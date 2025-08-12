Brands
फंडिंग एलर्ट

AI एंटरटेनमेंट कंपनी Dashverse को मिली 109 करोड़ की फंडिंग

AI एंटरटेनमेंट कंपनी Dashverse ने Peak XV Partners की अगुवाई में $13 मिलियन की फंडिंग हासिल की है. DashReels ऐप ने एक महीने में 50 लाख डाउनलोड पूरे किए हैं. कंपनी AI से मोबाइल-फर्स्ट माइक्रोड्रामा और डिजिटल कॉमिक्स में क्रांति ला रही है, दुनियाभर में 2 करोड़ से अधिक यूजर्स के साथ.

रविकांत पारीक
Tuesday August 12, 2025 , 3 min Read

बेंगलुरु और सैन फ्रांसिस्को स्थित AI एंटरटेनमेंट कंपनी Dashverse ने 13 मिलियन डॉलर (लगभग ₹109 करोड़) की सीरीज़-A फंडिंग जुटाई है. इस राउंड का नेतृत्व Peak XV Partners ने किया और पुराने निवेशक Z47 और Stellaris Venture Partners ने भी इसमें हिस्सा लिया.

यह फंडिंग अब तक का इस सेक्टर का सबसे बड़ा सीरीज़ A राउंड है. कंपनी इस निवेश को अपनी कोर AI टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट इनोवेशन में लगाएगी.

Dashverse की स्थापना 2023 में बेंगलुरु में सनिध्य नारायण, ललित गुड़िपाटी और सुम्यदीप मुखर्जी ने की थी. कंपनी का विजन है – AI और स्टोरीटेलिंग को मिलाकर वैश्विक स्तर पर मनोरंजन को नई दिशा देना.

Dashverse ने हाल ही में अपना DashReels ऐप लॉन्च किया है, जो मोबाइल-फर्स्ट माइक्रोड्रामा प्लेटफॉर्म है. लॉन्च के सिर्फ एक महीने में इस ऐप को 50 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है.

दुनियाभर में मोबाइल-नेटिव, एपिसोडिक कंटेंट की मांग तेजी से बढ़ रही है. लेकिन इस तरह का कंटेंट बड़े पैमाने पर बनाना अब भी चुनौती है, क्योंकि इसमें जटिल टूल्स और स्टूडियो-लेवल संसाधन चाहिए. Dashverse इस समस्या को AI की मदद से हल कर रहा है.

कंपनी ने पहले Dashtoon प्लेटफॉर्म से डिजिटल कॉमिक्स बनाने और बांटने का मॉडल सफलतापूर्वक साबित किया. इसके बाद Frameo.AI के जरिए वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन में कदम रखा, जिससे क्रिएटर्स AI की मदद से हाई-क्वालिटी सीरीज बना सकते हैं. DashReels इन माइक्रोड्रामा को दर्शकों तक पहुंचाता है.

इस पूरे इकोसिस्टम के जरिए Dashverse के आज दुनियाभर में 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं.

Dashverse के को-फाउंडर और CEO सनिध्य नारायण ने कहा, “हम एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं, जहां कंटेंट क्रिएशन अब संसाधनों से नहीं, बल्कि कल्पना से सीमित होगा. जैसे कैमरा फोन ने हर किसी को क्रिएटर बनाया, वैसे ही जनरेटिव AI कहानी कहने का तरीका बदल देगा.”

Peak XV Partners के प्रिंसिपल अभिषेक मोहन ने कहा, “जनरेटिव AI क्रिएटर इकॉनमी को बदल रहा है और Dashverse इस बदलाव के केंद्र में है. उनकी टीम और विजन अद्वितीय है.”

Z47 के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश कुमार ने कहा, “Dashverse भारत का एक बेहद उभरता हुआ AI स्टार्टअप है, जो मोबाइल-फर्स्ट और AI-नेटिव स्टोरीटेलिंग में बड़ा बदलाव ला रहा है.”

Stellaris Venture Partners के पार्टनर नमन लाहोटी ने कहा, “हमने इस टीम में आइडिया स्टेज पर निवेश किया था. आज ये देश की बेहतरीन अप्लाइड-AI टीमों में से एक है.”

दुनिया भर में माइक्रोड्रामा का मार्केट साइज तेजी से बढ़ रहा है, खासकर चीन में. साल 2024 में चीन का माइक्रोड्रामा मार्केट 50.44 अरब युआन (लगभग 6.91 अरब अमेरिकी डॉलर) तक पहुंच गया. यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 34.9% की सालाना वृद्धि दर्शाता है. यह जानकारी चाइना डेली — ग्लोबल एडिशन की एक रिपोर्ट में दी गई है. चीन में हर साल 5,000 से अधिक माइक्रोड्रामा सीरीज़ बनाई जाती हैं, जो अब वहां की फिल्म इंडस्ट्री से भी ज़्यादा कमाई कर रही हैं.

