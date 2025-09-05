इस IIT ग्रैजुएट ने कपड़े धोकर खड़ी कर दी 160 करोड़ की कंपनी

झारखंड (Jharkhand) के एक छोटे से कस्बे में पले-बढ़े अरुणाभ सिन्हा (Arunabh Sinha) के सपने हमेशा बड़े थे. साधारण मध्यमवर्गीय परिवार में पैदा हुए अरुणाभ ने बचपन से ही देखा कि किस तरह रोज़मर्रा की मुश्किलों के बीच भी लोग बेहतर ज़िंदगी का सपना देखते हैं. घर में मेहनत, संघर्ष और सादगी थी, लेकिन दिल में एक जज्बा भी था—कुछ ऐसा करने का, जिससे समाज की किसी असली समस्या का हल निकले.

इसी चिंगारी ने उन्हें IIT बॉम्बे (IIT Bombay) तक पहुँचाया, कॉर्पोरेट दुनिया में अनुभव दिया और फिर उद्यमिता की राह पर उतारा. कपड़े धोने जैसी मामूली दिखने वाली परेशानी को उन्होंने इतना बड़ा अवसर बना दिया कि आज ﻿UClean﻿ भारत ही नहीं, कई देशों में एक भरोसेमंद नाम बन चुका है. यह कहानी केवल कपड़ों को साफ़ करने की नहीं, बल्कि सपनों को धोकर चमकाने की भी है.

IIT से स्टार्टअप तक

अरुणाभ का बचपन झारखंड के एक मिडिल क्लास परिवार में बीता. पढ़ाई में हमेशा आगे रहने वाले अरुणाभ IIT बॉम्बे पहुँचे और साल 2008 में मेटलर्जी (Metallurgy) और मटेरियल साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की. पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने कॉर्पोरेट जगत में कदम रखा और ZS Associates में काम किया. इसके बाद वे TechnoServe से जुड़े, जहाँ उन्हें एक अमेरिकी स्टार्टअप के साथ काम करने का मौका मिला. यहीं से उन्हें स्टार्टअप्स और ग्लोबल सप्लाई चेन की गहरी समझ मिली.

साल 2011 में अरुणाभ ने जोखिम उठाया और अपनी पहली कंपनी Franglobal की नींव रखी. यह फ्रेंचाइज़ कंसल्टिंग वेंचर था, जिसे Franchise India ने 50 लाख रुपये का निवेश देकर इनक्यूबेट किया. चार साल तक इस व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के बाद उन्होंने इसे बेच दिया और Treebo Hotels से जुड़ गए. यहीं, नॉर्थ इंडिया बिज़नेस हेड रहते हुए, उन्होंने पहली बार उस समस्या को पहचाना जिसने आगे चलकर UClean की नींव रखी.

जापान ट्रिप से आया UClean का आइडिया

Treebo Hotels में काम करते समय अरुणाभ ने महसूस किया कि गंदे लिनन और खराब लॉन्ड्री होटल मेहमानों की सबसे बड़ी शिकायत होती है. चाहे होटल की अन्य सुविधाएँ कितनी भी अच्छी हों, अगर चादरें और तौलिए साफ़ न हों तो पूरा अनुभव बिगड़ जाता है. यह समझ उन्हें सोचने पर मजबूर करने लगी कि आखिर क्यों लॉन्ड्री जैसी बुनियादी सेवा इतनी असंगठित और अव्यवस्थित है.

इसी दौरान उनकी निजी ज़िंदगी में भी यही समस्या सामने आई. 2015 में शादी के बाद उनकी पत्नी गुंजन को रोज़ाना कपड़े धोने की कठिनाई का सामना करना पड़ा. सुविधाजनक और भरोसेमंद विकल्प की कमी साफ़ झलक रही थी. फिर, जापान की यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि वहाँ हर गली-मोहल्ले में आधुनिक लॉन्ड्रोमैट्स मौजूद हैं, जहाँ लोग आसानी से अपने कपड़े धोने और सुखाने जाते हैं. इन अनुभवों ने अरुणाभ के मन में एक चिंगारी जलाई और उन्होंने तय किया कि भारत में भी ऐसी आधुनिक और भरोसेमंद लॉन्ड्री सेवा शुरू करनी चाहिए. इसी सोच ने 2016 में UClean को जन्म दिया.

