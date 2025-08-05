Brands
फंडिंग एलर्ट

TurboHire को मिली 50 करोड़ रुपये की सीरीज़-A फंडिंग

TurboHire ने सीरीज़-A फंडिंग राउंड में IvyCap Ventures की अगुवाई में $6 मिलियन (50 करोड़ रु) जुटाए हैं. यह फंडिंग प्लेटफॉर्म के दुनियाभर में विस्तार, AI समर्थित हायरिंग ऑटोमेशन और HR टेक इंटीग्रेशन को मजबूत करने में मदद करेगी. TurboHire पहले ही 120 से अधिक बड़ी कंपनियों का भरोसेमंद पार्टनर है.

रविकांत पारीक6423 Stories
TurboHire को मिली 50 करोड़ रुपये की सीरीज़-A फंडिंग

Tuesday August 05, 2025 , 2 min Read

AI समर्थित हायरिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म TurboHire ने अपने सीरीज़-A फंडिंग राउंड में $6 मिलियन (लगभग ₹50 करोड़) जुटाए हैं. इस राउंड का नेतृत्व IvyCap Ventures ने किया है. यह निवेश कंपनी के दुनियाभर में विस्तार, प्रोडक्ट को मजबूत करने और HR टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर इंटीग्रेशन में मदद करेगा.

TurboHire एक एंटरप्राइज-ग्रेड प्लेटफॉर्म है जो Agentic AI और स्मार्ट वर्कफ्लोज़ की मदद से कंपनियों की भर्ती प्रक्रिया को आसान और तेज बनाता है. आज यह प्लेटफॉर्म 120 से ज्यादा बड़ी कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें Cipla, Tata Motors, PwC, Lenskart, Britannia और Ola जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं.

TurboHire की शुरुआत 2019 में दीपक अग्रवाल, राकेश नायक और गौरव कुमार ने मिलकर की थी. उनका लक्ष्य है कि एंटरप्राइज़ेज की भर्ती को रणनीतिक बढ़त में बदला जाए, जहां सही टैलेंट डिजिटल बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बने.

यह प्लेटफॉर्म SAP SuccessFactors, Oracle HCM, और Workday जैसे ग्लोबल HRMS सिस्टम्स से आसानी से जुड़ता है. हाई-वॉल्यूम वॉक-इन हायरिंग से लेकर सीनियर एग्जिक्यूटिव हायरिंग तक हर भर्ती प्रक्रिया को कवर करता है. इससे हायरिंग में लगने वाला समय कम होता है और मैन्युअल काम की जरूरत भी घटती है.

TurboHire के सीईओ और को-फाउंडर दीपक अग्रवाल ने कहा, “आज की कंपनियों पर तेजी से ट्रांसफॉर्म होने का दबाव है, लेकिन पुरानी हायरिंग सिस्टम धीमी और जटिल हैं. TurboHire एक ही प्लेटफॉर्म पर AI, ऑटोमेशन और डेटा को मिलाकर तेज, स्मार्ट और रणनीतिक हायरिंग को संभव बनाता है. अब IvyCap के सहयोग से हम दुनियाभर में इसका विस्तार करेंगे.”

IvyCap Ventures के फाउंडर विक्रम गुप्ता ने कहा, “TurboHire सिर्फ एक बिजनेस समस्या का समाधान नहीं कर रहा, बल्कि यह AI-प्राथमिक दुनिया में टैलेंट एक्विजिशन के तरीके को दोबारा परिभाषित कर रहा है. उनका प्रोडक्ट तकनीकी रूप से मजबूत है और वैश्विक स्तर पर डिमांड में है.”

