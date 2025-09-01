Brands
Youtstory

फंडिंग एलर्ट

Vutto ने सीरीज़-A फंडिंग में 7 मिलियन डॉलर जुटाए हैं. RTP Global और Blume Ventures से मिली फंडिंग कंपनी को NCR और नई जगहों पर विस्तार में मदद करेगी. Vutto सेकेंड हैंड टू-व्हीलर प्लेटफॉर्म बना रहा है, जहां ग्राहकों को वारंटी, फ्री सर्विस और पूरा पेपरवर्क मिलता है.

रविकांत पारीक
सेकेंड हैंड टू-व्हीलर बेचने वाले स्टार्टअप Vutto को मिली 58 करोड़ रु की फंडिंग

Monday September 01, 2025 , 3 min Read

दिल्ली स्थित स्टार्टअप Vutto ने सीरीज़-A फंडिंग राउंड में $7 मिलियन (लगभग ₹58 करोड़) जुटाए हैं. इस राउंड का नेतृत्व RTP Global ने किया, जबकि मौजूदा निवेशक Blume Ventures ने भी हिस्सा लिया.

Vutto का मिशन है: आम लोगों के लिए पर्सनल मोबिलिटी को सुलभ और किफायती बनाना. कंपनी एक फुल-स्टैक प्लेटफॉर्म चला रही है जो ग्राहकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अनुभव देता है. ग्राहक ऑनलाइन सर्टिफाइड गाड़ियों को देख सकते हैं, शोरूम में जाकर टेस्ट राइड ले सकते हैं और घर ले जा सकते हैं. हर गाड़ी के साथ मिलती है 6 महीने की वारंटी, 3 फ्री सर्विस और पूरा पेपरवर्क सपोर्ट (RC ट्रांसफर, इंश्योरेंस और फाइनेंसिंग सहित).

भारत दुनिया का सबसे बड़ा टू-व्हीलर बाजार है. करीब 30 करोड़ परिवारों में से 55% के पास टू-व्हीलर है. हर साल भारत में लगभग 1.5–2 करोड़ नई और करीब 1 करोड़ पुरानी टू-व्हीलर बिकती हैं. यह बाजार अभी भी बिखरा हुआ है, जहां विक्रेता सही दाम चाहते हैं और खरीदार वैल्यू.

Vutto इसी समस्या को हल कर रहा है. कंपनी सीधे ग्राहकों और बिजनेस से गाड़ियां खरीदती है, उन्हें इन-हाउस रिफर्बिश करती है और फिर वारंटी व पेपरवर्क के साथ बेचती है. प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड गाड़ियां आमतौर पर सिर्फ 12 दिन में बिक जाती हैं. इस तेज़ी और भरोसे की वजह से कंपनी के यूनिट इकॉनॉमिक्स मजबूत बने हैं.

Vutto बैंकों और फाइनेंशियल संस्थानों के साथ भी काम कर रहा है. कंपनी उनके री-पॉजेस्ड टू-व्हीलर को पारदर्शी तरीके से बेचने में मदद करती है, जिससे बैंक को बेहतर वैल्यू मिलती है और खरीदार को अच्छी क्वालिटी की गाड़ी.

2024 में रोहित खुराना और सिताराम अंकिल्ला ने कंपनी की शुरुआत की थी. दोनों फाउंडर्स ने पहले Swiggy, Truebil, Shuttl, Shipsy और SuprDaily जैसे स्टार्टअप्स में काम किया है. एक साल में Vutto ने 1,500 गाड़ियां बेचीं और दिल्ली में 3 शोरूम खोले. कंपनी की टीम अब 50 से अधिक मेंबर्स तक पहुंच चुकी है.

इस फंडिंग फंडिंग का इस्तेमाल NCR में एक्सपेंशन और आगे नई जगहों पर विस्तार के लिए किया जाएगा.

Vutto के को-फाउंडर रोहित खुराना ने कहा, “री-कॉमर्स मुश्किल बिजनेस है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो बहुत स्केल बन सकता है. भारत में टू-व्हीलर री-कॉमर्स का बड़ा अवसर है और हम धीरे-धीरे इसकी चुनौतियों को हल कर रहे हैं.”

वहीं को-फाउंडर सिताराम अंकिल्ला ने कहा, “हमारा पहला स्टोर सिर्फ एक साल में प्रॉफिटेबल हो गया है. अब हमें इसी मॉडल को 1,000 गुना स्केल करना है.”

RTP Global के पार्टनर निशित गर्ग ने कहा, “Vutto भरोसे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा है, जो इस बाजार को लंबे समय से चाहिए था. हम इस सफर का हिस्सा बनकर खुश हैं.”

Blume Ventures के पार्टनर सजित पाई ने कहा, “यह बाजार बहुत बड़ा और मुश्किल है. लेकिन रोहित और सिताराम जैसी टीम इसे हल करने के लिए बेस्ट है. हम शुरुआत से साथ हैं और आगे भी रहेंगे.”

Vutto ने इससे पहले सीड राउंड में 1 मिलियन डॉलर की फंडिंग हासिल की थी, जिसका नेतृत्व Blume Ventures ने किया था.

