Brands
Discover
Events
Newsletter
More

Follow Us

twitterfacebookinstagramyoutube
Youtstory

Brands

Resources

Stories

General

In-Depth

Announcement

Reports

News

Funding

Startup Sectors

Women in tech

Sportstech

Agritech

E-Commerce

Education

Lifestyle

Entertainment

Art & Culture

Travel & Leisure

Curtain Raiser

Wine and Food

YSTV

ADVERTISEMENT
Advertise with us
Real Estate स्टोरी

घर खरीदने से पहले ये बातें नज़रअंदाज़ कीं तो होगा पछतावा!

पहली बार घर खरीदने वालों के लिए किफ़ायत अक्सर सबसे बड़ा निर्णयकारी कारक होता है. लेकिन किफ़ायत का मतलब समझौता नहीं होना चाहिए—न डिज़ाइन पर, न सुरक्षा पर और न ही जीवन की गुणवत्ता पर.

Mukul Bansal1 Stories
घर खरीदने से पहले ये बातें नज़रअंदाज़ कीं तो होगा पछतावा!

Wednesday September 24, 2025 , 4 min Read

अधिकांश दंपतियों और परिवारों के लिए, पहला घर खरीदना एक ऐसा मील का पत्थर होता है जो हमेशा दिल और दिमाग में दर्ज रहता है. यह केवल आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक नहीं है, बल्कि स्थिरता, अपनापन और नई आकांक्षाओं से भरे जीवन के नए अध्याय की शुरुआत भी है. लेकिन, 2025 में कई युवाओं और परिवारों के लिए घर खरीदने का रास्ता पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण लग रहा है. भारत के बड़े शहरों में किफायती आवास की कमी चिंताजनक है और इसके परिणाम गंभीर हैं.

इसीलिए शहरी विकास को सतत और समावेशी होना चाहिए. एक स्वस्थ हाउसिंग इकोसिस्टम केवल निम्न-आय वर्ग के लिए ही नहीं, बल्कि पहली बार घर खरीदने वालों और महानगरों में अपनी जड़ें जमाने के इच्छुक युवाओं के लिए भी किफायती आवास सुनिश्चित करे. जब मांग लगातार आपूर्ति से अधिक हो जाती है, तो खतरा साफ़ है—घर का मालिकाना हक़ एक विशेषाधिकार बन सकता है. इस अंतर को पाटने की ज़िम्मेदारी डेवलपर्स, शहरी योजनाकारों और नीतिनिर्माताओं की है ताकि पहला घर खरीदना एक साकार योग्य सपना बना रहे.

किफ़ायत और सामुदायिक जीवन

पहली बार घर खरीदने वालों के लिए किफ़ायत अक्सर सबसे बड़ा निर्णयकारी कारक होता है. लेकिन किफ़ायत का मतलब समझौता नहीं होना चाहिए—न डिज़ाइन पर, न सुरक्षा पर और न ही जीवन की गुणवत्ता पर. एक अच्छे डिज़ाइन वाला, सामुदायिक सोच से बना मोहल्ला केवल घर ही नहीं देता, बल्कि अपनापन, सुरक्षा और परिवार के विकास के अवसर भी प्रदान करता है.

डेवलपर्स को अलग-अलग वर्गों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे घर बनाने चाहिए जो कीमत की विभिन्न श्रेणियों में हों, परंतु रहने की गुणवत्ता और मूल्य सृजन पर ध्यान न खोएं. उदाहरण के लिए, आधुनिक टाउनशिप यह दिखाती हैं कि आधुनिक जीवनशैली और किफ़ायत साथ-साथ चल सकते हैं. हरे-भरे वातावरण से घिरी और हवाई अड्डों के नज़दीक स्थित ऐसी टाउनशिप परिवारों को अपनी आकांक्षाओं के अनुसार घर बनाने की आज़ादी देती हैं, साथ ही कनेक्टिविटी, सुविधा और आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करती हैं.

