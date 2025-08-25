Brands
फंडिंग एलर्ट

फिनटेक स्टार्टअप Kiwi को मिली 208 करोड़ रु की सीरीज-B फंडिंग

फिनटेक स्टार्टअप Kiwi ने सीरीज़-B फंडिंग राउंड में 24 मिलियन डॉलर हासिल किए हैं. Vertex Ventures के नेतृत्व में हुई इस फंडिंग से Kiwi Credit-on-UPI सेगमेंट में नए प्रोडक्ट, EMI सुविधा और बेहतर रिवार्ड प्रोग्राम लाएगा. कंपनी का लक्ष्य 10 लाख RuPay क्रेडिट कार्ड जारी करना है.

रविकांत पारीक
Monday August 25, 2025 , 2 min Read

फिनटेक स्टार्टअप ﻿Kiwi﻿ ने अपने सीरीज़-B फंडिंग राउंड में 24 मिलियन डॉलर (लगभग 208 करोड़ रुपये) जुटाए हैं. इस राउंड का नेतृत्व Vertex Ventures South East Asia & India ने किया. इसके अलावा Nexus Venture Partners, Stellaris Venture Partners और Omidyar Network ने भी इसमें हिस्सा लिया.

कंपनी इस नई पूंजी का इस्तेमाल अपने विकास को तेज करने, नए प्रोडक्ट लाने और मजबूत बिज़नेस मॉडल बनाने के लिए करेगी. Kiwi का फोकस ग्राहकों को बेहतर रिवार्ड प्रोग्राम, क्रेडिट कार्ड ऐड-ऑन और UPI पर EMI सुविधा देने पर होगा.

Kiwi की स्थापना सिद्धार्थ मेहता, मोहित बेदी और अनुप अग्रवाल ने की थी. कंपनी ने 2023 में शुरुआत की थी और कम समय में ही बड़ी पहचान बनाई. अभी तक 2 लाख से ज्यादा RuPay क्रेडिट कार्ड Kiwi के जरिए जारी हो चुके हैं. हर महीने 5 मिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन देशभर के 600 शहरों में हो रहे हैं.

कंपनी की पार्टनरशिप YES बैंक और AU बैंक से है. इस वित्तीय वर्ष में Kiwi दो और बड़े बैंकों को जोड़ने की योजना बना रही है. अगले दो सालों में Kiwi का लक्ष्य 10 लाख RuPay क्रेडिट कार्ड जारी करने का है.

Kiwi के को-फाउंडर और CEO अनुप अग्रवाल ने कहा, “जैसे-जैसे Credit on UPI बढ़ रहा है, हमारा लक्ष्य Kiwi को उपभोक्ताओं के लिए पसंदीदा प्लेटफॉर्म बनाना है. हम आसान ऑनबोर्डिंग, भुगतान की सुविधा और शानदार रिवार्ड्स देना चाहते हैं. नई फंडिंग हमें प्रोडक्ट इनोवेशन और बड़े विस्तार में मदद करेगी.”

Vertex Ventures SEA & India की पार्टनर कनिका मायार ने कहा, “UPI और क्रेडिट कार्ड का कॉम्बिनेशन एक बड़ा बदलाव है. भारत में UPI का दायरा बहुत बड़ा है और क्रेडिट कार्ड की मांग भी तेजी से बढ़ रही है. Kiwi की टीम इस मौके का सही फायदा उठा सकती है.”

भारत में आज 350 मिलियन से ज्यादा UPI यूजर्स हैं. यह संख्या क्रेडिट कार्ड यूजर्स से करीब 8–10 गुना ज्यादा है. Credit-on-UPI की स्वीकार्यता पारंपरिक क्रेडिट कार्ड से 35 गुना ज्यादा है. Kiwi इसी नेटवर्क का इस्तेमाल कर उपभोक्ताओं को आसान और सुरक्षित तरीके से क्रेडिट उपलब्ध करा रहा है.

