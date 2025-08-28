आज, 28 अगस्त 2025 को भारत में सोने की कीमतों में हल्की तेजी आई है जबकि चांदी के भाव बीते कारोबारी दिन की कीमतों पर स्थिर हैं. आज भारत में 24 कैरेट सोना 160 रुपये प्रति दस ग्राम महंगा हुआ है. (28 August Gold-Silver Prices/Rates)

ऐसे समय में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि देश के प्रमुख शहरों में आज सोने-चांदी के क्या भाव चल रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या रुझान हैं, और क्या मौजूदा कीमतों पर निवेश करना लाभकारी हो सकता है या नहीं.

इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरे भारत में आज के ताज़ा दाम, बाजार विश्लेषण, वैश्विक संकेतों का प्रभाव और विशेषज्ञों की राय — ताकि आप अपने निवेश से जुड़े निर्णय को बेहतर ढंग से ले सकें.

आज दिल्ली में गोल्ड के रेट

राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में, बीते कारोबारी दिन की तुलना में आज 24 कैरेट सोना 160 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,02,750 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट सोना 150 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. आज 22 कैरेट सोने की कीमत ₹94,200 प्रति 10 ग्राम है. जबकि, 18 कैरेट सोना 130 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. आज 18 कैरेट सोने की कीमत ₹77,080 प्रति 10 ग्राम है. सोने के इस भाव में जीएसटी और टीसीएस शामिल नहीं किए गए हैं.

भारत के बड़े शहरों में गोल्ड के रेट

भारत के प्रमुख बड़े शहरों में आज सोने के दाम (1 ग्राम) इस प्रकार हैं:

चेन्नई — ₹10,260 (24 कैरेट) | ₹9,405 (22 कैरेट) | ₹7,775 (18 कैरेट)

मुंबई — ₹10,260 (24 कैरेट) | ₹9,405 (22 कैरेट) | ₹7,695 (18 कैरेट)

कोलकाता — ₹10,260 (24 कैरेट) | ₹9,405 (22 कैरेट) | ₹7,695 (18 कैरेट)

हैदराबाद — ₹10,260 (24 कैरेट) | ₹9,405 (22 कैरेट) | ₹7,695 (18 कैरेट)

लखनऊ — ₹10,275 (24 कैरेट) | ₹9,420 (22 कैरेट) | ₹7,708 (18 कैरेट)

जयपुर — ₹10,275 (24 कैरेट) | ₹9,420 (22 कैरेट) | ₹7,708 (18 कैरेट)

अहमदाबाद — ₹10,265 (24 कैरेट) | ₹9,410 (22 कैरेट) | ₹7,699 (18 कैरेट)

पटना — ₹10,265 (24 कैरेट) | ₹9,410 (22 कैरेट) | ₹7,699 (18 कैरेट)

भोपाल — ₹10,265 (24 कैरेट) | ₹9,410 (22 कैरेट) | ₹7,699 (18 कैरेट)

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 3,394.40 डॉलर प्रति औंस पर बोला जा रहा है. और 1 ग्राम सोने की कीमत $109.13 है. वहीं, चांदी 38.82 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर चल रही है.

भारत में आज चांदी के भाव बीते कारोबारी दिन की कीमतों पर स्थिर हैं. दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी ₹1,20,000 पर बिक रही है.

आज, दिल्ली में 1 अमेरिकी डॉलर लगभग 87.83 भारतीय रुपये के बराबर है.

निवेशकों के लिए सलाह

आज के रुझानों को देखते हुए सोने में हल्की तेजी और चांदी के स्थिर बने रहने से यह संकेत मिलता है कि निवेशकों के लिए फिलहाल सोना एक सुरक्षित विकल्प बना हुआ है, खासकर वैश्विक अनिश्चितताओं और डॉलर की मजबूती के बीच.

हालांकि, सोने की मौजूदा ऊंची कीमतों को देखते हुए निवेशकों को धीरे-धीरे (SIP या छोटे हिस्सों में) खरीदारी करनी चाहिए ताकि औसत लागत कम हो सके.

वहीं, चांदी फिलहाल स्थिर है लेकिन औद्योगिक मांग बढ़ने पर इसमें लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिल सकता है. ऐसे में अल्पावधि निवेशक सोने को प्राथमिकता दें और दीर्घावधि निवेशक अपने पोर्टफोलियो में सीमित मात्रा में चांदी भी शामिल कर सकते हैं.

संपादक की कलम से: कीमतों में बदलाव संभव है. उपरोक्त भाव लेख प्रकाशित होने तक के समय के हैं और अलग-अलग शहरों में बाज़ार के ताजा आंकड़ों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार की स्थिति पर नजर रखें और विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार निवेश निर्णय लें. सोने और चांदी की खरीदारी हमेशा सरकारी प्रमाणपत्रों (जैसे BIS हॉलमार्क) वाले विक्रेताओं से करें ताकि आपको शुद्धता और कीमत दोनों का भरोसा रहे.