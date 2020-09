अमेज़न का ये नया हेलो बैंड आपकी आवाज़ से पता लगा लेगा आपके इमोशन्स, जानिए क्या है इसके खास फीचर्स

अमेज़न ने हाल ही में एक कलाईबैंड (wristband) लॉन्च किया है जो यूजर्स के डेटा एकत्र करेगा और उनकी आवाज़ के आधार पर उनके शारीरिक और मानसिक कल्याण का विश्लेषण करेगा। अमेज़न हेलो (Amazon Halo) नाम का यह डिवाइस सेंसर-पैक्ड रिस्टबैंड द्वारा एकत्र किए गए डेटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सॉफ्टवेयर के साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में यूजर इनपुट प्रदान करेगा। फोटो साभार: BusinessWire हेलो बैंड की कीमत $ 99.99 (करीब 7200 रुपये) होगी और इसके पैकेज की कीमत $ 3.99 (करीब 291 रुपये) प्रति माह होती है (जो कि हेलो के एडवांस्ड फीचर्स के लिए आवश्यक है)। अमेज़न ने एक इनवाइट-अर्ली ओनली एक्सेस प्रोग्राम के साथ $ 64.99 (करीब 4700 रुपये) की शुरुआती कीमत के साथ बैंड लॉन्च किया है जिसमें छह महीने की मुफ्त सेवा शामिल है। हेलो सर्विस एक अलग प्रोडक्ट है जो अमेज़न प्राइम सेवा का हिस्सा नहीं है। बैंड और सर्विस दोनों अभी के लिए केवल यूएस में उपलब्ध हैं।

फायनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, हेलो बैंड के सार पर जोर देते हुए प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर, अमेजन हेलो, डॉ. मौलिक मजमुदार ने कहा कि “स्वास्थ्य आपके द्वारा एक दिन में उठाए जाने वाले कदमों की संख्या से अधिक है या आप कितने घंटे सोते हैं। अमेज़न हेलो नवीनतम चिकित्सा विज्ञान को जोड़ती है, हेलो बैंड सेंसर के माध्यम से अत्यधिक सटीक डेटा, और अत्याधुनिक स्वास्थ्य के लिए अपने स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करने के लिए अधिक व्यापक दृष्टिकोण की पेशकश करता है।”

लोगों की जीवनशैली में उत्थान में सहायता के लिए टेक्नोलॉजी में सुधार के लिए अमेज़न के प्रयासों को इस तथ्य से स्थापित किया जा सकता है कि हेलो बैंड में स्क्रीन की कमी है। एक हेलो सब्सक्रिप्शन कार्डियो, स्लीप, बॉडी फैट और वॉयस टोन मॉनिटरिंग के साथ-साथ सहयोगियों द्वारा बनाई गई "लैब्स" का एक सूट देगा। वे संक्षिप्त अभ्यास हैं जो आपकी कल्याण की आदतों को बदलने के लिए तैयार किए गए हैं - जैसे कि ध्यान, आपके सोने के पैटर्न को बदलना या सरल कसरत दिनचर्या की शुरुआत।

हेलो बैंड में एक सेंसर मॉड्यूल और एक बैंड होता है जिसके ऊपर क्लिक होता है। मॉनिटर की कमी का मतलब है कि आपको अपनी कलाई पर कुछ और जोड़ने की ज़रूरत है या यदि आप अपने कदम या समय की जांच करना चाहते हैं तो बस अपने फोन की जांच करें।

बैंड में जीपीएस, वाई-फाई जैसे कई युटिलिटी-बेस्ड फीचर्स का अभाव है, लेकिन इसमें एक्सीलेरोमीटर, टेम्परेचर सेंसर, हृदय गति की निगरानी, ​​दो माइक्रोफोन, एलइडी के लिए इंडिकेटर लाइट और माइक्रोफोन चालू या बंद करने के लिए एक बटन है।

आपको बता दें कि हेलो बैंड एलेक्सा- अमेज़न की वॉयस असिस्टेंट सर्विस से कनेक्ट करने योग्य नहीं है।