20 लाख रुपये से शुरुआत

UClean की शुरुआत 2016 में लगभग 20 लाख रुपये से हुई. यह पैसा पायलट स्टोर और बेसिक संचालन के लिए लगाया गया. एक छोटे से स्टोर को आधुनिक वॉशिंग मशीन, ड्रायर और स्टीम प्रेस जैसी तकनीकी सुविधाओं से सजाया गया. इसके साथ ही, ग्राहकों की सुविधा के लिए एक ऐप और वेबसाइट भी विकसित की गई ताकि लोग आसानी से पिकअप और डिलीवरी शेड्यूल कर सकें.

पहले स्टोर की स्थापना केवल एक बिज़नेस नहीं थी, बल्कि यह एक प्रयोग था. इसका उद्देश्य था यह देखना कि क्या भारतीय ग्राहक वाकई इस तरह की पेशेवर और पारदर्शी सेवा को अपनाएँगे. शुरुआती सफलता ने अरुणाभ का विश्वास मजबूत किया और उन्होंने आगे फ्रेंचाइज़ मॉडल पर विस्तार की योजना बनाई. यह वही नींव थी, जिस पर आज UClean जैसा विशाल नेटवर्क खड़ा है.

बिज़नेस मॉडल

UClean का मॉडल सरल है लेकिन बेहद असरदार. यह फ्रेंचाइज़-बेस्ड लॉन्ड्री चेन है. यानी लोकल लोग UClean का स्टोर खोलते हैं और अपने इलाके के ग्राहकों को सेवा देते हैं. इससे ग्राहकों को घर के पास ही भरोसेमंद लॉन्ड्री सुविधा मिलती है और फ्रेंचाइज़ी को स्थायी आय का अवसर.

ग्राहक चाहे तो अपने कपड़े स्टोर पर जमा कर सकते हैं या ऐप और वेबसाइट से पिकअप बुला सकते हैं. हर आउटलेट पर “लाइव लॉन्ड्री” कॉन्सेप्ट अपनाया गया है, जहाँ ग्राहक देख सकते हैं कि उनके कपड़े कैसे धुल और सुखाए जा रहे हैं. इससे पारदर्शिता बनी रहती है और भरोसा गहराता है. सबसे बड़ी बात यह है कि सेवा किफायती है और 24 घंटे के भीतर पूरी हो जाती है.

फंडिंग और निवेशक

किसी भी स्टार्टअप की तरह UClean के लिए भी शुरुआती फंडिंग जुटाना बड़ी चुनौती थी. कई निवेशकों ने लॉन्ड्री को गंभीर बिज़नेस नहीं माना और निवेश करने से इंकार कर दिया. लेकिन अंततः Franchise India Holdings और मुंबई के एंजेल निवेशक राजीव जालान ने अरुणाभ पर विश्वास जताया. यही विश्वास UClean की शुरुआत की ताकत बना.

साल 2018 में अमेरिका के एंजेल निवेशक अनुभव चोपड़ा से 4 करोड़ रुपये मिले. इस निवेश से UClean Select नाम से प्रीमियम ड्राई क्लीनिंग सर्विस शुरू की गई. अब तक कंपनी ने कुल मिलाकर लगभग 12 करोड़ रुपये जुटाए हैं. शुरुआती दिनों में बॉलीवुड सितारे सोहा अली खान (Soha Ali Khan) और कुणाल खेमू (Kunal Khemu) भी ब्रांड एम्बेसडर बने, जिससे ब्रांड को काफी पहचान और विश्वसनीयता मिली.

160 करोड़ रुपये का रेवेन्यू

UClean का हेडक्वार्टर फरिदाबाद (हरियाणा) में है और आज यह भारत की सबसे बड़ी लॉन्ड्री चेन बन चुकी है. देशभर के 200 से अधिक शहरों में इसके करीब 800 स्टोर चल रहे हैं. हर साल 20 लाख से ज्यादा ग्राहक इस सेवा का इस्तेमाल करते हैं. भारत से बाहर भी UClean ने कदम बढ़ाए हैं और अब यह 9 देशों में मौजूद है, जिनमें नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, श्रीलंका, घाना, सोमालिया और मॉरीशस शामिल हैं.

वित्तीय स्तर पर भी कंपनी ने बड़ी छलांग लगाई है. पिछले साल UClean के पूरे नेटवर्क ने लगभग 160 करोड़ रुपये का ग्रॉस रेवेन्यू दर्ज किया. यह उपलब्धि और भी खास इसलिए है क्योंकि यह सफर महज़ एक छोटे से स्टोर से शुरू हुआ था और अब यह एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड में बदल चुका है.

चुनौतियां और सबक

UClean की यात्रा चुनौतियों से भरी रही. शुरुआत में सबसे बड़ी दिक्कत निवेशकों को समझाने की थी. ज़्यादातर लोग मानते थे कि लॉन्ड्री में कुछ नया नहीं किया जा सकता. लेकिन अरुणाभ ने अपने विश्वास और धैर्य से इसे संभव कर दिखाया.

