The Sleep Company को मिली 480 करोड़ रुपये की सीरीज़ D फंडिंग

The Sleep Company ने सीरीज़-D फंडिंग राउंड में 480 करोड़ रुपये जुटाए हैं. यह निवेश मैन्युफैक्चरिंग विस्तार, नए स्टोर खोलने, इनोवेशन और SmartGRID टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने में मदद करेगा. कंपनी भारत में कम्फर्ट-टेक का भविष्य गढ़ रही है.

The Sleep Company को मिली 480 करोड़ रुपये की सीरीज़ D फंडिंग

Wednesday August 06, 2025 , 3 min Read

कम्फर्ट-टेक ब्रांड ﻿The Sleep Company﻿ ने सीरीज़-D फंडिंग राउंड में ₹480 करोड़ रुपये जुटाए हैं. इस राउंड की अगुवाई भारत की दो बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्मों — ﻿ Chrys Capital﻿और ﻿360 ONE Asset﻿ — ने की है. यह निवेश कंपनी के लिए बेहद अहम है क्योंकि इसके ज़रिए वह मैन्युफैक्चरिंग का दायरा बढ़ाएगी, ऑफलाइन रिटेल विस्तार करेगी, नए प्रोडक्ट कैटेगरी में कदम रखेगी और इनोवेशन व टैलेंट पर फोकस बढ़ाएगी.

कंपनी का सालाना रेवेन्यू रन रेट ₹700 करोड़ रुपये को पार कर चुका है और वित्त वर्ष 2024-25 में इसे 60% की सालाना ग्रोथ हासिल हुई है. हाल ही में कंपनी ने अपना 150वां एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर लॉन्च किया है. पिछले फंडिंग राउंड के बाद कंपनी का मंथली रेवेन्यू दोगुना हो गया है और इसकी टीम भी 650 से बढ़कर 1500 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है.

The Sleep Company की स्थापना प्रियंका और हर्षिल सलोत ने की थी, जिन्होंने साइंस-बेस्ड स्लीप सॉल्यूशंस के मिशन से इस कंपनी को शुरू किया. पहले यह एक D2C (डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर) ब्रांड था, लेकिन आज यह एक ओम्निचैनल पावरहाउस बन चुकी है. जून 2022 में कंपनी ने बेंगलुरु में अपना पहला ऑफलाइन स्टोर शुरू किया था और आज 150 से अधिक स्टोर पूरे भारत में मौजूद हैं.

इससे पहले कंपनी ने प्री-सीरीज़-A राउंड में ₹13.4 करोड़, सीरीज़-B राउंड में ₹177 करोड़ (Premji Invest और Fireside Ventures के नेतृत्व में), और सीरीज़-C फंडिंग राउंड में ₹184 करोड़ जुटाए थे. अब सीरीज़-D में ₹480 करोड़ की इस बड़ी फंडिंग से कंपनी कम्फर्ट-टेक में भारत का भविष्य गढ़ने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रही है.

मुंबई स्थित कंपनी के को-फाउंडर्स प्रियंका सलोत और हर्षिल सलोत ने कहा कि यह फंडिंग The Sleep Company के अगले फेज को मजबूती देगी. कंपनी अब और तेज़ी से विस्तार करेगी, अधिक स्टोर खोलेगी, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाएगी और नए इनोवेशन पर फोकस करेगी ताकि भारत में लोगों के बैठने और सोने के अनुभव को बेहतर बनाया जा सके.

उन्होंने बताया कि कंपनी का ध्यान अब मेट्रो और टियर-1 शहरों में अपनी पकड़ मजबूत करने, टियर-2 शहरों तक पहुंच बनाने और नई श्रेणियों में प्रवेश करने पर है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत में अब नींद और वेलनेस को एक लाइफस्टाइल फैसले के रूप में देखा जा रहा है, जहां ग्राहक रिसर्च-बेस्ड और प्रीमियम क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता देते हैं.

इस निवेश को लेकर ChrysCapital के डायरेक्टर और कंज्यूमर सेक्टर लीड राजीव बत्रा ने कहा कि The Sleep Company ने बहुत ही कम समय में एक इनोवेशन-ड्रिवन और ग्राहक-केंद्रित ब्रांड के रूप में खुद को स्थापित किया है.

वहीं 360 ONE Asset के सीनियर फंड मैनेजर चेतन नाइक ने कहा कि यह ब्रांड पेटेंटेड SmartGRID® टेक्नोलॉजी, डीप R&D, फुल-स्टैक ऑपरेशन और ओम्निचैनल एक्सीलेंस के माध्यम से भारत में कम्फर्ट-टेक की परिभाषा बदल रहा है.

हाल ही में कंपनी ने एक अनोखा स्टोर लॉन्च किया है जिसे "Sleep Lab" नाम दिया गया है. यह केवल एक रिटेल स्टोर नहीं बल्कि एक अनुभव है जहां ग्राहक प्रेशर और हीट मैपिंग टेस्ट के माध्यम से SmartGRID® प्रोडक्ट्स की तुलना पारंपरिक मेमोरी फोम से कर सकते हैं. यह अनुभव ग्राहकों को यह समझाने में मदद करता है कि बेहतर नींद और एर्गोनॉमिक सपोर्ट किस तरह उनकी लाइफस्टाइल को सुधार सकता है.

The Sleep Company की सफलता की नींव इसकी पेटेंटेड SmartGRID® टेक्नोलॉजी है. यह एक वैज्ञानिक रूप से डिजाइन की गई इनोवेशन है जो शरीर के अनुसार आराम प्रदान करती है. कंपनी की शुरुआत मैट्रेस से हुई थी, लेकिन आज इसके प्रोडक्ट्स की रेंज कुर्सियों, रेक्लाइनर, कुशन, सोफा और अन्य कम्फर्ट प्रोडक्ट्स तक फैल चुकी है.

कंपनी का दावा है कि यह एशिया की पहली और इकलौता ब्रांड है जो SmartGRID टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है.

