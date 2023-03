हाइलाइट्स आप भी कार्डबोर्ड का बिजनेस शुरू करते हैं तो तगड़ी कमाई कर सकते हैं. अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो इसमें आपको ऑर्डर आते ही रहेंगे. अगर आप अच्छी मार्केटिंग करते हैं तो आराम से हर महीने 1 लाख रुपये तक कमा सकते हैं. इस बिजनेस के लिए आपको करीब 5000 स्क्वायर फुट जगह की जरूरत होगी.

आज के वक्त में अधिकतर लोग नौकरी के बजाय बिजनेस (Business Idea) में हाथ आजमाना चाहते हैं. अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आज-कल कई तरह के बिजनेस किए जा सकते हैं. ऐसा ही एक बिजनेस है कार्डबोर्ड बनाने का, जिसका इस्तेमाल तमाम कंपनियां प्रोडक्ट्स की डिलीवरी के लिए करती हैं. तो अगर आप भी कार्डबोर्ड का बिजनेस (Cardboard Business) शुरू करते हैं तो तगड़ी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि हर मौसम में इसकी डिमांड तो बनी ही रहेगी. आइए जानते हैं कैसे शुरू करें कार्डबोर्ड का बिजनेस (How to start own business) और करें तगड़ी कमाई.

कितना स्कोप है इस बिजनेस में?

इस बिजनेस में स्कोप की बात करें तो आप काफी तगड़ा पैसा कमा सकते हैं. कार्डबोर्ड की अभी काफी डिमांड है, क्योंकि तमाम तरह के बिजनेस ने अपने प्रोडक्ट की ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर दी है. आने वाले दिनों में भी ऑनलाइन डिलीवरी बढ़ेगी ही, क्योंकि अभी भी बहुत बड़े बाजार में डिलीवरी नहीं होती है. यानी अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो इसमें आपको ऑर्डर आते ही रहेंगे.

कैसे शुरू करें कार्डबोर्ड का बिजनेस?

सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी क्राफ्ट पेपर की, जो इस बिजनेस में कच्चे माल का काम करेगा. यह आपको बाजार से लगभग 40-50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगा. ध्यान रहे पेपर की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, बॉक्स उतना ही अच्छा बनेगा. बॉक्स बनाने के लिए आपको कुछ मशीनें खरीदनी होंगी. इन मशीनों की मदद से आप अलग-अलग मोटाई का कार्डबोर्ड बना सकते हैं.

इस बिजनेस के लिए आपको करीब 5000 स्क्वायर फुट जगह की जरूरत होगी. ध्यान रहे कि इस बिजनेस को किसी ऐसी जगह पर शुरू करें, जहां बहुत ज्यादा भीड़-भाड़ ना हो, वरना बड़े-बड़े कार्टून्स को लाने और ले जाने में दिक्कत होगी. इस बिजनेस को अधिकतर लोग बड़े लेवल पर ही करते हैं, क्योंकि बिना मशीनों के ये नहीं हो सकता है. इसमें दो तरह की मशीनें होती हैं, एक सेमी ऑटोमेटिक और दूसरी पूरी तरह से ऑटोमेटिक.

कितनी लागत, कितना मुनाफा?

छोटे लेवल पर इस बिजनेस को करना महंगा पड़ता है. छोटे लेवल पर भी आपको सेमी ऑटोमेटिक मशीन तो लेनी ही होगी. ऐसे में आपको करीब 20-25 लाख रुपये खर्च करने होंगे, तब जाकर आप ये बिजनेस शुरू कर पाएंगे. वहीं अगर आप बड़े लेवल पर ऑटोमेटिक मशीन के साथ ये बिजनेस करते हैं तो आपको 50 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं. अगर इस बिजनेस के प्रॉफिट की बात की जाए तो इसकी डिमांड सालभर बनी रहती है. अगर आप अच्छी मार्केटिंग करते हैं तो आराम से हर महीने 1 लाख रुपये तक कमा सकते हैं.