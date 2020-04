धोनी टीम इंडिया के लिए खेलेंगे या नहीं? अब हरभजन ने साफ कर दिया

धोनी को एक बार फिर से क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया के लिए खेलता देखने की चाह रखने वालों का दिल यहाँ टूट सकता है। कैप्टन कूल, महेंद्र सिंह धोनी

देश को आईसीसी की तीनों ट्रॉफियाँ दिलाने वाले इकलौते कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक बार फिर से क्रिकेट के मैदान पर खेलने का सभी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बीत लंबे समय से भारतीय क्रिकेट टीम में धोनी को जगह नहीं मिल सकी, जिससे उनके चाहने वालों को मायूसी ही हाथ लगी।

अब देश के दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने भी धोनी के इंटरनेशनल करियर को लेकर इशारा कर दिया है। हुआ कुछ यूं कि हरभजन सिंह वन डे के उपकप्तान रोहित शर्मा के साथ इंस्टाग्राम लाइव कर रहे थे, तभी धोनी की वापसी के संदर्भ में एक फैन ने उनसे सवाल पूछ लिया।

रोहित शर्मा ने तो इस सवाल का जवाब देने में स्पष्टता नहीं दिखाई लेकिन हरभजन ने यह जरूर साफ कर दिया कि अब शायद धोनी क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया के लिए कभी खेलते हुए नज़र ना आयें।

हरभजन सिंह ने इस दौरान कहा, “आपको यह देखना चाहिए कि वह भारत के खेलना चाहते हैं या नहीं, मेरे ख्याल से 2019 विश्व कप इंडियन टीम के लिए उनका आखिरी टूर्नामेंट था।” धोनी अब भी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं और अभी उनके आईपीएल खेलने की संभावनाएं बनी हुईं है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के चलते इस साल के आईपीएल को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है।

धोनी के फैंस उनके आईपीएल में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद लगा रहे थे, जिसके दम पर धोनी इस बार के टी 20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया का हिस्सा बन सकते थे। Also Read कोरोना वायरस: इन तीन महिला इंजीनियरों की ‘मिनी ICU’ प्रणाली के जरिये अब डॉक्टर दूर से ही कर सकेंगे मरीजों का इलाज

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com