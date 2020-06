कौन कहता है कि दिव्यांग लोग सामान्य जीवन नहीं जी सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि उनके जीवन में कठिनाइयों की एक लंबी कतार होती है फिर भी हम जीवन के प्रति उनका सकारात्मक रवैया दिखाकर उनसे प्रेरित होते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं कॉल्बी वेन व्हूरिस (Colby Van Voorhis) जो इन दिनों टिक टॉक समेत इंटरनेट पर छाए हुए हैं। टिक टॉक स्टार और इंटरनेट सेंशेसन कॉल्बी बेन व्हूरिस (फोटो साभार: सोशल मीडिया) 'आर्मलेस फ्रीक' 24 वर्षीय कॉल्बी बिन हाथों के पैदा हुए थे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने आत्मविश्वास को जरा भी डगमगाने नहीं दिया।

आज कॉल्बी एक सोशल मीडिया स्टार है, विशेषकर टिक टॉक पर उनके 80,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं और उनका चैनल 15 मिलियन व्यूज के आंकड़े को छू चुका हैं।

व्हूरिस का जन्म थ्रोम्बोसाइटोपेनिया-एबसेन्ट रेडियस सिंड्रोम (thrombocytopenia-absent radius syndrome - TAR) के साथ हुआ था, जो एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जो हड्डियों के विकास को रोकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह विकार दुनिया भर में 10,000 में से 1 को प्रभावित करता है।

चूंकि उनके पास हाथ की कोई हड्डी नहीं है, इसलिए उनके कंधे के ब्लेड के पास उनके हाथ सीधे उनके धड़ से जुड़े हुए हैं।

व्हूरिस बिना किसी घुटने के जोड़ों में पैदा हुआ था। अपने जीवन की शुरुआत में उन्होंने फैसला किया कि लोगों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है, लोगों को चुटकुले सुनाए जाए।

मेट्रो यूके की एक रिपोर्ट के मुताबिक, व्हूरिस कहते हैं, “मैं अपने बारे में चुटकुले बनाता हूं और मैंने खुद को मिडिल स्कूल में आर्मलेस फ्रीक नाम दिया है। मुझे पता है कि मैं थोड़ा अजीब लग रहा हूं और वीडियो मेरे आसपास लोगों को सहज महसूस कराने का मेरा तरीका है।” उन्होंने आगे कहा, “मुझे लोगों को हंसाना पसंद है, इससे मेरा मूड ठीक रहता है और इससे दूसरे लोगों को भी अच्छा महसूस होता है। जब आप मेरे जैसे होंगे तो आपको खुद पर हंसना सीखना होगा क्योंकि लोग बेतुकी बातें कहेंगे, और दूसरे लोग जो सोचते हैं उससे दुखी होने के लिए जीवन बहुत छोटा है।”

24 वर्षीय व्हूरिस अपने परिवार के आठ बच्चों में से एक है। उन्हें अपनी बायलॉजिकल फैमिली द्वारा गोद लिए गए। वह वही सब करते हैं जो हम सभी करते हैं: खाता है, कपड़े पहनता है और खुद नहाता है। इसके अलावा उनकी इंटरनेट पर गजब की फैन फॉलोइंग है।

