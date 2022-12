IPL की वैल्यूएशन 10.9 अरब डॉलर पार, 2022 में 75 फीसदी बढ़ी: रिपोर्ट

इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League - IPL) इकोसिस्टम की वैल्यूएशन में 2020 के बाद से 75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, और अब यह 10.9 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर गई है. ये आंकड़े मंगलवार को D and P Advisory ने अपनी एक रिपोर्ट में जारी किए हैं.





आंकड़े बताते हैं कि 2020 में, आईपीएल की वैल्यूएशन 6.2 बिलियन डॉलर थी. यह वैल्यूएशन T2O लीग की स्थापना के 15 वर्षों के भीतर एक डेकाकोर्न (10.0 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य वाला बिजनेस) बनाता है. आईपीएल इकोसिस्टम एक बिजनेस के रूप में आईपीएल द्वारा सृजित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है.





"बियॉन्ड 22 यार्ड्स" (Beyond 22 Yards) टाइटल वाली अपनी रिपोर्ट में, डी एंड पी एडवाइजरी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस बार एक ऐतिहासिक घटना 2023 से 2027 के लिए आईपीएल मीडिया अधिकारों की नीलामी थी. पहली बार, मीडिया अधिकारों को विभिन्न प्रसारकों के बीच फैलाया गया, जिससे किसी एक कंपनी का एकाधिकार खत्म हो गया. लीग ने 2017 में पिछले पांच साल के चक्र की तुलना में तीन गुना वृद्धि दर्ज करते हुए, 6.2 बिलियन डॉलर में मीडिया अधिकार बेचे हैं. इसके अतिरिक्त, 2022 में टूर्नामेंट ने टेलीविजन और ओटीटी प्लेटफार्मों पर 426 मिलियन की संयुक्त दर्शकों की रिकॉर्ड तोड़ संख्या भी दर्ज की.





दो नई टीमों (Gujarat Titans और Lucknow SuperGiants) को पिछले साल 1.6 अरब डॉलर के संयुक्त मूल्य पर खरीदा गया था, एक टीम के औसत मूल्य टैग ने अपनी स्थापना से 16 गुना उछाल देखा है. ये दो कारक विश्व स्तर पर आईपीएल के डेकाकोर्न और दूसरी सबसे बड़ी खेल लीग (प्रसारण शुल्क से प्रति मैच के आधार पर) के मूल्यांकन को बढ़ाने में सहायक थे.

आएगा महिलाओं का IPL

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (Board of Control for Cricket in India - BCCI) ने 400 करोड़ रुपये (50 मिलियन डॉलर) में एक फ्रेंचाइजी के लिए आधार मूल्य के साथ महिलाओं की इंडियन प्रीमियर लीग शुरू करने की घोषणा की है. यह कीमत विश्व स्तर पर अधिकांश अन्य क्रिकेट लीगों की तुलना में अधिक है, और पूरे आईपीएल इकोसिस्टम में अत्यधिक मूल्य जोड़ेगी.

दूसरे लीग की तुलना में विज्ञापन दरें कम

हालांकि, व्यापक पैमाने पर, डी और पी एडवाइजरी का कहना है कि कुछ अन्य वैश्विक खेल लीगों की तुलना में आईपीएल विज्ञापन दरों के मामले में काफी पीछे है. उदाहरण के लिए, आईपीएल 2022 के दौरान एक विज्ञापन के लिए 10 सेकंड के स्लॉट की कीमत लगभग $20,000 थी; जबकि, नेशनल फुटबॉल लीग, इंग्लिश प्रीमियर लीग और मेजर लीग बेसबॉल में समान टाइम स्लॉट के लिए विज्ञापन दरें $1,00,000 से अधिक थीं. इस तुलना को चित्रित करते हुए, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कैसे आईपीएल में भविष्य में बढ़ने के लिए बहुत अधिक जगह है, बशर्ते प्रसारणकर्ता अच्छी तरह से कंटेंट को मॉनेटाइज करने में सक्षम हों.





D and P Advisory के मैनेजिंग पार्टनर संतोष एन कहते हैं, “2008 में अपनी शुरुआत के बाद से, आईपीएल ने देश की क्रिकेट प्रतियोगिता की फिर से कल्पना की है. आईपीएल जैसी अपेक्षाकृत युवा लीग के लिए मूल्य में पर्याप्त उछाल के लिए लेटेस्ट मीडिया अधिकार डील में बड़ा हिस्सा थे. ये अवलोकन इस बात का आश्वासन हैं कि आईपीएल क्रिकेट के खेल में क्रांति लाना जारी रखेगा और आने वाले वर्षों में लाखों प्रशंसकों के दिलों में बना रहेगा."

मल्टी-क्लब ऑनरशिप मॉडल

रिपोर्ट में कहा गया है कि आईपीएल टीम के मालिक अपनी दीर्घकालिक रणनीति के हिस्से के रूप में मल्टी-क्लब ऑनरशिप मॉडल को दोहराने की सोच रहे हैं. उदाहरण के लिए, द नाइट राइडर्स ग्रुप कैरेबियन प्रीमियर लीग में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स का अधिकार रखता है, और संयुक्त अरब अमीरात टी-20 की एक फ्रेंचाइजी है. इसमें मेजर लीग क्रिकेट के साथ साझेदारी में लॉस एंजिल्स, यूएसए में क्रिकेट स्टेडियम बनाने की भी योजना है. मुंबई इंडियंस के मालिक रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में यूएई की इंटरनेशनल लीग टी20 और क्रिकेट साउथ अफ्रीका टी20 लीग में दो नई फ्रेंचाइजी का अनावरण किया.





इसके अलावा, बीसीसीआई ने अगले पांच वर्षों के लिए नई ब्रॉडकास्टिंग डील की है. रिपोर्ट में आईपीएल इकोसिस्टम के मूल्य के संदर्भ में एक अधिक स्थिर चरण की उम्मीद है. इसमें कहा गया है, "मूल्य वृद्धि उतनी तेजी से नहीं हो सकती जितनी पहले के वर्षों में देखी गई थी."





रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि टीवी अधिकारों से अलग बेचे जा रहे डिजिटल अधिकारों के परिणामस्वरूप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधिक जुड़ाव होगा. इसके अलावा, 5G सेवाओं की शुरुआत, इंटरनेट की अधिक पैठ और स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग से दर्शकों की संख्या में वृद्धि होगी.