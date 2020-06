अमेज़न इंडिया ने निकाली 20 हजार नौकरियां, वर्चुअल कस्टमर सर्विस प्रोग्राम के तहत होगी सभी भर्तियां

अमेज़न इंडिया ने रविवार को कहा कि उसने अपने कस्टमर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में लगभग 20,000 सीजनल जॉब के अवसर खोले हैं। अधिकांश पद फर्म के वर्चुअल कस्टमर सर्विस प्रोग्राम का हिस्सा हैं जो घर से काम करने का विकल्प देता है। फोटो साभार: pymnts कोलकाता, पुणे और हैदराबाद सहित 11 जगहों पर ये नई भर्तियां होने जा रही है।

अमेज़न ने अपनी पूर्ति और वितरण नेटवर्क के माध्यम से देश में लगभग 50,000 अस्थायी नौकरी के अवसर पैदा करने के एक महीने बाद घोषणा की है।

चूंकि देश में कोरोनावायरस के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए उपभोक्ता अपनी खपत की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऑनलाइन खरीदारी का सहारा ले रहे हैं। ई-कॉमर्स फर्मों के देशभर में ऑपरेशंस फिर से शुरू करने के बाद, कंपनियों ने इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, घरेलू उपकरणों, कैजुअल वियर और अन्य उत्पादों के ऑर्डर्स में गजब की बढ़ोतरी दर्ज की है।

ऑनलाइन कंपनियों द्वारा बिक्री की घटनाओं का शुभारंभ महत्वपूर्ण उपभोक्ता मांग का संकेतक हो सकता है। अमेज़न ने हाल ही में सात दिन की बिक्री का समापन किया।

आगे बढ़ने की मांग में लगातार वृद्धि के बीच नई नौकरी की भूमिका का निर्माण हुआ।

कस्टमर सर्विस, अमेज़न इंडिया के निदेशक अक्षय प्रभु ने कहा, “हम अनुमान लगाते हैं कि ग्राहक सेवा अगले छह महीनों में भारतीय और वैश्विक अवकाश के मौसम की शुरुआत के साथ बढ़ेगी।” कंपनी के अनुसार उम्मीदवारों के प्रदर्शन के साथ-साथ व्यापार की जरूरतों के आधार पर, वर्तमान अस्थायी पदों का एक प्रतिशत स्थायी पदों में परिवर्तित होने की संभावना है।

इस साल की शुरुआत में, जेफ बेजोस की अगुवाई वाले अमेज़न ने घोषणा की थी कि यह 2025 तक भारत में टेक्नोलॉजी, इन्फ्रास्ट्रक्चर और इसके लॉजिस्टिक नेटवर्क में निरंतर निवेश के माध्यम से 1 मिलियन नए रोजगार पैदा करने की योजना बना रहा है।

अमेज़न के निवेश ने भारत में पिछले सात वर्षों में लगभग 700,000 नौकरियों को सक्षम किया है।

आपको बता दें कि ऑनलाइन क्लास देने वाली कंपनी बायजूस ने 4 हज़ार लोगों को नौकरी पर रखने की घोषणा की थी। ये सभी लोग बिजनेस, कंटेन्ट और प्रॉडक्ट डेवलपमेंट से जुड़े रोल्स के लिए हायर किए जाएंगे। Also Read 4 हज़ार लोगों को नौकरी पर रखने जा रही है बायजूस, इन रोल के लिए होगी भर्ती

(Edited by रविकांत पारीक)

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.