खरीदारों की सुरक्षा में RERA की भूमिका

2025 में पहली बार घर खरीदने वालों के लिए एक और अहम कारक है RERA अनुपालन. रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम ने उद्योग को पारदर्शिता, सही समय-सीमा और उचित दस्तावेज़ीकरण के लिए बाध्य किया है. नए खरीदारों के लिए RERA अनुपालन उन्हें देरी, छुपी शर्तों और कुप्रबंधन से सुरक्षा प्रदान करता है.

डेवलपर्स के लिए RERA का पालन केवल कानूनी ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि बाज़ार में विश्वास और जवाबदेही बनाने का साधन है. जब डेवलपर्स अपने वादों पर खरे उतरते हैं, तो पूरे क्षेत्र में भरोसा बढ़ता है. पहली बार घर खरीदने वालों के लिए इसका मतलब है—यह संतोष कि उनकी मेहनत की कमाई सुरक्षित है.

लोकेशन और लाइफस्टाइल

किफ़ायत और अनुपालन के अलावा, स्थान अब भी सबसे निर्णायक कारक बना हुआ है. घर का मूल्य केवल उसकी दीवारों में नहीं बल्कि उसके आस-पास के वातावरण में भी निहित होता है. कार्यस्थल, शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य सेवाएँ और रिटेल हब से जुड़ाव खरीदार की प्राथमिक चेकलिस्ट का हिस्सा होना चाहिए.

ऐसे प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता मिलती है जो जीवनशैली को रणनीतिक स्थान से जोड़ते हैं. नए दौर के मल्टी-चैनल रिटेल डेस्टिनेशन न केवल निवासियों को आधुनिक जीवनशैली जीने का अवसर देते हैं, बल्कि उन्हें रोज़गार और व्यवसाय के अवसर भी प्रदान करते हैं. ट्राइसिटी के नज़दीक होना इन्हें सुविधा, सहभागिता और आर्थिक गतिविधि का केंद्र बनाता है. इस क्षेत्र के आवासीय खरीदार इस इकोसिस्टम से गहराई से लाभान्वित होते हैं, जहाँ घर और वाणिज्यिक गतिविधियाँ मिलकर जीवंत, जुड़ी हुई समुदायों का निर्माण करती हैं.

पहली बार घर खरीदने वालों के लिए अंतिम संदेश

2025 में पहला घर खरीदने की यात्रा भले ही जटिल लगे, लेकिन इसके मूलभूत सिद्धांत नहीं बदले हैं:

  • किफ़ायत के साथ मूल्य को प्राथमिकता दें—जीवन की गुणवत्ता से समझौता न करें.

  • सुरक्षा और जवाबदेही के लिए RERA अनुपालन सुनिश्चित करें.

  • ऐसे स्थान चुनें जो कनेक्टिविटी और सामुदायिक जीवन का संतुलन प्रदान करें.

आपका पहला घर केवल निवेश नहीं है—यह आपकी नींव है. पहली बार खरीदार के रूप में, आप सिर्फ चार दीवारें नहीं खोज रहे हैं, बल्कि एक वादा—सुरक्षा, डिज़ाइन, मूल्य और दीर्घकालिक विकास का वादा. एकीकृत और सतत समुदायों का विकास, जो यात्रा समय कम करें, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाएँ और समावेशिता को प्रोत्साहित करें—यही आने वाले समय में पहली बार घर खरीदने वालों को सबसे अधिक आकर्षित करेगा.

(feature image: AI generated)

(लेखक 'Motiaz' के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. आलेख में व्यक्त विचार लेखक के हैं. YourStory का उनसे सहमत होना अनिवार्य नहीं है.)

यह भी पढ़ें
CITTA: मां और भाई के साथ मिलकर आकांक्षा ने खड़ा किया करोड़ों का स्किनकेयर ब्रांड

Edited by रविकांत पारीक