Brands
Discover
Events
Newsletter
More

Follow Us

twitterfacebookinstagramyoutube
Youtstory

Brands

Resources

Stories

General

In-Depth

Announcement

Reports

News

Funding

Startup Sectors

Women in tech

Sportstech

Agritech

E-Commerce

Education

Lifestyle

Entertainment

Art & Culture

Travel & Leisure

Curtain Raiser

Wine and Food

YSTV

ADVERTISEMENT
Advertise with us
फंडिंग एलर्ट

फ्रेश कॉमर्स स्टार्टअप Handpickd को मिली 125 करोड़ रु की फंडिंग

Handpickd की शुरुआत 2024 में हुई थी. इसका मॉडल बिल्कुल अलग है. यहां न कोई गोदाम है, न डार्क स्टोर, न ही इन्वेंट्री. कंपनी पहले ग्राहकों से ऑर्डर लेती है, फिर किसानों से सीधे वही फल-सब्जियां खरीदती है और सुबह-सुबह ग्राहकों तक पहुंचा देती है.

रविकांत पारीक6500 Stories
फ्रेश कॉमर्स स्टार्टअप Handpickd को मिली 125 करोड़ रु की फंडिंग

Thursday September 25, 2025 , 3 min Read

भारत के पहले ‘ज़ीरो-स्टॉक’ फ्रेश कॉमर्स स्टार्टअप Handpickd ने $15 मिलियन (लगभग ₹125 करोड़) की सीरीज़ A फंडिंग जुटाई है. इस राउंड का नेतृत्व Bertelsmann India Investments (BII) ने किया. इसमें Titan Capital Winners Fund (TCWF) और मौजूदा निवेशकों ने भी हिस्सा लिया.

यह स्टार्टअप इस फंडिंग का इस्तेमाल टीम को मजबूत करने, मौजूदा शहरों में अपनी सेवाएं बढ़ाने और सप्लाई चेन को टेक्नोलॉजी से बेहतर बनाने में करेगा.

Handpickd की शुरुआत 2024 में हुई थी. इसे मिल्कबास्केट के को-फाउंडर अनंत गोयल, नितिन गुप्ता और साहिल मदान ने मिलकर शुरू किया. इसका मॉडल बिल्कुल अलग है. यहां न कोई गोदाम है, न डार्क स्टोर, न ही इन्वेंट्री. कंपनी पहले ग्राहकों से ऑर्डर लेती है, फिर किसानों से सीधे वही फल-सब्जियां खरीदती है और सुबह-सुबह ग्राहकों तक पहुंचा देती है. पूरा प्रोसेस केवल 6-7 घंटे में पूरा हो जाता है.

कंपनी के फाउंडर और CEO अनंत गोयल ने कहा, “ये मंडी है आपके दरवाजे पर! ग्राहक अपनी पसंद के हिसाब से ताज़ा फल-सब्जियां घर बैठे चुन सकते हैं. हमने डिमांड-सप्लाई का तरीका उलट दिया है. इससे न सिर्फ ग्राहकों को उनकी पसंद मिल रही है, बल्कि पूरी सप्लाई चेन से वेस्टेज भी खत्म हो रहा है.”

भारत का 600 अरब डॉलर का ग्रॉसरी मार्केट है. इसमें से केवल फल और सब्जियों का बाजार ही 80 अरब डॉलर का है. यह एक ऐसा सेगमेंट है जहां आज भी ग्राहक क्वालिटी और भरोसे के लिए बाहर जाकर खरीदारी करना पसंद करते हैं.

Handpickd की सबसे बड़ी खासियत है इसका “हाइपर-पर्सनलाइजेशन”. यहां ग्राहक अपनी ज़रूरत के हिसाब से फल-सब्जियां कस्टमाइज कर सकते हैं. जैसे – तीन अमरूद ऑर्डर करते समय ग्राहक लिख सकता है: “तीनों मीठे हों, दो कुरकुरे हों और एक ज़्यादा पका हुआ – बच्चे के लिए.”

Handpickd “प्लास्टिक-फ्री डिलीवरी” करने का दावा करता है. कंपनी फल-सब्जियां खुले, रिटर्नेबल ट्रे में देती है. इससे न पैकिंग की मजबूरी होती है और न ही बेवजह खरीदारी. साथ ही, यह मॉडल पूरी सप्लाई चेन में वेस्ट कम करता है और पर्यावरण के लिए टिकाऊ है.

BII के पार्टनर रोहित सूद ने कहा, “क्वालिटी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अब भी लोगों के लिए बड़ी समस्या है. Handpickd ने इस मुश्किल का सही हल निकाला है. ग्राहक का भरोसा और उनकी बार-बार खरीदारी इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है.”

Titan Capital Winners Fund के वाइस प्रेसिडेंट शिव कपूर ने कहा, “हर घर में ताज़ा फल और सब्जियां चाहिए. Handpickd इसे बिल्कुल नए तरीके से डिलीवर कर रहा है. अनंत का अनुभव और ग्राहकों का प्यार इस बिजनेस को लंबे समय तक ले जाएगा.”

यह भी पढ़ें
डीप-टेक स्टार्टअप Chakr Innovation को मिली 193.5 करोड़ रु की सीरीज C फंडिंग