एस्ट्रोलॉजी स्टार्टअप MyNaksh को प्री-सीड राउंड में मिली 7.5 करोड़ रुपये की फंडिंग

AI-समर्थित एस्ट्रोलॉजी (ज्योतिष) प्लेटफ़ॉर्म MyNaksh ने अपने प्री-सीड फंडिंग राउंड में 7.5 करोड़ रुपये जुटाए हैं. इस राउंड का नेतृत्व Eximius Ventures और Gemba Capital ने किया. इसके साथ ही, कई एंजेल इन्वेस्टर्स और ऑपरेटरों ने भी निवेश किया, जिनमें Infinyte Club शामिल है.

यह निवेश भारत के ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा प्री-सीड फंडिंग राउंड माना जा रहा है.

MyNaksh का उद्देश्य AI टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज्योतिष को और व्यक्तिगत और भरोसेमंद बनाना है. यह प्लेटफ़ॉर्म शुरुआत से ही हर यूज़र को व्यक्तिगत अनुभव देने पर फोकस करता है. इसमें एआई ज्योतिषी और मानव विशेषज्ञ दोनों की सुविधा उपलब्ध होगी ताकि उपयोगकर्ताओं का भरोसा बना रहे.

कंपनी की स्थापना नितेश सालवी, देवान्ग अग्रवाल, गौरव मोहता और पीयूष नागले ने की है. यह सभी पहले PhonePe, Razorpay, Hotstar, Gameskraft और Swiggy जैसी बड़ी कंपनियों में काम कर चुके हैं.

MyNaksh के फाउंडर और सीईओ नितेश सालवी ने कहा, “MyNaksh हर व्यक्ति की जीवन यात्रा का व्यक्तिगत गाइड बनेगा. हमारा उद्देश्य ज्योतिष को गिमिक्स से बाहर निकालकर एक ऐसा भरोसेमंद और आधुनिक टूल बनाना है जो आत्म-जागरूकता और व्यक्तिगत विकास में मदद करे. यह फंडिंग हमारे इस मिशन को और तेज़ी देगी.”

Eximius Ventures की पार्टनर प्रीति सम्पत ने कहा, “Faith-Tech एक बड़ा और अभी तक कम इनोवेशन वाला सेक्टर है. MyNaksh की टीम के पास मज़बूत प्रोडक्ट विज़न है और यह मानव विशेषज्ञों और एआई का सही संतुलन बनाकर पर्सनलाइजेशन को नए स्तर पर ले जा रही है. हम इस टीम के साथ जुड़कर बहुत उत्साहित हैं.”

MyNaksh अब इस फंडिंग का इस्तेमाल अपने AI-समर्थित प्लेटफ़ॉर्म को स्केल करने और एक मज़बूत प्रोडक्ट-लेड इकोसिस्टम बनाने में करेगा. कंपनी का लक्ष्य है कि ज्योतिष को आधुनिक भारत के लिए अधिक सुलभ, व्यक्तिगत और विश्वसनीय बनाया जाए.