ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 24 मई वर्ष का 144 वाँ (लीप वर्ष में यह 145 वाँ) दिन है। साल में अभी और 221 दिन शेष हैं। 24 मई की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1994 - मीना (सऊदी अरब) में हज से जुड़े एक समारोह के समय भगदड़ मच जाने से 250 लोगों से भी अधिक हाजियों की मृत्यु।

2000 - दक्षिण लेबनान से 22 साल का ख़ूनी दौर समाप्त कर इस्रायली सेना वापस लौटी।

2002 - नेपाल में नेपाली कांग्रेस ने प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को नेपाली कांग्रेस पार्टी से निलंबित किया।

2003 - इस्रायल के प्रधानमंत्री एरियल शैरोन ने पश्चिम एशिया शांति योजना को स्वीकार किया।

2005 - एनबी इंकबेयर मंगोलिया के राष्ट्रपति चुने गये।

2007 - एमा निकोलसन रिपोर्ट यूरोपीय संघ की संसद में पारित।

2008 - उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता छह प्रतिशत बढ़ाने का फ़ैंसला किया। 24 मई को जन्मे व्यक्ति 1819 - महारानी विक्टोरिया - ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैण्ड की महारानी

1896 - करतार सिंह सराभा - भारत के प्रसिद्ध क्रान्तिकारियों में से एक।

1952 - रंजन मथाई - भारत के पूर्व 'भारतीय विदेश सचिव'।

1954 - बछेंद्री पाल - माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला।

1928 - जन कृष्णमूर्ति - 2001 से 2002 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे।

1920 - नीलमणि राउत्रे - भारतीय राजनीतिज्ञ तथा उड़ीसा राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे।

1899 - काज़ी नज़रुल इस्लाम - प्रसिद्ध बांग्ला कवि, संगीत सम्राट, संगीतज्ञ और दार्शनिक थे। 24 मई को हुए निधन 2000 - मजरूह सुल्तानपुरी, हिन्दी फ़िल्मों के प्रसिद्ध गीतकार और शायर।

1999 - गुरु हनुमान - भारत के महान् कुश्ती प्रशिक्षक (कोच) व पहलवान।

1905 - प्रतापचंद्र मज़ूमदार - ब्रह्मसमाज के प्रसिद्ध नेता।

1990 - के. एस. हेगड़े- भारतीय विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष।

1879 - विलियम लायड गैरिसन - अमेरीकी दासता विरोधी आंदोलन के नेता।

1543 - निकोलस कॉपरनिकस - प्रसिद्ध यूरोपिय खगोलशास्त्री व गणितज्ञ थे। 24 मई के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव राष्ट्रमंडल दिवस।

विश्व तपेदिक दिवस।

