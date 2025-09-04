सोना हुआ सस्ता, चांदी के भाव स्थिर — जानिए आज के ताज़ा रेट

गुरुवार, 4 सितंबर 2025 को भारत में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. जबकि चांदी के दाम बीते कारोबारी भाव पर स्थिर हैं. (4 September Gold-Silver Prices/Rates)

ऐसे समय में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि देश के प्रमुख शहरों में आज सोने-चांदी के क्या भाव चल रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या रुझान हैं, और क्या मौजूदा कीमतों पर निवेश करना लाभकारी हो सकता है या नहीं.

इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरे भारत में आज के ताज़ा दाम, बाजार विश्लेषण, वैश्विक संकेतों का प्रभाव और विशेषज्ञों की राय — ताकि आप अपने निवेश से जुड़े निर्णय को बेहतर ढंग से ले सकें.

आज दिल्ली में गोल्ड के रेट

राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में, बीते कारोबारी दिन की तुलना में आज 24 कैरेट सोना 110 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,07,010 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट सोना 100 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. आज 22 कैरेट सोने की कीमत ₹98,100 प्रति 10 ग्राम है. जबकि, 18 कैरेट सोना 80 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. आज 18 कैरेट सोने की कीमत ₹80,270 प्रति 10 ग्राम है. सोने के इस भाव में जीएसटी और टीसीएस शामिल नहीं किए गए हैं.

भारत के बड़े शहरों में गोल्ड के रेट

भारत के प्रमुख बड़े शहरों में आज सोने के दाम (1 ग्राम) इस प्रकार हैं:

चेन्नई — ₹10,686 (24 कैरेट) | ₹9,795 (22 कैरेट) | ₹8,110 (18 कैरेट)

मुंबई — ₹10,686 (24 कैरेट) | ₹9,795 (22 कैरेट) | ₹8,014 (18 कैरेट)

कोलकाता — ₹10,686 (24 कैरेट) | ₹9,795 (22 कैरेट) | ₹8,014 (18 कैरेट)

हैदराबाद — ₹10,686 (24 कैरेट) | ₹9,795 (22 कैरेट) | ₹8,014 (18 कैरेट)

लखनऊ — ₹10,701 (24 कैरेट) | ₹9,810 (22 कैरेट) | ₹8,027 (18 कैरेट)

जयपुर — ₹10,701 (24 कैरेट) | ₹9,810 (22 कैरेट) | ₹8,027 (18 कैरेट)

अहमदाबाद — ₹10,691 (24 कैरेट) | ₹9,800 (22 कैरेट) | ₹8,019 (18 कैरेट)

पटना — ₹10,691 (24 कैरेट) | ₹9,800 (22 कैरेट) | ₹8,019 (18 कैरेट)

भोपाल — ₹10,691 (24 कैरेट) | ₹9,800 (22 कैरेट) | ₹8,019 (18 कैरेट)

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 3,536.00 डॉलर प्रति औंस पर बोला जा रहा है. और 1 ग्राम सोने की कीमत $113.68 है. वहीं, चांदी 40.79 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर चल रही है.

भारत में आज चांदी के दाम बीते कारोबारी भाव पर स्थिर हैं. दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी ₹1,27,000 पर बिक रही है.

आज, दिल्ली में 1 अमेरिकी डॉलर लगभग 88.28 भारतीय रुपये के बराबर है.

निवेशकों के लिए सलाह

आज के ताज़ा रुझानों के मुताबिक, सोने की कीमतों में हल्की गिरावट और चांदी के दामों में स्थिरता निवेशकों के लिए मिश्रित संकेत दे रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर मजबूत होने से सोने पर दबाव देखा जा रहा है, जबकि घरेलू मांग और त्योहारों का सीजन कीमतों को सहारा दे सकता है.

अल्पकालिक उतार-चढ़ाव को देखते हुए छोटे निवेशक धीरे-धीरे खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह स्तर अच्छे एंट्री पॉइंट साबित हो सकते हैं. वहीं, चांदी में स्थिरता यह संकेत देती है कि औद्योगिक मांग और वैश्विक सप्लाई चेन की दिशा पर नजर रखना जरूरी होगा.

इसलिए फिलहाल निवेशकों को संयमित दृष्टिकोण अपनाते हुए पोर्टफोलियो में सोने-चांदी का संतुलित हिस्सा बनाए रखना चाहिए.

संपादक की कलम से: कीमतों में बदलाव संभव है. उपरोक्त भाव लेख प्रकाशित होने तक के समय के हैं और अलग-अलग शहरों में बाज़ार के ताजा आंकड़ों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार की स्थिति पर नजर रखें और विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार निवेश निर्णय लें. सोने और चांदी की खरीदारी हमेशा सरकारी प्रमाणपत्रों (जैसे BIS हॉलमार्क) वाले विक्रेताओं से करें ताकि आपको शुद्धता और कीमत दोनों का भरोसा रहे.