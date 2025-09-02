बच्चों के पर्सनल केयर ब्रांड Tuco Kids ने सीरीज़-A फंडिंग राउंड में $4 मिलियन (लगभग ₹33 करोड़) हासिल किए हैं. इस राउंड की अगुवाई RTP Global ने की है. मौजूदा निवेशकों Fireside Ventures, Whiteboard Capital और MG Investments ने भी इस राउंड में हिस्सा लिया.

कंपनी इस फंडिंग का इस्तेमाल ब्रांड की पहचान मजबूत करने, नए प्रोडक्ट इनोवेशन करने और ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों चैनलों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए करेगी.

Tuco Kids की स्थापना 2023 में ऐश्वर्या मुरली ने की थी. ऐश्वर्या पहले Unilever, Ola, ZestMoney और Furlenco जैसी कंपनियों से जुड़ी रही हैं. उन्होंने बच्चों के लिए सुरक्षित और असरदार पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की कमी को देखते हुए Tuco की शुरुआत की. हाल ही में चाणक्य गुप्ता, जो Curefit और Flipkart में काम कर चुके हैं, कंपनी के को-फाउंडर बने हैं.

Tuco Kids खास तौर पर 3 से 13 साल के बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स बनाता है. ब्रांड के पोर्टफोलियो में हेयर केयर, बॉडीवॉश, साबुन, फेस क्रीम, सनस्क्रीन, मच्छर भगाने वाले प्रोडक्ट्स, किड्स मेकअप, डियोड्रेंट्स, काजल और गिफ्ट पैक शामिल हैं.

कंपनी का दावा है कि सभी प्रोडक्ट्स इन-हाउस डेवलप किए जाते हैं और इन्हें 100% लैंडफिल और ओशन-रिक्लेम्ड प्लास्टिक पैकेजिंग में बेचा जाता है. Tuco Kids के प्रोडक्ट्स इसकी D2C वेबसाइट के साथ-साथ Amazon, Flipkart, Nykaa, Myntra, FirstCry और Blinkit, Zepto, Instamart जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं.

सिर्फ एक साल में Tuco Kids ने 10 गुना वृद्धि दर्ज की है. ब्रांड का दावा है कि देशभर के 2 लाख से ज्यादा पैरेंट्स इस पर भरोसा जता चुके हैं. भारत में 14 साल से कम उम्र के बच्चों की आबादी 351 मिलियन (35 करोड़ से ज्यादा) है. यह आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 25% है. ऐसे में बच्चों के लिए सुरक्षित और केमिकल-फ्री प्रोडक्ट्स की मांग लगातार बढ़ रही है.

Tuco Kids के को-फाउंडर्स ऐश्वर्या मुरली और चाणक्य गुप्ता ने कहा, “बच्चों को यह जानने का हक है कि उनकी स्किन पर क्या लग रहा है. Tuco हमेशा से ट्रांसपेरेंसी और बच्चों के लिए खास बनाए गए प्रोडक्ट्स पर फोकस करता है. अब RTP Global के साथ मिलकर हम और परिवारों तक पहुंचना चाहते हैं.”

RTP Global की डायरेक्टर पवित्रा गुप्ता ने कहा, “Tuco एक अनछुए लेकिन संभावनाओं से भरे बाजार को क्रिएट कर रहा है. इनकी प्रोडक्ट इनोवेशन और कंज्यूमर इनसाइट्स साफ दिखाते हैं कि यह ब्रांड लंबी दूरी तय करेगा.”

Fireside Ventures के पार्टनर आदर्श मेनन ने कहा, “Tuco Kids हमारी अर्ली वेंचर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम की पहली सफल कहानियों में से एक है. कंपनी ने कम समय में बेहतरीन प्रगति की है और हम उनके साथ आगे भी साझेदारी करने को लेकर उत्साहित हैं.”