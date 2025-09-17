केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च की ‘India Handpicked’ किताब, ODOP की सफलता की सबसे बड़ी गवाह

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में YourStory की ‘India Handpicked: A Celebration of Bharat’s Heritage & Global Treasures’ किताब को लॉन्च किया. इस दौरान मंच पर उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के डायरेक्टर सुमीत जरंगल भी मौजूद रहे.

भारत सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) पहल के सहयोग से प्रकाशित 'इंडिया हैंडपिक्ड' किताब भारत की शिल्पकला और कारीगरों की कहानियों को जीवंत रूप में पेश करती है. इसे YourStory और The Bharat Project की फाउंडर और CEO श्रद्धा शर्मा तथा छवि महाजन ने मिलकर लिखा है.

यह किताब भारत की कला को दुनियाभर के सामने प्रमुखता से उजागर करने का प्रयास है. 'इंडिया हैंडपिक्ड' किताब पीएम मोदी के कथन 'वोकल फॉर लोकल' का समर्थन करती है. यह किताब बताती है कि भारत के शिल्प केवल संग्रहालयों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे जीवित परंपराएं हैं जो हर रोज हमारे जीवन और संस्कृति का हिस्सा हैं. यह किताब न केवल शिल्पकारों के संघर्ष और रचनात्मकता को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे भारत की स्थानीय धरोहरें वैश्विक खजाने में बदल रही हैं.

ODOP पहल भारत सरकार का एक प्रयास है, जिसका उद्देश्य देशभर में समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को सक्षम बनाना है. अब तक ODOP ने देश के 761 जिलों से कुल 1102 उत्पादों की पहचान की है. इन उत्पादों का चयन राज्य सरकारें या केंद्र शासित प्रदेश वहां की ज़मीनी हकीकत, GI टैग और जिला-निर्यात हब से जुड़े उत्पादों को ध्यान में रखते हुए करती हैं.

India Handpicked: किताब जो है भारतीय कारीगरों के संघर्ष और सफलता की सबसे बड़ी गवाह

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा, “आज का दिन बेहद खास है. आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस किताब का विमोचन किया जा रहा है. यह ODOP पहल भी उनकी सोच का परिणाम है कि देशभर के हर जिले से एक खास प्रोडक्ट चुना जाए और उसे दुनिया के सामने पेश किया जाए. ये किताब ‘India Handpicked' उन्हीं ODOP प्रोडक्ट्स की कहानियां और उनकी अहमियत बयां करती है.”

श्री गोयल ने आगे कहा, “पीएम मोदी ने दुनियाभर के दिग्गज नेताओं को जो तोहफे दिए हैं, वे इन्हीं ODOP प्रोडक्ट्स में से चुने गए हैं. आज हमारे राजदूत दुनिया में इन ODOP प्रोडक्ट्स का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं. इससे व्यापार को भी बढ़ावा मिल रहा है. कोल्हापुरी चप्पल से लेकर कश्मीर के पश्मीना शॉल और पैठनी साड़ी से लेकर मधुबनी पेंटिग्स तक - ये प्रोडक्ट्स हमारे देश की विरासत हैं. अब देश में बांस के प्रोडक्ट्स बनाएं जा रहे हैं. घड़ी, चश्मा, कपड़े, जूते आदि सब कुछ अब बांस से बनने लगा है. ये सब चीजें लाखों-करोड़ों लोगों को रोजगार देंगी.”

उन्होंने कहा, “आज इस मौके पर हम सभी ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करेंगे. हर दुकान के बाहर बोर्ड लगा होना चाहिए कि यहां स्वदेशी सामान मिलता है. इससे स्वदेशी सामान की बिक्री बढ़ेगी. कारीगरों की आमदनी और आजीविका में सुधार होगा. हमारे कारीगर बेहद सुंदर वस्तुएं बनाते हैं. तो आइए हम सभी मिलकर ODOP पहल के जरिए विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में अपना योगदान करें.”

YourStory की फाउंडर और CEO श्रद्धा शर्मा ने कहा, “पीएम मोदी ने दुनियाभर के बड़े नेताओं को 26 तोहफे दिए हैं. ये तोहफे अलग-अलग जिलों के प्रमुख प्रोडक्ट्स हैं. इस किताब में उन प्रोडक्ट्स का इतिहास, उनका महत्व और उनकी खासियत बताई गई है. जब हम हमारे देश के इन प्रोडक्ट्स का इतिहास उठाकर देखतें हैं तो पाते हैं कि फ्रांस के सम्राट नेपोलियन [बोनापार्टं] की पत्नी जोज़ेफीन भी भारत की शिल्पकला की मुरीद थी. इंग्लैंड की महारानी एलीजाबेथ भी उस जमाने में भारतीय प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती थीं. ये हमारे लिए बेहद गर्व की बात है.”

श्री सुमीत जरंगल, डायरेक्टर, DPIIT, ने कहा, “यह किताब हमारे देश की कला और विरासत को समर्पित है. हमें अपने दैनिक जीवन में अधिक से स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करना चाहिए. आज इस मंच से हम सभी ये प्रण लेते हैं कि हम स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करेंगे और हमारे कारीगरों का समर्थन करेंगे.”

जरंगल ने महाराष्ट्र सरकार और DPIIT को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद दिया, जिसमें ODOP के कारीगरों और प्रदर्शकों को मंच मिला. उन्होंने किताब पर किए गए प्रयासों के लिए श्रद्धा शर्मा का भी आभार जताया.