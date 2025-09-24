Brands
फंडिंग एलर्ट

Chakr Innovation इस फंडिंग का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विस्तार करने और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए करेगी. साथ ही, रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) में निवेश कर नए क्लीन-टेक सॉल्यूशंस तैयार किए जाएंगे.

रविकांत पारीक
डीप-टेक स्टार्टअप Chakr Innovation को मिली 193.5 करोड़ रु की सीरीज C फंडिंग

Wednesday September 24, 2025

डीप-टेक और मटीरियल साइंस पर काम करने वाला भारतीय स्टार्टअप Chakr Innovation ने सीरीज C फंडिंग राउंड में 23 मिलियन डॉलर (लगभग 193.5 करोड़ रुपये) हासिल किए हैं. इस राउंड की अगुवाई Iron Pillar ने की. कंपनी के पिछले निवेशकों में SBI Cap Ventures, ONGC, IAN और Inflexor शामिल हैं.

Ambit Private Limited इस फंडिंग राउंड में Chakr Innovation का एक्सक्लूसिव फाइनेंशियल एडवाइजर रहा.

कंपनी इस फंडिंग का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विस्तार करने और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए करेगी. साथ ही, रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) में निवेश कर नए क्लीन-टेक सॉल्यूशंस तैयार किए जाएंगे.

Chakr Innovation इंडिजिनस एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है. इसका लक्ष्य है कि देश की लिथियम-आयन बैटरी पर निर्भरता कम हो. यह पहल प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत विज़न से जुड़ी हुई है.

कंपनी के फाउंडर और CEO कुशाग्र श्रीवास्तव ने कहा, “यह फंडिंग हमारे विज़न को आगे बढ़ाने में मदद करेगी. अब हम ग्लोबल एक्सपेंशन करेंगे, R&D को मजबूत बनाएंगे और देश का पहला डेडिकेटेड मटीरियल साइंस सेंटर बनाएंगे. हमारा फोकस इंडस्ट्री को सस्टेनेबल बनाने और आत्मनिर्भर भारत मिशन को आगे बढ़ाने पर है.”

Iron Pillar के अशोक आनंदकृष्णन ने कहा, “Chakr Innovation एक ऐसी भारतीय डीप-टेक कंपनी है, जिसने 7 साल में रिसर्च और डेवलपमेंट को सफलतापूर्वक कमर्शियलाइज किया है. कंपनी का मिशन ड्रिवन कल्चर और टैलेंटेड इंजीनियर्स हमें आकर्षित करता है.”

Chakr Innovation का फ्लैगशिप प्रोडक्ट Chakr Shield है. यह भारत का पहला सर्टिफाइड रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस है, जो डीजल जेनरेटर से निकलने वाले प्रदूषण को 80% तक कम करता है.

इसके अलावा, कंपनी ने Aluminium-Air टेक्नोलॉजी भी विकसित की है. यह बैटरी पूरी तरह देशी कच्चे माल से बनी है और लिथियम-आयन बैटरी का विकल्प साबित हो सकती है. इसमें ऊर्जा घनत्व ज्यादा है और यह भारत को विदेशी कच्चे माल पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी.

