कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए नागरिकों को सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए : राष्ट्रपति कोविंद

नयी दिल्ली, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लोगों को सभी सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए और सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (फाइल फोटो क्रेडिट : the week)

महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर दिए गए संदेश में कोविंद ने कहा कि भगवान महावीर की अहिंसा, सच्चाई और त्याग की शिक्षा हर समय और हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमें भगवान महावीर के जीवन और उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा हासिल करनी चाहिए और दुनिया में शांति, प्यार, दया और सौहार्दता का प्रसार करना चाहिए।’’

राष्ट्रपति ने कहा कि इन उपदेशों का पालन कर एक समग्र एवं समतावादी समाज का निर्माण किया जा सकता है जहां हर किसी को परस्पर सहयोग एवं सौहार्द के माध्यम से समान अवसर मिले।

कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए उन्होंने कहा, ‘‘नागरिकों को सभी सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए जिसमें सामाजिक दूरी का ध्यान रखना भी शामिल है ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके।’’

राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी बयान के मुताबिक उन्होंने जैन समुदाय सहित सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दीं। Also Read सलाम! ख़ालिदा बेगम सारी ज़िंदगी हज़ के लिए जुटाती रही पैसे, अब 'सेवा-भारती' में दान कर दी रकम

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com