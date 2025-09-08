Brands
बिहार: हर घर में होगी ‘बिजनेसवुमन’! नीतीश सरकार की इस स्कीम से मिलेंगे 2 लाख रु

इस योजना के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा: “मुझे पूरा विश्वास है कि इस योजना से महिलाओं की स्थिति और अधिक मजबूत होगी. रोजगार के बेहतर अवसर बिहार में ही उपलब्ध होंगे और लोगों को रोजगार की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ेगा.”

रविकांत पारीक
Monday September 08, 2025 , 4 min Read

बिहार सरकार (Bihar Government) ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को नई ऊँचाई देने के लिए "मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना" (Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana) की शुरुआत की है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने हाल ही में पटना स्थित 1 अणे मार्ग संकल्प से इस योजना का शुभारंभ किया. इस अवसर पर नगर क्षेत्र की महिलाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल भी लॉन्च किया गया और जागरूकता कार्यक्रम के तहत 250 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया.

इस योजना के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा: “मुझे पूरा विश्वास है कि इस योजना से महिलाओं की स्थिति और अधिक मजबूत होगी. रोजगार (Women’s Employment) के बेहतर अवसर बिहार में ही उपलब्ध होंगे और लोगों को रोजगार की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ेगा.”

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का मकसद है हर परिवार की कम से कम एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने में मदद करना. उन्होंने विश्वास जताया कि इस पहल से महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी, राज्य के भीतर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा.

क्या है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना?

यह योजना बिहार की महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए बनाई गई है. शुरुआत में महिलाओं को 10,000 रुपये की पहली किस्त दी जाएगी, ताकि वे अपना छोटा व्यवसाय या रोजगार शुरू कर सकें.

इसके बाद, जब रोजगार की स्थिति का आकलन किया जाएगा और महिला उद्यमी का काम सुचारु रूप से चलने लगेगा, तब उन्हें 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी. इसका उद्देश्य है—महिलाओं को छोटे स्तर से बड़े स्तर तक व्यवसाय का विस्तार करने का अवसर देना.

महिलाओं को क्या लाभ होंगे?

  • आर्थिक स्वतंत्रता: महिलाएं खुद का रोजगार शुरू कर पाएंगी और परिवार की आमदनी बढ़ा सकेंगी.

  • स्थानीय स्तर पर रोजगार: इस योजना से बिहार के भीतर ही रोजगार के अवसर बनेंगे और पलायन की समस्या घटेगी.

  • सशक्तिकरण: महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और समाज में उनकी भागीदारी मजबूत होगी.

  • भविष्य सुरक्षित: छोटे-छोटे रोजगार से महिलाएं परिवार की आर्थिक स्थिति को स्थिर कर पाएंगी.

इस तरह यह योजना महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी. लंबे समय में इसका असर राज्य की समग्र प्रगति पर भी सकारात्मक रूप से दिखेगा.

आवेदन की प्रक्रिया

योजना के शुभारंभ के दौरान नगर क्षेत्र की महिलाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया. इच्छुक महिलाएं इस पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकती हैं. ऑनलाइन आवेदन प्रणाली से प्रक्रिया पारदर्शी और सरल होगी.

ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी निकट भविष्य में इसी तरह की ऑनलाइन सुविधा दी जाएगी. साथ ही, योजना की जानकारी राज्य के कोने-कोने तक पहुँचाने के लिए 250 वाहनों को जागरूकता अभियान में शामिल किया गया है.

बिहार में महिला सशक्तिकरण की पहल

पिछले कुछ वर्षों में बिहार सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं. इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं—

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना: इस योजना के तहत बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जन्म से लेकर स्नातक तक आर्थिक सहायता दी जाती है. इसका उद्देश्य लड़कियों की पढ़ाई में रुकावट न आने देना है.

जीविका परियोजना: यह ग्रामीण महिलाओं को स्व-सहायता समूहों के माध्यम से जोड़ने और उन्हें छोटे-छोटे व्यवसाय व स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने की पहल है. इससे लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं.

आरक्षण व्यवस्था में भागीदारी: पंचायत और शहरी निकाय चुनावों में महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया गया है. इस कदम ने महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को नई पहचान दी है.

साइकिल और पोशाक योजना: इस योजना ने लड़कियों के स्कूल जाने की राह आसान की है. मुफ्त साइकिल और पोशाक मिलने से न केवल शिक्षा का प्रसार हुआ बल्कि लड़कियों में आत्मविश्वास भी बढ़ा.

इन योजनाओं के जरिए महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में भागीदारी लगातार बढ़ रही है. अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है.

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह (मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना) योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करेगी. छोटे और मझोले उद्योगों में उनकी भागीदारी बढ़ेगी, जिससे रोजगार सृजन होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

"मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना" बिहार की आधी आबादी यानी महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का सुनहरा अवसर है. यदि यह योजना जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो यह न केवल परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करेगी बल्कि राज्य की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में भी मील का पत्थर साबित होगी.

