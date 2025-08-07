Brands
फंडिंग एलर्ट

फैशन ब्रांड Outzidr को मिली 27 करोड़ रु की प्री-सीरीज़-A फंडिंग

वेस्टर्न वियर फैशन ब्रांड Outzidr ने RTP Global और Stellaris की अगुवाई में 27 करोड़ रु की फंडिंग जुटाई है. सिर्फ 5 महीनों में 1 लाख ग्राहक, 8,000+ स्टाइल्स और अब पहला ऑफलाइन स्टोर मार्च 2026 तक लॉन्च करने की तैयारी.

रविकांत पारीक
फैशन ब्रांड Outzidr को मिली 27 करोड़ रु की प्री-सीरीज़-A फंडिंग

Thursday August 07, 2025 , 3 min Read

उभरते फैशन ब्रांड Outzidr ने अपने प्री-सीरीज़-A फंडिंग राउंड में ₹27 करोड़ (लगभग $3.1 मिलियन) जुटाए हैं. इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व RTP Global ने किया, जबकि मौजूदा निवेशक Stellaris Venture Partners ने भी इसमें हिस्सेदारी दिखाई. यह ब्रांड खास तौर पर 18 से 28 साल की भारतीय महिलाओं के लिए वेस्टर्न वियर पेश करता है, जो आज के दौर की तेज़, आत्मनिर्भर और स्टाइलिश जिंदगी जीती हैं.

इस हालिया फंडिंग से Outzidr अपने विस्तार की अगली योजना पर काम करेगा, जिसमें मार्च 2026 तक अपना पहला एक्सक्लूसिव ऑफलाइन स्टोर खोलने की योजना शामिल है. इसके साथ ही, कंपनी अपने डिजाइन, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन्स टीम को भी मजबूत करेगी.

ब्रांंड इससे पहले ₹30 करोड़ (लगभग $3.5 मिलियन) की सीड फंडिंग Stellaris Venture Partners से जुटा चुका है.

Outzidr की स्थापना 2024 में निर्मल जैन, मणि कांत मणि और जस्टिन मारियो ने मिलकर की थी और इसे फरवरी 2025 में लॉन्च किया गया था. केवल 5 महीनों के भीतर ब्रांड ने 1 लाख से ज्यादा ग्राहकों का विश्वास जीता है. कंपनी का दावा है कि इसकी रिटेंशन दर इंडस्ट्री औसत से 1.5 गुना ज्यादा है और अब तक 8,000 से अधिक स्टाइल्स उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध हो चुकी हैं.

Outzidr हर महीने करीब 2,000 नई स्टाइल्स लॉन्च करता है, यानी हर हफ्ते लगभग 500 नए डिजाइन मार्केट में उतारता है. ये प्रोडक्ट्स कंपनी की खुद की वेबसाइट और Ajio, Myntra, तथा Nykaa Fashion जैसे प्रमुख ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर उपलब्ध हैं. इस सफलता के पीछे कंपनी का टेस्ट-एंड-स्केल मॉडल है, जिसमें पहले सीमित बैच में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं और जो डिज़ाइन ज्यादा बिकते हैं, उन पर फोकस कर बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है.

Outzidr की सफलता का श्रेय इसके फाउंडर्स के अनुभव को भी जाता है. जहां एक ओर निर्मल ने पहले STYLI, Myntra, Increff और McKinsey जैसी कंपनियों में काम किया है, वहीं मणि कांत ने Max Fashion, Myntra और Increff के साथ काम किया है, और जस्टिन ने STYLI, Delhivery और Rivigo में सप्लाई चेन और कस्टमर एक्सपीरियंस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम किया है. इन तीनों की विशेषज्ञता ने ब्रांड को Gen Z उपभोक्ताओं की पसंद, तेज़ सप्लाई चेन और ब्रांड बिल्डिंग में मजबूती दी है.

कंपनी के CEO निर्मल जैन के मुताबिक, Outzidr आज की नई पीढ़ी की ऊर्जा को दर्शाता है – तेज़, नया और बेखौफ. यह ब्रांड उपभोक्ताओं की बात सुनता है, सीखता है और रियल टाइम में प्रतिक्रिया देता है.

RTP Global की डायरेक्टर पवित्रा गुप्ता ने कहा कि Outzidr एक ऐसा ब्रांड है, जिसकी टीम के पास सेक्टर की तगड़ी समझ और Gen Z उपभोक्ताओं की पसंद की समझ है.

वहीं Stellaris Venture Partners के प्रिंसिपल मयंक जैन ने बताया कि उन्होंने Outzidr में उस समय निवेश किया था जब यह केवल एक आइडिया था, और अब यह देखना बेहद संतोषजनक है कि इतने कम समय में इसने इतना ग्रोथ और कस्टमर लव हासिल किया है.

भारत का फास्ट फैशन मार्केट फिलहाल लगभग $10 बिलियन का है, और RedSeer की जून 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, यह 2031 तक $50 बिलियन तक पहुंच सकता है, जिसमें हर साल करीब 30% की दर से ग्रोथ होने की उम्मीद है. Gen Z अब भारत के ऑनलाइन खरीदारों का 35% से अधिक हिस्सा बनाती है और उन्हें ताजगी, वेरायटी, सस्ती कीमत और स्पीड की जरूरत है – और Outzidr ठीक यही सब कुछ दे रहा है.

