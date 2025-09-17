विश्वकर्मा जयंती: जानिए इतिहास, महत्व और कारीगरों के लिए टॉप सरकारी योजनाएं

भारत की सांस्कृतिक परंपराओं में ऐसे अनेक पर्व शामिल हैं जो केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं. इन्हीं में से एक है विश्वकर्मा जयंती (Vishwakarma Jayanti 2025), जिसे श्रमिकों और शिल्पकारों का पर्व कहा जाता है. यह दिन उन सभी लोगों के लिए विशेष है जो अपने श्रम, कौशल और तकनीकी ज्ञान के माध्यम से समाज और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देते हैं.

विश्वकर्मा जयंती का इतिहास

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के प्रथम वास्तुकार और देवताओं के शिल्पकार माने जाते हैं. पुराणों में उनका उल्लेख उस दिव्य शिल्पकार के रूप में मिलता है जिन्होंने स्वर्गलोक के महलों का निर्माण किया, भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और इंद्र का वज्र जैसे दिव्य शस्त्रों का सृजन किया. इस कारण वे कला, शिल्प और तकनीकी ज्ञान के देवता के रूप में पूजे जाते हैं.

ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो यह पर्व हर वर्ष कन्या संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है, जो सामान्यतः सितंबर महीने में आता है. भारत के अलावा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में भी यह दिन श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है. परंपरागत रूप से इसे शिल्पकारों, बुनकरों और कारीगरों के सम्मान का अवसर माना जाता रहा है.

विश्वकर्मा जयंती का महत्व

यह दिन शिल्पकारों, कारीगरों, मजदूरों और इंजीनियरों के लिए अत्यंत विशेष होता है. इस अवसर पर वे अपने औजारों, मशीनों और कार्यस्थलों की पूजा करते हैं. माना जाता है कि इस दिन से नए कार्य की शुरुआत शुभ होती है और सफलता प्राप्त होती है. यह पर्व “कर्म ही पूजा है” की भावना को बल देता है और श्रम की गरिमा को सम्मानित करता है.

आम जनता के लिए भी विश्वकर्मा जयंती महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें यह सिखाती है कि हर कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, समान रूप से आवश्यक है. यह दिन सामूहिकता, सहयोग और श्रम के महत्व को रेखांकित करता है.

कारीगरों के लिए प्रमुख सरकारी योजनाएं

भारत सरकार और राज्य सरकारें शिल्पकारों, हस्तशिल्पियों और MSME क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही हैं. इनके माध्यम से न केवल आर्थिक सहायता दी जाती है बल्कि कौशल विकास और बाज़ार तक पहुंच भी सुनिश्चित की जाती है. कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं:

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojana)

यह योजना परंपरागत शिल्पकारों और कारीगरों के लिए शुरू की गई है. इसके अंतर्गत लाभार्थियों को ₹15,000 का टूलकिट प्रोत्साहन, मुफ्त कौशल प्रशिक्षण, ₹500 प्रतिदिन भत्ता और ₹3 लाख तक का ऋण केवल 5% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है. आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है.

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (National Handloom Development Programme)

यह योजना हथकरघा बुनकरों के उत्थान के लिए है. इसके अंतर्गत उन्हें डिजाइन और कौशल प्रशिक्षण, नई तकनीक, मार्केट लिंक और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. बुनकर इस योजना का लाभ राज्य और केंद्रीय हथकरघा विभागों के माध्यम से उठा सकते हैं.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PM MUDRA Yojana)

छोटे व्यापारी, कारीगर और स्वरोजगार से जुड़े लोग इस योजना के पात्र हैं. इसके अंतर्गत बिना गारंटी ₹50,000 (शिशु), ₹5 लाख (किशोर) और ₹10 लाख (तरुण) तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है. आवेदन बैंक और वित्तीय संस्थानों से सीधे किया जा सकता है.

MSME उद्यम पंजीकरण व सहायता योजनाएं

MSME यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पंजीकृत उद्यमों को सरकार सब्सिडी, आसान ऋण, गुणवत्ता सुधार और बाज़ार तक पहुंच जैसी सुविधाएं देती है. इसके लिए उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है.

स्किल इंडिया मिशन (Skill India Mission)

यह योजना युवाओं और शिल्पकारों के लिए कौशल विकास का बड़ा प्लेटफॉर्म है. इसमें मुफ्त या कम शुल्क पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ते हैं. रजिस्ट्रेशन NSDC पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है.

राज्य सरकारों की योजनाएं

कई राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर योजनाएं चला रही हैं. उत्तर प्रदेश की हस्तशिल्प नीति शिल्पकारों को बाज़ार और वित्तीय सहयोग देती है. पश्चिम बंगाल की बुनकर कल्याण योजना हथकरघा बुनकरों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है. बिहार में कारीगर सहायता योजना के अंतर्गत शिल्पियों को टूलकिट और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है. राजस्थान सरकार "राजस्थान हस्तशिल्प नीति" के तहत शिल्पियों को प्रोत्साहन और उनके उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रमोट करती है. गुजरात सरकार "गरवी गुजरात हस्तशिल्प योजना" के माध्यम से कारीगरों को प्रशिक्षण और लोन सब्सिडी देती है. ओडिशा में "उत्कलिका" पहल हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देती है और कारीगरों को सीधा बाज़ार उपलब्ध कराती है. कर्नाटक सरकार "नेकर संजीविनी योजना" के अंतर्गत बुनकरों को वित्तीय सहयोग और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराती है. तमिलनाडु की "काला इग्नाइट स्कीम" युवाओं को पारंपरिक शिल्प और कौशल में प्रशिक्षण देती है. इन पहलों का उद्देश्य शिल्पकारों को सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.

आत्मनिर्भर कारीगर

विश्वकर्मा जयंती केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि श्रम, कौशल और तकनीकी विकास का प्रतीक है. यह दिन हमें यह संदेश देता है कि हर कार्य का अपना महत्व है और हर श्रमिक समाज की प्रगति में योगदान देता है. शिल्पकारों के लिए यह अवसर है कि वे न केवल अपने कार्य की पूजा करें बल्कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी लेकर उनका लाभ भी उठाएं.

आज के समय में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, मुद्रा योजना, स्किल इंडिया मिशन और MSME सहायता जैसी योजनाएं कारीगरों और शिल्पकारों को नई दिशा दे रही हैं. युवा वर्ग भी इन योजनाओं के माध्यम से कौशल विकसित करके आत्मनिर्भर बन सकता है. इस प्रकार विश्वकर्मा जयंती उत्सव के साथ-साथ अवसरों और संभावनाओं का पर्व भी है.