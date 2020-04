हिंदी फिल्मों के जाने-माने अभिनेता और एक नेक दिल इंसान इरफान खान ने बुधवार सुबह मुंबई स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। महज 54 साल की उम्र में colon infection के चलते उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल की खबर सिनेजगत और उनके फैन्स के लिए बेहद दुखदायी है। इरफान खान (फोटो क्रेडिट: सोशल मीडिया) टीवी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले एक्टर इरफान खान ने न केवल बॉलीवुड में बल्कि हॉलीवुड में भी अपने हुनर का जलवा बिखेरा और ये साबित कर दिया कि वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। इरफान आखिरी बार फिल्म ‘अंग्रेजी मीडियम’ में नजर आए थे।

आज यहाँ पढ़िए अभिनेता इरफान खान के कुछ चुनिंदा बेहतरीन ऑन-स्क्रीन डायलॉग्स-

"बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में" - पान सिंह तोमर

"शराफत की दुनिया का किस्‍सा ही खतम, अब जैसी दुनिया वैसे हम" - जज़्बा

"गलतियां भी रिश्‍तों की तरह होती हैं, करनी नहीं पड़ती, हो जाती है" - डी-डे

"आदमी जितना बड़ा होता है, उसके छुपने की जगह उतनी ही कम होती है" - कसूर

"बाज चूजे पर झपटा, उठा ले गया, कहानी सच्‍ची पर अच्‍छी नहीं लगती...बाज पर पलटवार हुआ, कहानी सच्‍ची नहीं पर अच्‍छी लगती है" - मदारी

"डेथ और सिट (Shit) ... यह दो चीजें है किसी को, कहीं भी, कभी भी आ सकती है" - पीकू

"हर कहानी का हीरो शाहरुख खान नहीं होता ... कभी-कभी आप की तरह, मेरी तरह, एक आम इंसान भी होता है ... अपनी कहानी का हीरो" - अंग्रेजी में कहते हैं

"आप जिस्म है तो मैं रुह, आप फानी में लफानी" - हैदर

"हंगर कैन चेंज एवरीथिंग यू थॉट यू न्यू आउट युअरसेल्‍फ" - लाइफ ऑफ पाई

"द की टू ए हैप्‍पी लाइफ इज टू एक्‍सेप्‍ट यू आर नेवर एक्‍चुअली इन कंट्रोल" - जुरासिक वर्ल्‍ड

"तुम मेरी दुनिया छीनोगे, मैं तुम्‍हारी दुनिया में घुस जाऊंगा" - मदारी

"एक फ्रांस बंदा, जर्मन बंदा स्‍पीक रॉन्‍ग इंग्‍लिश, वी नो प्रॉब्‍लम, एक इंडियन बंदा से रॉन्‍ग इंग्‍लिश, बंदा ही बेकार हो जाता है जी" - हिंदी मीडियम

"आई थिंक वी फॉरगेट थिंग्‍स इफ देयर इज नो बॅडी टू टेल देम" - द लंच बॉक्स

"टोटल तीन बार इश्‍क किया, और तीनों बार ऐसा इश्‍क मतलब जानलेवा इश्‍क, मतलब घनघोर हद पार" - करीब करीब सिंगल

एक अदाकार का इस तरह दुनियारूपी इस रंगमंच को छोड़कर चले जाना वाकई दुखद है। अपने चहेते अभिनेता और नेक दिल इंसान को योरस्टोरी की पूरी टीम की तरफ से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि।

"तुमको याद रखेंगे गुरु हम, आई लाइक आर्टिस्‍ट" - हासिल फिल्म से उनका ये डायलॉग Also Read नहीं रहे इरफान खान, मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में ली आखिरी सांस

(Edited by रविकांत पारीक)

