दिवालिया हो चुके Silicon Valley Bank में जमा हैं Nazara Technologies की दो कंपनियों के 64 करोड़ रुपये

डिजिटल गेमिंग कंपनी Nazara Technologies ने घोषणा की है कि उसकी दो सब्सिडरी कंपनियों - Kiddopia Inc और Mediawrkz Inc के सिलिकॉन वैली बैंक (Silicon Valley Bank - SVB) में नकद जमा है. SVB वर्तमान में फ़ेडरल डिपॉज़िट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (FDIC) के अधीन है. SVB में Kiddopia Inc. और Mediawrkz Inc. की कुल जमा रकम 7.75 करोड़ डॉलर (64 करोड़ रुपये) है.

Kiddopia Inc - Paper Boat Apps की 100% सहायक कंपनी है, जिसकी 51.5 फीसदी हिस्सेदारी Nazara के पास है. जबकि Mediawrkz Inc - Datawrkz Business Solutions की 100% सहायक कंपनी है, जिसकी 33 फीसदी हिस्सेदारी Nazara के पास है.

FDIC ने कहा है कि यह जमाकर्ताओं को अगले सप्ताह के भीतर अग्रिम लाभांश जारी करेगा. यह भविष्य के भुगतान संपत्ति की बिक्री के रूप में होंगे. नजारा टेक्नोलॉजीज ने हितधारकों को आश्वस्त किया है कि दोनों सहायक कंपनियां अच्छी तरह से पूंजीकृत हैं.

इसलिए, कंपनी एसवीबी के दिवालिया होने के कारण अपने दैनिक परिचालन, व्यवसाय प्रदर्शन और विकास योजनाओं पर कोई प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं करती है. Nazara Group, जिसमें Nazara Technologies और उसकी सहायक कंपनियां शामिल हैं, SVB- प्रभावित फंडों को छोड़कर, 600 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी है.

एसवीबी के साथ स्थिति अस्थिर बनी हुई है, और कंपनी ने हितधारकों को आश्वासन दिया है कि वह उन्हें अपडेट रखेगी. एसवीबी के पतन के बाद कंपनी ने यह जानकारी दी है. FDIC ने उसी दिन व्यापार बंद करने के बाद 10 मार्च को SVB की संपत्ति जब्त कर ली. अपने प्रतिभूति पोर्टफोलियो के एक बड़े हिस्से को बेचने का फैसला करने के बाद अमेरिकी शेयर बाजारों में बैंक के शेयरों में 50% से अधिक की गिरावट आई, जिसमें नई पूंजी डालने की उम्मीद थी.

वहीं, रविवार को अमेरिकी सरकार को एक याचिका में, Y Combinator ने कहा कि सिलिकॉन वैली बैंक (Silicon Valley Bank - SVB) में खातों वाले लगभग 10,000 छोटे व्यवसाय अगले 30 दिनों में अपने कर्मचारियों को भुगतान करने में असमर्थ हो सकते हैं, और इसके परिणामस्वरूप लगभग 1 लाख नौकरियां प्रभावित होने का अनुमान है.

क्यों डूब गया सिलिकॉन वैली बैंक?

सिलिकॉन वैली बैंक टेक कंपनियों और नए वेंचर्स को लोन देता है. बैंक का करीब 44 फीसदी कारोबार टेक और हेल्थकेयर कंपनियों के साथ है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में लगातार हो रही बढोतरी के चलते इन सेक्टर्स पर बुरा असर पड़ा है. निवेशकों का भी इन सेक्टर्स से आकर्षण कम हुआ है. जिसका नकारात्मक असर SVB बैंक के कारोबार पर भी पड़ा. जिन कंपनियों को बैंक ने कर्ज दिया था, उन्होंने कर्ज की वापसी नहीं की.