RENEE Cosmetics को मिली 250 करोड़ रुपये की सीरीज़-C फंडिंग

स्वदेशी ब्यूटी ब्रांड RENÉE Cosmetics (रेने कॉस्मेटिक्स) ने सीरीज़-C फंडिंग राउंड में 30 मिलियन डॉलर (करीब ₹250 करोड़) जुटाए हैं. इस फंडिंग के बाद कंपनी की वैल्यूएशन 200 मिलियन डॉलर (करीब ₹1,670 करोड़) हो गई है. इस हालिया फंडिंग राउंड की अगुवाई Playbook Partners ने की और इसमें Midas से सेकेंडरी निवेश भी शामिल था. यह निवेश प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह का था.

पिछले 18 महीनों में ﻿Renee Cosmetics﻿ का बिजनेस करीब 3 गुना बढ़ा है. इसकी बड़ी वजह है – मजबूत कंज्यूमर डिमांड, ऑम्नीचैनल एक्सपैंशन और इनोवेशन से भरपूर प्रोडक्ट लॉन्च. कंपनी के पास 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें मेकअप से लेकर परफ्यूम तक शामिल हैं.

कंपनी इस फंडिंग से अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और बढ़ाएगी. साथ ही टियर-1 और टियर-2 शहरों में ऑफलाइन मौजूदगी मजबूत करेगी. टेक्नोलॉजी और ब्रांड बिल्डिंग पर भी ज्यादा निवेश होगा. रेने का फोकस इनोवेशन और पैकेजिंग में लगातार सुधार पर है, जिससे कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है.

RENÉE Cosmetics के को-फाउंडर आशुतोष वलानी ने कहा, “हम Playbook के साथ इस नए फंडिंग राउंड में पार्टनरशिप करके खुश हैं. इस फंडिंग से हम मार्केटिंग को और मजबूत करेंगे, कंज्यूमर एक्विजिशन कॉस्ट कम करेंगे और D2C व मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म पर कन्वर्ज़न बढ़ाएंगे. हमने ₹500 करोड़ का ARR हासिल कर लिया है और अगले दो साल में इसे ₹1,000 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है.”

को-फाउंडर और CMO आश्का गोराडिया गोबल ने कहा, “RENÉE की शुरुआत इनोवेशन और एथिक्स को जोड़कर की गई थी. इस फंडिंग से हम R&D को तेज़ करेंगे और नए-नए प्रोडक्ट फॉर्मेट लॉन्च करेंगे, जो ग्लोबल ब्यूटी ट्रेंड्स के साथ मेल खाते हों.”

वहीं को-फाउंडर प्रियांक शाह ने कहा, “नए जमाने के ब्यूटी ब्रांड्स में ऑफलाइन स्ट्रेटजी की कमी है. इस फंडिंग से हम एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाएंगे और देशभर में ऑफलाइन रिटेल मौजूदगी बढ़ाएंगे.”

Playbook Partners के फाउंडिंग पार्टनर विकास चौधरी ने कहा, “भारत का ब्यूटी और पर्सनल केयर मार्केट सोशल मीडिया और डिजिटल जनरेशन की वजह से तेजी से बढ़ रहा है. RENÉE खासकर टियर-2 और उससे छोटे शहरों में इस ग्रोथ का लीडर है.”

Evolvence Equity Partners के पार्टनर अभिषेक चंद्रा ने कहा, “हम शुरू से RENÉE के साथ हैं और इसकी ग्रोथ देखकर खुशी होती है. यह फंडिंग कंपनी की अगली ग्रोथ स्टेज का अहम पड़ाव है.”

RENÉE Cosmetics इस समय भारत में 15,000 रिटेल आउटलेट्स में मौजूद है. कंपनी का कहना है कि इस संख्या को 10 गुना तक बढ़ाने की क्षमता है. इसके प्रोडक्ट्स Amazon, Flipkart, Nykaa और Myntra जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं. ब्रांड अमेरिका, यूएई और ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन मौजूदगी के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कदम बढ़ा रहा है.