फंडिंग एलर्ट

फैशन ब्रांड Littlebox को मिली 17.5 करोड़ रुपये की फंडिंग

फैशन ब्रांड Littlebox ने 17.5 करोड़ रुपये की फंडिंग हासिल की है. Shark Tank India से पहचान पाने वाले इस ब्रांड ने गुवाहाटी से शुरू होकर पूरे भारत में नाम कमाया है. अब कंपनी नए बाजारों में विस्तार की तैयारी में है.

फैशन ब्रांड Littlebox को मिली 17.5 करोड़ रुपये की फंडिंग

Wednesday July 30, 2025 , 3 min Read

भारत के सबसे तेजी से बढ़ते फैशन ब्रांड्स में से एक Littlebox ने अपने पहले फंडिंग राउंड में ₹17.5 करोड़ (लगभग 2.1 मिलियन डॉलर) जुटाए हैं. इस फंडिंग राउंड की अगुआई Huddle Ventures और Prath Ventures ने मिलकर की. इस राउंड में कई जाने-माने एंजेल निवेशकों ने भी हिस्सा लिया है.

Littlebox की खास बात यह है कि यह ब्रांड शुरू से ही बूटस्ट्रैप्ड (बिना किसी बाहरी निवेश के) और EBITDA-पॉजिटिव रहा है. कंपनी इस फंडिंग का उपयोग नई कैटेगरी शुरू करने, UI/UX और लॉजिस्टिक्स में सुधार, पैकेजिंग बेहतर करने, और मार्केटिंग के विस्तार के लिए करेगी. Littlebox का लक्ष्य है भारत की Gen Z फैशन डेस्टिनेशन बनना.

Littlebox की शुरुआत जून 2022 में रिमझिम डेका (Rimjim Deka) और पार्थ काकाती (Partha Kakati) ने की थी. यह ब्रांड नॉर्थईस्ट के गुवाहाटी से शुरू हुआ था, जो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक अनोखी बात है. आज कंपनी का एक बड़ा 40,000 वर्ग फुट का संचालन केंद्र यूपी के नोएडा में है.

को-फाउंडर और सीईओ रिमझिम डेका ने कहा, “हमने Guwahati से शुरू किया, जिससे हमें फोकस्ड तरीके से बढ़ने की सीख मिली. हमारा उद्देश्य फैशन को ट्रेंडी और सस्ता बनाना है, बिना कचरा फैलाए और पूंजी जलाए.”

वहीं को-फाउंडर और सीओओ पार्थ काकाती ने कहा, “हमने टेक-सपोर्टेड सप्लाई चेन बनाई है जो ग्राहकों तक सबसे नए ट्रेंड्स सबसे जल्दी पहुंचा सकती है. यह फंडिंग हमें नई कैटेगरीज में जाने, ग्राहक अनुभव बेहतर करने और नए मार्केट में पहुंचने में मदद करेगी.”

(L-R) Littlebox के को-फाउंडर्स - रिमझिम डेका (CEO) और पार्थ काकाती (COO)

Littlebox हर हफ्ते करीब 100 नए SKU (प्रोडक्ट्स) लॉन्च करता है. यह ब्रांड पारंपरिक फास्ट फैशन कंपनियों से अलग है जो 60 से 120 दिन तक स्टॉक रखते हैं. Littlebox का स्टॉक साइकिल सिर्फ 15 दिन का है. यह सब एक खास डिमांड-फोरकास्टिंग एल्गोरिदम की मदद से होता है. इससे कंपनी को जीरो डेड स्टॉक, बेहतर मार्जिन और तेज सप्लाई मिलती है — वो भी सस्ती कीमतों पर.

Huddle Ventures के पार्टनर इशान खोसला ने कहा, “हम एक साल से Littlebox पर नजर रख रहे थे. 15 दिन का स्टॉक साइकिल चलाना आसान नहीं है. रिमझिम और पार्थ की तेज़ और प्रोफिटेबल ऑपरेशन रन करने की क्षमता उन्हें अलग बनाती है.”

Prath Ventures के मैनेजिंग पार्टनर पियूष गोयनका ने कहा, “Littlebox एक टेक-फर्स्ट, तेज और स्मार्ट सप्लाई चेन बना रहा है. ये ब्रांड सिर्फ ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि खुद ट्रेंड सेट कर रहा है.”

Littlebox को Shark Tank India Season 3 में सभी पांच शार्क्स से डील मिली थी. इसके बाद ब्रांड को राष्ट्रीय पहचान मिली. यह नॉर्थईस्ट से निकलने वाला पहला ऐसा फैशन ब्रांड है जिसने पूरे भारत में पहचान बनाई है.