शुरुआती महीनों में ही एक बड़ा झटका लगा, जब पहले स्टोर्स में से एक में आग लग गई और करीब 12 लाख का नुकसान हुआ. यह घटना बेहद निराशाजनक थी, लेकिन सप्लायर और साझेदारों की मदद से नुकसान से उबर लिया गया. इसके अलावा, ग्राहकों का भरोसा जीतना भी आसान नहीं था. भारत में पारंपरिक धोबी व्यवस्था गहरी जड़ें जमाए हुए थी. लेकिन पारदर्शिता और गुणवत्ता पर ध्यान देकर धीरे-धीरे लोगों ने UClean पर विश्वास करना शुरू किया.

अरुणाभ मानते हैं कि भारतीय लॉन्ड्री मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन बेहद असंगठित है. जब उन्होंने शुरुआत की थी, तब 95 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा पारंपरिक धोबियों के पास था. कई स्टार्टअप्स ने केवल धोबियों को जोड़कर एग्रीगेशन मॉडल अपनाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा. असली समाधान तभी आया जब UClean ने हर इलाके में गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने वाला मॉडल अपनाया.

एक और महत्वपूर्ण सीख यह रही कि भारतीय ग्राहक खुद मशीन चलाने से ज़्यादा सुविधा पसंद करते हैं. वे कपड़े किसी भरोसेमंद सेवा को सौंपना चाहते हैं. यही कारण है कि UClean ने DIY (Do it yourself) लॉन्ड्रोमैट से हटकर पूरी तरह “हैंडओवर सर्विस” पर फोकस किया. आज इसके परिणाम सामने हैं, जहाँ लाखों ग्राहक नियमित रूप से हर हफ्ते UClean की सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं.

भविष्य की योजनाएं

UClean आने वाले महीनों में तेजी से विस्तार की योजना बना रहा है. भारत के और शहरों में स्टोर्स खोले जाएंगे और लक्ष्य है कि अगले साल तक 1000 स्टोर पूरे हो जाएँ. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नए देशों में प्रवेश की तैयारी है, खासकर मध्य पूर्व और अफ्रीका में.

कंपनी न केवल लॉन्ड्री बल्कि होम क्लीनिंग और अपहोल्स्ट्री क्लीनिंग जैसी सेवाएँ भी शुरू करने जा रही है. प्रीमियम UClean Select आउटलेट्स को भी बड़े स्तर पर बढ़ाया जाएगा. ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने के लिए नई तकनीक और ऐप्स पर निवेश किया जा रहा है. साथ ही, “UClean पाठशाला” के ज़रिए नए फ्रेंचाइज़ पार्टनर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि हर जगह सेवा की गुणवत्ता एक जैसी बनी रहे.

नए उद्यमियों के लिए सलाह

अरुणाभ का मानना है कि उद्यमिता (entrepreneurship) केवल दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए. वह कहते हैं कि “अगर आप सिर्फ ‘फाउंडर’ कहलाने के लिए स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो यह रास्ता आपके लिए नहीं है.” उद्यमिता तभी सफल होती है जब कोई समस्या आपको भीतर से परेशान करे और आप पूरी तरह समर्पण के साथ उसका हल ढूँढने निकलें.

वे यह भी कहते हैं कि उद्यमिता आधे-अधूरे मन से नहीं की जा सकती. पार्ट-टाइम या मूनलाइटिंग करके कोई स्टार्टअप सफल नहीं हो सकता. धैर्य, समर्पण और लगातार मेहनत ही असली मंत्र है. अगर आप वाकई किसी असली समस्या को हल कर रहे हैं, तो सफर भले कठिन हो, लेकिन मंज़िल बेहद संतोषजनक होगी.

अरुणाभ सिन्हा की यह यात्रा दिखाती है कि साधारण समस्याएँ भी बेहतरीन अवसर बन सकती हैं, अगर उन्हें सही नजरिए से देखा जाए. कपड़े धोने जैसी बुनियादी ज़रूरत को उन्होंने संगठित और आधुनिक रूप दिया और आज यह सेवा लाखों लोगों की जिंदगी आसान बना रही है.

यह कहानी केवल लॉन्ड्री की नहीं, बल्कि सपनों की धुलाई और उन्हें चमकाने की कहानी है. झारखंड से निकलकर वैश्विक मंच तक पहुँचे अरुणाभ ने साबित किया कि अगर जज़्बा सच्चा हो और मेहनत ईमानदार, तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता.