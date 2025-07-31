दुख में लिया ज्योतिष का सहारा, आज बना 100 करोड़ का ऐप

साल 2021 की बात है. देशभर में जब लोग कोरोना महामारी और निजी मुश्किलों से जूझ रहे थे, तब एक युवा उद्यमी, अभिनव गुप्ता, अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे. वह मानसिक रूप से परेशान थे, रास्ता नहीं सूझ रहा था, और उस समय उन्हें सहारा मिला—ज्योतिष विद्या से. किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से की गई एक सलाह ने न सिर्फ उनका दृष्टिकोण बदला बल्कि उन्हें आत्म-संवेदना और शांति का अनुभव भी कराया.

लेकिन इस अनुभव के दौरान उन्होंने एक बड़ी समस्या देखी—ज्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भरोसेमंद और संवेदनशील ज्योतिषाचार्य तक पहुंचना बेहद कठिन था. या तो यह सेवाएं बहुत सतही थीं, या उनमें अपनापन और समझ की कमी थी. इसी कमी को भरने के विचार से जन्म हुआ Anytime Astro का—एक ऐसा डिजिटल मंच जो सच्ची रूहानी सलाह, विश्वास और सहानुभूति के साथ हर किसी तक पहुंचाए.

जहां संख्या नहीं, इंसान मायने रखते हैं

जब अभिनव ने Anytime Astro की नींव रखी, तो उनके सामने एक स्पष्ट सोच थी—यह मंच केवल भविष्‍यवाणी के लिए नहीं होगा, बल्कि यह भावनात्मक सहारा बनेगा. अभिनव मानते हैं कि ज्योतिष का काम केवल ग्रह-नक्षत्रों की बात करना नहीं, बल्कि इंसान की भावनाओं और उसकी स्थिति को समझना भी है. उन्होंने ऐसे अनुभवी और संवेदनशील ज्योतिषाचार्यों की टीम बनाई जो उपयोगकर्ताओं से एक आत्मीय संबंध बना सकें.

उनका मानना है कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स केवल ‘लीड जनरेशन’ पर ध्यान देते हैं, जबकि जयपुर स्थित Anytime Astro लोगों की ‘भावनाओं’ को समझता है. यहीं से उनकी यात्रा अलग हो जाती है—यह ऐप मानसिक स्वास्थ्य और आत्म-चिंतन को साथ जोड़ता है.

शुरुआती संघर्ष

YourStory हिंदी से बात करते हुए Anytime Astro के को-फाउंडर अभिनव गुप्ता बताते हैं, “शुरुआत में सबसे बड़ी चुनौती थी सही ज्योतिषाचार्य ढूंढ़ना. सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं था—जरूरत थी सहानुभूति और धैर्य की. इसके अलावा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों का विश्वास जीतना भी आसान नहीं था. भारत में आज भी बहुत से लोग ऑनलाइन ज्योतिष सेवाओं को संदेह की नजर से देखते हैं.”

इतना ही नहीं, एक और बड़ी चुनौती थी—भाषाई विविधता. भारत जैसे देश में जहां हर राज्य की अपनी भाषा है, वहां सेवाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराना एक तकनीकी और संचालनात्मक चुनौती थी. लेकिन टीम ने इन सभी अड़चनों को पार करते हुए आज एक मजबूत और भरोसेमंद नेटवर्क खड़ा किया है.

अलग कैसे है Anytime Astro?

जब उनसे [अभिनव से] पूछा गया कि “Anytime Astro बाकी ज्योतिष ऐप्स से अलग कैसे है?”, तो अभिनव बड़ी सादगी से जवाब देते हैं: “हम तीन चीजों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं—प्रामाणिकता, पहुंच और भावना.”

यह प्लेटफॉर्म 24x7 काम करता है. यहां लोग चैट और कॉल के ज़रिए किसी भी समय विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य से बात कर सकते हैं. और सबसे खास बात यह कि यह बातचीत पूरी तरह गोपनीय होती है.

यहां केवल भविष्य बताने की बात नहीं होती, बल्कि मानसिक सहारा, आत्म-विश्वास और आत्म-चिंतन को बढ़ावा दिया जाता है. यही बात Anytime Astro को एक "स्पिरिचुअल वेलनेस प्लेटफॉर्म" बना देती है.

2021 में शुरू हुए Anytime Astro पर आज कई सेवाएं उपलब्ध हैं. कोई अपने दैनिक राशिफल के लिए आता है, कोई विशेष परामर्श के लिए. कोई पर्सनल मंतर और उपाय जानना चाहता है, तो कोई बस जीवन में थोड़ा मार्गदर्शन चाहता है. यहां तक कि प्लेटफॉर्म पर एक ब्लॉग सेक्शन भी है, जो आत्म-जागरूकता और सकारात्मकता को बढ़ाने वाले लेखों से भरा हुआ है.

इस प्लेटफॉर्म पर हर ज्योतिषाचार्य को तीन स्तरीय जांच से गुजरना होता है—पहला, उनकी शिक्षा और अनुभव की जांच; दूसरा, लाइव टेस्ट रीडिंग जहां वरिष्ठ विशेषज्ञ उनकी योग्यता परखते हैं; और तीसरा, यूज़र फीडबैक पर आधारित निरंतर मूल्यांकन.

अभिनव बताते हैं, “हम किसी को केवल इसलिए नहीं रखते कि वह कुंडली पढ़ सकता है, हमें वो लोग चाहिए जो दिल से जुड़ सकें.”

50 लाख से ज्यादा डाउनलोड

अब तक Anytime Astro पर 20 लाख (2 मिलियन) से ज्यादा परामर्श हो चुके हैं और ऐप को 50 लाख (5 मिलियन) से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं. हर महीने इसके सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या चार गुना बढ़ रही है. यह न सिर्फ इसकी गुणवत्ता की गवाही है, बल्कि लोगों की बदलती सोच का भी प्रमाण है.

अभिनव बताते हैं कि 65% से ज्यादा यूजर 30 साल से कम उम्र के हैं. Gen Z ज्योतिष को अब केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आत्म-चिंतन और पहचान के रूप में देख रही है. वे अपने सवालों के जवाब ढूंढ़ना चाहते हैं—‘मैं कौन हूं?’, ‘मुझे क्या करना चाहिए?’, ‘मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा?’ और Anytime Astro उन्हें इन सवालों के जवाब खोजने में मदद करता है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ा आध्यात्म

भले ही ज्योतिष प्राचीन विद्या है, लेकिन Anytime Astro इसे टेक्नोलॉजी के सहारे आधुनिक रूप दे रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) की मदद से यूजर्स को उनके स्वभाव, भाषा और समस्या के अनुसार सही ज्योतिषाचार्य से जोड़ा जाता है. मशीन लर्निंग (ML) यूजर के व्यवहार और कुंडली के आधार पर उपयुक्त उपाय और कंटेंट सजेस्ट करता है. साथ ही, predictive analytics यह अंदाजा लगाता है कि किस दिन कौन सा यूजर मानसिक रूप से कमजोर महसूस कर सकता है—और उसी अनुसार उसे सहारा देने वाले संदेश भेजे जाते हैं.

रेवेन्यू और भविष्य की योजनाएं

Anytime Astro का मॉडल फ्रीमियम (freemium) है—दैनिक राशिफल मुफ्त है, जबकि पर्सनल परामर्श के लिए शुल्क लिया जाता है. यह न सिर्फ सेवा की गुणवत्ता बनाए रखता है, बल्कि ज्योतिषाचार्यों को भी उचित पारिश्रमिक देता है.

हालांकि कंपनी ने अब तक कोई बाहरी फंडिंग नहीं ली है और यह शुरू से ही लाभ में है, लेकिन अभिनव कहते हैं कि वे अब वैश्विक विस्तार और तकनीकी निवेश के लिए रणनीतिक फंडिंग पार्टनर्स की तलाश कर रहे हैं. उनका लक्ष्य है इस साल के अंत तक 100 करोड़ रुपये के लेनदेन मूल्य को पार करना.

भारत से दुनिया तक—आस्था की उड़ान

अब Anytime Astro की पहुंच भारत तक सीमित नहीं रही. यह प्लेटफॉर्म अब दक्षिण-पूर्व एशिया, खाड़ी देशों और अमेरिका, ब्रिटेन में बसे NRI (Non-Resident Indian) समुदायों में भी लोकप्रिय हो रहा है. साथ ही वे टैरो, अंक ज्योतिष और मेडिटेशन जैसी सेवाएं जोड़कर इसे एक समग्र रूहानी अनुभव बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं.

इस पूरी यात्रा ने अभिनव को व्यक्तिगत रूप से भी बहुत बदल दिया है. अब वे बिजनेस को केवल लाभ कमाने के लिए नहीं, बल्कि एक साधना के रूप में देखते हैं. उन्हें इस यात्रा ने विनम्रता, सहानुभूति और आत्म-अवलोकन सिखाया है. वे कहते हैं—“हर दिन मुझे याद दिलाता है कि विश्वास, जुड़ाव और करुणा की शक्ति कितनी बड़ी होती है.”

Anytime Astro का सामना AstroTalk, Astrosage, Astroyogi और InstraAstro जैसे अन्य ज्योतिष ऐप्स से है.

भारत में आस्था और आध्यात्मिकता की जड़ें बहुत गहरी हैं. देश का 35 अरब डॉलर का ज्योतिष और धार्मिक बाजार तेज़ी से बढ़ रहा है. इस सेक्टर में करीब 950 से अधिक स्टार्टअप्स सक्रिय हैं, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है. खासतौर पर टेक्नोलॉजी से जुड़े मिलेनियल्स अब ऑनलाइन आध्यात्मिक जुड़ाव की ओर आकर्षित हो रहे हैं. डेटा प्लेटफॉर्म Tracxn के अनुसार, इस ट्रेंड के साथ निवेश भी बढ़ रहा है. उदाहरण के लिए, Astrotalk जैसी कंपनियां 2026 में IPO लाने की तैयारी कर रही हैं.

ऐसे में Anytime Astro केवल एक ऐप नहीं, बल्कि एक अनुभूति है—जहां लोग अपने मन के उलझे धागों को सुलझाने आते हैं. यह आज की उस पीढ़ी के लिए है, जो वैज्ञानिक सोच रखते हुए भी आत्मा की पुकार को समझना चाहती है. यह वो मंच है, जहां तकनीक और अध्यात्म साथ चलते हैं, और जहां हर इंसान को वह जवाब मिल सकता है, जिसे वह दिल से खोज रहा है.