केवल ऐतिहासिक जानकारी देती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे एक दिन कई मायनों में इतिहास का हिस्सा बन जाता है.

आइए, इस खास दिन की उन घटनाओं पर नज़र डालते हैं जो इतिहास में अमिट छाप छोड़ गईं —

भारत और विश्व के इतिहास में 2 अगस्त की प्रमुख घटनाएं

1776 — अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर

2 अगस्त 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र (Declaration of Independence) पर महाद्वीपीय कांग्रेस (Continental Congress) के अधिकांश सदस्यों ने आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए. हालांकि यह घोषणा 4 जुलाई 1776 को अपनाई गई थी, लेकिन उस दिन अधिकांश सदस्यों ने दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर नहीं किए थे. बाद में, जब इसकी एक बड़ी और औपचारिक प्रति तैयार की गई, तब 2 अगस्त को 56 में से अधिकांश प्रतिनिधियों ने उस पर हस्ताक्षर किए. यह घटना अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक और निर्णायक क्षण थी, जिसने 13 उपनिवेशों को औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन से आज़ादी के लिए एकजुट किया और अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्माण की नींव रखी.

1858 — ब्रिटेन ने कंपनी से छीनी भारत की कमान

2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने 'भारत सरकार अधिनियम 1858' (Government of India Act 1858) पारित किया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी (East India Company) का शासन समाप्त कर भारत सीधे ब्रिटिश सम्राट के अधीन आ गया. यह कदम 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद उठाया गया, जिसने कंपनी की प्रशासनिक विफलता को उजागर किया था. इस अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि बनकर वायसराय (Viceroy) शासन करता था, और लंदन में एक भारत सचिव (Secretary of State for India) की नियुक्ति की गई जो भारत के प्रशासन की निगरानी करता था. इस दिन से भारत में ब्रिटिश राज (Crown Rule) की औपचारिक शुरुआत हुई, जो लगभग 90 वर्षों तक चला और 1947 में भारत की आज़ादी के साथ समाप्त हुआ.

1934 — हिटलर बना जर्मनी का तानाशाह

2 अगस्त 1934 को एडोल्फ हिटलर (Adolf Hitler) आधिकारिक रूप से जर्मनी का तानाशाह (Dictator of Germany) बना, जब राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग (Paul von Hindenburg) की मृत्यु के बाद उसने चांसलर और राष्ट्रपति दोनों पदों को मिलाकर खुद को 'फ़्यूरर' (Führer) घोषित कर दिया. इससे पहले 30 जनवरी 1933 को हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया था, लेकिन 2 अगस्त 1934 के बाद उसने पूर्ण रूप से सत्ता अपने हाथ में ले ली. इस घटनाक्रम के बाद जर्मनी में लोकतंत्र की समाप्ति हो गई और नाजी पार्टी (Nazi Party) की तानाशाही स्थापित हो गई. हिटलर ने सेना और प्रशासन से व्यक्तिगत निष्ठा की शपथ दिलवाई और जर्मनी एकदलीय, निरंकुश शासन में बदल गया — जो आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध (World War II) और मानव इतिहास की सबसे भयावह त्रासदियों में से एक का कारण बना.

1990 — इराक ने कुवैत पर हमला किया

2 अगस्त 1990 को इराक (Iraq) के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन (Saddam Hussein) ने कुवैत (Kuwait) पर सैन्य हमला कर उसे कब्जे में ले लिया, जिससे खाड़ी युद्ध (Gulf War) की शुरुआत हुई. इराक ने कुवैत पर तेल चोरी, उत्पादन सीमाएं तोड़ने और इराक को आर्थिक नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाया. महज़ कुछ घंटों में इराकी सेना ने कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी पर नियंत्रण स्थापित कर लिया. इस आक्रमण की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी निंदा हुई और संयुक्त राष्ट्र (UN) ने तत्काल आर्थिक प्रतिबंध लगाए. अमेरिका के नेतृत्व में 28 देशों का गठबंधन बना, जिसने जनवरी 1991 में 'ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म' (Operation Desert Storm) शुरू कर इराकी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया. यह घटना न केवल मध्य-पूर्व (Middle East) की राजनीति में बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई.

2 अगस्त को जन्मे प्रमुख व्यक्ति

1861 — प्रफुल्ल चंद्र राय, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जिन्हें 'रसायन विज्ञान का जनक' माना जाता है

1876 — पिंगली वेंकैया, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज ‘तिरंगा’ के डिजाइनर और स्वतंत्रता सेनानी

1877 — रविशंकर शुक्ल, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री

1922 — गंगा प्रसाद बिड़ला, भारत के प्रसिद्ध उद्यमियों में से एक

1956 — विजय रूपाणी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री

2 अगस्त को जिन हस्तियों ने दुनिया को कहा अलविदा

1930 — चुनीलाल बसु, भारत के एक रसायनज्ञ, विज्ञानसाधक और चिकित्सक

1980 — रामकिंकर बैज, पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध मूर्तिकार

2010 — कमल कपूर, भारतीय सिनेमा के अभिनेता

आज का रोचक तथ्य

क्या आप जानते हैं (Did you know) कि आज ही के दिन, 2 अगस्त 1870 को लंदन (London) में टॉवर सबवे (Tower Subway) दुनिया की पहली भूमिगत ट्यूब रेलवे के रूप में शुरू हुई थी. यह थेम्स नदी (River Thames) के नीचे बनाई गई थी और इसकी लंबाई लगभग 400 मीटर थी. हालांकि इसका सार्वजनिक उपयोग केवल कुछ ही महीनों तक चला, लेकिन यह आधुनिक अंडरग्राउंड मेट्रो नेटवर्क की आधारशिला साबित हुई.

संपादक की कलम से: अगर आप ऐसे ही इतिहास के अनसुने पन्नों में रुचि रखते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ हर दिन की ऐतिहासिक झलकियों के लिए.

यह भी पढ़ें
दुख में लिया ज्योतिष का सहारा, आज बना 100 करोड़ का ऐप