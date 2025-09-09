सोना-चांदी की कीमतों में बंपर उछाल! जानिए आज के ताज़ा रेट

आज, 9 सितंबर 2025 को भारत में सोने और चांदी की कीमतों में तगड़ा उछाल आया है. मंगलवार को भारत में 24 कैरेट सोना 1,360 रुपये प्रति दस ग्राम महंगा हुआ है. वहीं चांदी 3,000 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हुई है. (9 September Gold-Silver Prices/Rates)

ऐसे समय में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि देश के प्रमुख शहरों में आज सोने-चांदी के क्या भाव चल रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या रुझान हैं, और क्या मौजूदा कीमतों पर निवेश करना लाभकारी हो सकता है या नहीं.

इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरे भारत में आज के ताज़ा दाम, बाजार विश्लेषण, वैश्विक संकेतों का प्रभाव और विशेषज्ञों की राय — ताकि आप अपने निवेश से जुड़े निर्णय को बेहतर ढंग से ले सकें.

आज दिल्ली में गोल्ड के रेट

राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में, बीते कारोबारी दिन की तुलना में आज 24 कैरेट सोना 90 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,08,530 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट सोना 100 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. आज 22 कैरेट सोने की कीमत ₹99,500 प्रति 10 ग्राम है. जबकि, 18 कैरेट सोना 80 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. आज 18 कैरेट सोने की कीमत ₹81,410 प्रति 10 ग्राम है. सोने के इस भाव में जीएसटी और टीसीएस शामिल नहीं किए गए हैं.

भारत के बड़े शहरों में गोल्ड के रेट

भारत के प्रमुख बड़े शहरों में आज सोने के दाम (1 ग्राम) इस प्रकार हैं:

चेन्नई — ₹11,029 (24 कैरेट) | ₹10,110 (22 कैरेट) | ₹8,405 (18 कैरेट)

मुंबई — ₹11,029 (24 कैरेट) | ₹10,110 (22 कैरेट) | ₹8,272 (18 कैरेट)

कोलकाता — ₹11,029 (24 कैरेट) | ₹10,110 (22 कैरेट) | ₹8,272 (18 कैरेट)

हैदराबाद — ₹11,029 (24 कैरेट) | ₹10,110 (22 कैरेट) | ₹8,272 (18 कैरेट)

लखनऊ — ₹11,044 (24 कैरेट) | ₹10,125 (22 कैरेट) | ₹8,287 (18 कैरेट)

जयपुर — ₹11,044 (24 कैरेट) | ₹10,125 (22 कैरेट) | ₹8,287 (18 कैरेट)

अहमदाबाद — ₹11,034 (24 कैरेट) | ₹10,115 (22 कैरेट) | ₹8,277 (18 कैरेट)

पटना — ₹11,034 (24 कैरेट) | ₹10,115 (22 कैरेट) | ₹8,277 (18 कैरेट)

भोपाल — ₹11,034 (24 कैरेट) | ₹10,115 (22 कैरेट) | ₹8,277 (18 कैरेट)

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 3,650.00 डॉलर प्रति औंस पर बोला जा रहा है. और 1 ग्राम सोने की कीमत $117.35 है. वहीं, चांदी 41.29 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर चल रही है.

भारत में आज चांदी 3,000 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हुई है. दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी ₹1,30,000 पर बिक रही है.

आज, दिल्ली में 1 अमेरिकी डॉलर लगभग 88.37 भारतीय रुपये के बराबर है.

कीमतों में उछाल के कारण

आज, 9 सितंबर 2025 को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी के पीछे कई वैश्विक और घरेलू कारक जिम्मेदार हैं:

अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती: कॉमेक्स पर सोना $3,650 प्रति औंस और चांदी $41.29 प्रति औंस पर पहुंच गई है, जिससे भारतीय बाजारों पर भी सीधा असर पड़ा है.

डॉलर की कमजोरी: डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है और रुपया डॉलर के मुकाबले ₹88.37 पर ट्रेड कर रहा है. कमजोर डॉलर से सोना-चांदी निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं.

जियोपॉलिटिकल तनाव और सुरक्षित निवेश की मांग: मध्य पूर्व और एशिया के कुछ हिस्सों में तनाव बढ़ने से निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश यानी गोल्ड-सिल्वर की ओर बढ़ा है.

केंद्रीय बैंकों की खरीदारी: कई देशों के केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं, जिससे डिमांड और सप्लाई का अंतर बढ़ रहा है.

घरेलू मांग और त्योहारी सीजन की तैयारी: भारत में शादी और त्योहारी सीजन की शुरुआत होने वाली है, जिससे सोने और चांदी की मांग बढ़ रही है.

निवेशकों के लिए सलाह

निवेशकों के लिए सलाह है कि मौजूदा तेजी को देखते हुए शॉर्ट-टर्म निवेशक धीरे-धीरे मुनाफा बुक करें और नई ऊंचाई पर भारी खरीदारी से बचें, जबकि लॉन्ग-टर्म निवेशकों के लिए सोना-चांदी अभी भी सुरक्षित और मजबूत विकल्प बने हुए हैं. बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं, केंद्रीय बैंकों की खरीद और चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड को देखते हुए आने वाले समय में इनकी कीमतों में और इजाफा संभव है.

ऐसे में बेहतर होगा कि निवेशक छोटे-छोटे हिस्सों में निवेश करें और अपने पोर्टफोलियो में 10–15% हिस्सा ही गोल्ड-सिल्वर को दें ताकि संतुलन और सुरक्षा दोनों बनी रहे.

संपादक की कलम से: कीमतों में बदलाव संभव है. उपरोक्त भाव लेख प्रकाशित होने तक के समय के हैं और अलग-अलग शहरों में बाज़ार के ताजा आंकड़ों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार की स्थिति पर नजर रखें और विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार निवेश निर्णय लें. सोने और चांदी की खरीदारी हमेशा सरकारी प्रमाणपत्रों (जैसे BIS हॉलमार्क) वाले विक्रेताओं से करें ताकि आपको शुद्धता और कीमत दोनों का भरोसा रहे.