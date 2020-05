17 मई : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 17 मई वर्ष का 137 वाँ (लीप वर्ष में यह 138 वाँ) दिन है। साल में अभी और 228 दिन शेष हैं। 17 मई की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1769 - ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के कपड़ा उद्योग को बर्बाद करने के लिए बुनकरों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए।

1975 - जापानी महिला श्रीमती जुनको तैबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बनी।

1987 - सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट से सन्न्यास लिया।

2000 - रूसी संसद के ऊपरी सदन फ़ेडरलिस्ट्स ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि की मंजूरी प्रदान की।

2002 - पाकिस्तान में मृत अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल का शव क़ब्रिस्तान से बरामद।

2007 - भारत-पाकिस्तान समग्र वार्ता का चौथा दौर रावलपिंडी में शुरू।

2008 - बिहार के परिवहन मंत्री रामानन्द प्रताप सिंह न नीतीश मंत्रीमण्डल से इस्तीफ़ा दिया। तालिबानी आतंकवादियों ने पाकिस्तान के राजदूत तारिक अजीजुद्दीन को रिहा किया।

2010 - भारतीय बॉक्सरों ने कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सभी छह स्वर्ण पदक जीत लिए। भारतीय सेना ने उड़ीसा के व्हीलर्स द्वीप स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज [आइटीआर] से परमाणु हमला करने में सक्षम 'अग्नि-2' प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया। 17 मई को जन्मे व्यक्ति 1918 - रूसी मोदी - भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति तथा टाटा समूह के शीर्ष सदस्य।

1953 - प्रीति गांगुली - हिंदी सिनेमा की चरित्र अभिनेत्री थीं।

1897 - धीरेन्द्र वर्मा - हिन्दी और ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक।

1749 - एडवर्ड जेनर - प्रसिद्ध कार्यचिकित्सक तथा 'चेचक' के टीके के आविष्कारक। 17 मई को हुए निधन 2014 - सी. पी. कृष्णन नायर - भारत के प्रसिद्ध होटल उद्योगपति तथा 'होटल लीला समूह' के संस्थापक। 17 मई के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव विश्व दूरसंचार दिवस।

(Edited by रविकांत पारीक)

