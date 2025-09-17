Brands
फंडिंग एलर्ट

EcoSoul Home को मिली 166 करोड़ रु की फंडिंग; सूनिकॉर्न क्लब में एंट्री

EcoSoul Home की शुरुआत 2020 में डॉ. राहुल सिंह और अरविंद गणेशन ने की थी. कंपनी का मकसद सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को आम लोगों तक पहुंचाना है. आज EcoSoul के 12,000 से ज्यादा रिटेल टचपॉइंट्स हैं. इनमें Walmart, Costco, Waitrose और Ahold जैसे बड़े ग्लोबल रिटेलर्स शामिल हैं.

रविकांत पारीक6486 Stories
EcoSoul Home को मिली 166 करोड़ रु की फंडिंग; सूनिकॉर्न क्लब में एंट्री

Wednesday September 17, 2025 , 3 min Read

पर्यावरण के अनुकूल घरेलू सामान बनाने वाले ब्रांड EcoSoul Home Inc. ने 20 मिलियन डॉलर (करीब 166 करोड़ रुपये) की फंडिंग हासिल की है. यह फंडिंग इक्विटी और डेट (ऋण) दोनों को मिलाकर है. इसके साथ ही कंपनी ने दुनियाभर में कारोबार विस्तार की तैयारी शुरू कर दी है.

यह सीरीज़ B फंडिंग राउंड Accel और Bajaj Financial Securities Limited की अगुवाई में हुआ. इसमें StartupXseed Ventures, JSW Ventures और CK Birla Group जैसे निवेशकों ने भी हिस्सा लिया. Singh Capital Partners ने भी निवेश जारी रखा. इसके अलावा Alteria Capital और SIDBI से वेंचर डेट मिला. इस लेन-देन में Ambit Capital ने सलाहकार की भूमिका अदा की.

EcoSoul की शुरुआत 2020 में डॉ. राहुल सिंह और अरविंद गणेशन ने की थी. कंपनी का मकसद सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को आम लोगों तक पहुंचाना है.

बता दें कि स्टार्टअप वर्ल्ड में "सूनिकॉर्न" (Soonicorn) उन कंपनियों को कहा जाता है जिनकी वैल्यूएशन जल्द ही 1 बिलियन डॉलर (यूनिकॉर्न) तक पहुंचने की संभावना होती है. यानी ये कंपनियां तेज़ी से बढ़ रही होती हैं और अगले यूनिकॉर्न बनने की राह पर होती हैं.

इस निवेश से EcoSoul भारत में अपनी तीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की क्षमता बढ़ाएगा. साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, जीसीसी देशों और भारत में अपनी ओमनी-चैनल रिटेल मौजूदगी को मजबूत करेगा. अब तक कंपनी ने कुल 50 मिलियन डॉलर से ज्यादा की फंडिंग जुटाई है.

अक्सर इको-फ्रेंडली प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं, लेकिन EcoSoul उन्हें केवल 5-15% ज्यादा कीमत पर उपलब्ध कराता है. कंपनी के पास 1,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें टेबलवेयर, किचनवेयर, पर्सनल हाइजीन और बेबी केयर शामिल हैं. ये प्रोडक्ट्स गन्ने के बगास, बांस, सुपारी के पत्ते, बर्चवुड और कॉर्न स्टार्च जैसे प्राकृतिक और नवीकरणीय स्रोतों से बनते हैं.

आज EcoSoul के 12,000 से ज्यादा रिटेल टचपॉइंट्स हैं. इनमें Walmart, Costco, Waitrose और Ahold जैसे बड़े ग्लोबल रिटेलर्स शामिल हैं.

ताजा फंडिंग के साथ कंपनी अब "केमिकल-फ्री होम क्लीनिंग" और "ट्री-फ्री पेपर प्रोडक्ट्स" (जैसे प्रिंटिंग पेपर और स्टेशनरी) जैसी मल्टीबिलियन डॉलर कैटेगरी में भी प्रवेश करेगी.

EcoSoul के को-फाउंडर और CEO डॉ. राहुल सिंह ने कहा, “यह फंडिंग हमारी यात्रा का अहम पड़ाव है. हम दुनिया की सबसे बड़ी कम्पोस्टेबल होम एसेंशियल्स ब्रांड बनने की ओर बढ़ रहे हैं. हमारा मिशन है सस्टेनेबिलिटी को आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनाना.”

वहीं को-फाउंडर अरविंद गणेशन ने कहा, “12,000 से ज्यादा टचपॉइंट्स और बड़े रिटेल पार्टनर्स के साथ हमने साबित किया है कि उपभोक्ता अब क्वालिटी और किफ़ायत से समझौता किए बिना सस्टेनेबल विकल्प अपनाने को तैयार हैं.”

