ईवी स्कूटर बनाने वाली कंपनी Simple Energy को मिली 83 करोड़ रु की फंडिंग

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी ﻿Simple Energy﻿ ने 10 मिलियन डॉलर (करीब 83 करोड़ रुपये) की फंडिंग हासिल की है. यह फंडिंग ब्रिज राउंड में हुई. इस राउंड की अगुवाई Thyrocare के फाउंडर डॉ. अरोकियास्वामी वेलुमनी के फैमिली ऑफिस ने किया. इसमें मौजूदा निवेशक बालामुरुगन अरुमुगम और Haran Family Office ने भी हिस्सा लिया.

कंपनी ने बताया कि इस फंडिंग का इस्तेमाल रिटेल नेटवर्क बढ़ाने और मार्केटिंग में किया जाएगा. लगभग 80% फंड से नए शोरूम और सर्विस सेंटर खोले जाएंगे. बाकी राशि रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) पर खर्च होगी.

बेंगलुरु मुख्यालय वाली कंपनी के फिलहाल 53 आउटलेट्स हैं. इनमें बेंगलुरु, गोवा, पुणे, विजयवाड़ा, हैदराबाद, विशाखापट्टनम और कोच्चि जैसे शहर शामिल हैं. 2025 में कंपनी 150 नए शोरूम और 200 सर्विस सेंटर खोलने की योजना बना रही है.

Simple Energy की शुरुआत 2019 में सुहास राजकुमार और श्रेेष्ठ मिश्रा ने की थी. इसके बाद अंकित गुप्ता बतौर को-फाउंडर इसमें शामिल हुए. कंपनी भारत में सबसे लंबी रेंज वाले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाती है. यह पहली कंपनी है जिसने पावरट्रेन का पूरा वर्टिकल इंटीग्रेशन किया है. साथ ही, यह 8 साल की मोटर वारंटी देने वाली पहली भारतीय EV कंपनी बनी.

कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होसुर (तमिलनाडु) में है, जिसकी क्षमता हर साल 1.5 लाख वाहनों की है. हाल ही में Simple Energy ने हेवी रेयर-अर्थ-फ्री मोटर्स का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया.

कंपनी के फाउंडर और CEO सुहास राजकुमार ने कहा, “यह फंडिंग हमारे अगले ग्रोथ फेज़ को मजबूत करेगी. हम भारत के हर हिस्से में ग्राहकों तक EV पहुंचाना चाहते हैं. इस पूंजी से हम रिटेल उपस्थिति बढ़ाएंगे और मजबूत डीलर-सेवा नेटवर्क बनाएंगे.”

Thyrocare के क्रिएटर डॉ. ए. वेलुमनी ने कहा, “Simple Energy की ताकत है – इंडिजिनस बैटरी सिस्टम और बेहतरीन मोटर क्वालिटी. कंपनी का फोकस और अनुशासन इसे भविष्य में EV टू-व्हीलर मार्केट की टॉप 3 कंपनियों में ला सकता है.”

निवेशक बलामुरुगन अरुमुगम ने कहा, “Simple Energy का विज़न और लगातार ग्रोथ देखना प्रेरणादायक है. R&D, हाई-रेंज स्कूटर और मार्केट विस्तार इसे लंबे समय तक सफल बनाएंगे.”

अब तक Simple Energy ने 51 मिलियन डॉलर जुटाए हैं. कंपनी 2027 में IPO लाने की तैयारी कर रही है. IPO से कंपनी का लक्ष्य 350 मिलियन डॉलर जुटाने का है.

फरवरी 2025 में कंपनी ने Simple One Gen 1.5 लॉन्च किया, जिसकी रेंज 248 किमी (IDC) है. मार्च 2025 में Simple OneS लॉन्च हुआ, जिसकी रेंज 181 किमी (IDC) है. ये मॉडल अभी 53 आउटलेट्स पर उपलब्ध हैं.