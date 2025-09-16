पितृ पक्ष का महत्व: गया जी में पिंडदान से क्यों मिलता है पितरों को मोक्ष? जानिए

हिन्दू पंचांग (Hindu Panchang) में वर्ष भर अनेक पर्व और व्रत निर्धारित हैं, जिनमें पितृ पक्ष (Pitri Paksha 2025) का विशेष महत्व है. पितृ पक्ष को 'श्राद्ध पक्ष' (Shraadh Paksha) या 'महालय पक्ष' भी कहा जाता है. यह अवधि भाद्रपद मास की पूर्णिमा (Purnima) के अगले दिन से आरंभ होकर आश्विन मास की अमावस्या (Amavasya) तक चलती है. इस प्रकार, लगभग सोलह दिन (16-lunar day) तक चलने वाले इस पक्ष में हिंदू परिवार अपने दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विभिन्न अनुष्ठान करते हैं.

पंचांग की दृष्टि से यह अवधि कृष्ण पक्ष होती है, जिसे श्राद्ध पक्ष कहा जाता है. मान्यता है कि इस समय पितरों की आत्माएँ पृथ्वी पर अपने वंशजों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आती हैं. इसलिए यह समय पूर्वजों को याद करने और उनके लिए धार्मिक कृत्य करने का सबसे शुभ काल माना जाता है.

पितृ पक्ष केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और परिवार में एकता बनाए रखने का माध्यम है. इसमें किए जाने वाले श्राद्ध और पिंडदान (Pinddaan) से आत्माओं को शांति मिलती है और वंशजों को आशीर्वाद. गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, रामायण और महाभारत में भी पितृ पक्ष का विस्तृत उल्लेख मिलता है, जहाँ यह कहा गया है कि “पूर्वजों का स्मरण और तर्पण करने से कुल की उन्नति होती है.”

इस वर्ष 7 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक पितृ पक्ष मनाया जा रहा है. और बिहार के गया जी (Gaya Ji, Bihar) में इसका बेहद खास महत्व है.

धार्मिक एवं पौराणिक कथा

पितृ पक्ष की उत्पत्ति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएँ हैं. सबसे प्रसिद्ध कथा गया जी (गया, बिहार) की महिमा भगवान श्रीराम (Lord Shri Ram) की कथा से विशेष रूप से जुड़ी है. रामायण (Ramayana) के अनुसार, जब अयोध्या के महाराज दशरथ (Dashrath) का निधन हुआ तो उनके पुत्र श्रीराम, माता सीता (Sita) और भाई लक्ष्मण (Laxman) ने गया जी जाकर पिंडदान किया.

कथा है कि गया में पिंडदान के समय श्रीराम ने फल्गु नदी (Falgu River) के किनारे पितरों के लिए पिंड अर्पित किए. उस समय सीता ने भी साक्षी स्वरूप पिंडदान किया और कहा—“यदि नारी भी श्रद्धा से पिंडदान करे तो वह पितरों को तृप्त कर सकती है.” इसके बाद से गया में पिंडदान की महिमा शाश्वत रूप से स्थापित हुई.

एक अन्य कथा में कहा गया है कि स्वयं भगवान विष्णु (Lord Vishnu) ने राक्षस गयासुर (Gayasur) को परास्त कर उसे धरती पर लिटा दिया. वहीं विष्णु के चरणचिह्न अंकित हुए और यह स्थान गया कहलाया. तब से यहाँ पिंडदान करने का विशेष महत्व है.

एक कथा महाभारत (Mahabharat) के पात्र कर्ण (Karna) से संबंधित है. जब कर्ण स्वर्ग गए तो उन्हें भोजन के स्थान पर केवल स्वर्ण और रत्न प्राप्त हुए. आश्चर्यचकित होकर उन्होंने यमराज से इसका कारण पूछा. यमराज ने बताया कि जीवनकाल में उन्होंने दान तो बहुत किया, पर कभी अपने पितरों को तर्पण और श्राद्ध नहीं किया. इस कारण उन्हें भोजन का फल नहीं मिल पा रहा था. करुणामयी भावना से कर्ण ने पृथ्वी पर लौटकर पितरों के लिए श्राद्ध किया, तभी से इस काल को पितृ पक्ष के रूप में मान्यता मिली.

एक अन्य कथा के अनुसार, पितृराज यम देवता स्वयं इस अवधि में अपनी प्रजा को अनुमति देते हैं कि वे अपने वंशजों से तर्पण ग्रहण कर सकें. गरुड़ पुराण और मनुस्मृति जैसे धर्मग्रंथों में भी श्राद्ध और तर्पण का विस्तृत उल्लेख मिलता है, जो इसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है.

पितृ पक्ष का धार्मिक महत्व

हिंदू धर्म में पितरों का स्थान देवताओं से भी पहले माना गया है—"देवताओं से पूर्व पितर पूज्य हैं". मान्यता है कि जो व्यक्ति पितरों का स्मरण और तर्पण करता है, उसके जीवन से बाधाएँ दूर होती हैं और घर-परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

धर्मशास्त्रों के अनुसार, श्राद्ध करने से तीन लाभ प्राप्त होते हैं—

पितृ संतुष्टि – पूर्वजों की आत्माएँ तृप्त होकर आशीर्वाद देती हैं.

दैविक कृपा – देवताओं की कृपा प्राप्त होती है.

मानसिक शांति – वंशजों के मन में कृतज्ञता और संतोष की भावना उत्पन्न होती है.

इस काल में किए गए पुण्य कार्य, दान, ब्राह्मण भोजन और तर्पण को अत्यंत फलदायी माना गया है.

पिंडदान: प्रक्रिया और प्रतीकात्मक महत्व

पितृ पक्ष का सबसे प्रमुख अनुष्ठान है पिंडदान. पिंड का अर्थ है आटे, चावल या जौ से बने छोटे-छोटे गोलक, जिन्हें तिल और कुशा के साथ जल में प्रवाहित किया जाता है.

पिंडदान की प्रक्रिया

स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करना.

दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पवित्र कुशा आसन पर बैठना.

तिल, चावल, जौ, घी और जल मिलाकर पिंड तैयार करना.

पूर्वजों के नाम का आह्वान करके मंत्रोच्चार के साथ पिंड अर्पित करना.

अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना.

यह माना जाता है कि बिना पिंडदान के श्राद्ध अपूर्ण रहता है.

प्रतीकात्मक अर्थ: पिंडदान का अर्थ है पिंड रूपी अर्पण से पितरों को तृप्त करना. यह वंशजों की कृतज्ञता का प्रतीक है. पिंड शरीर का प्रतिनिधित्व करता है, और इसे जल में विसर्जित करने से यह भाव प्रकट होता है कि हम अपने पूर्वजों के जीवन और देह को स्मरण करते हुए उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं.

गया जी, बिहार में पिंडदान की परंपरा

भारत में कई स्थान पिंडदान के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन गया जी (गया, बिहार) को इसका सर्वोच्च केंद्र माना जाता है. विष्णु पुराण (Vishnu Puran) और गरुड़ पुराण (Garuda Puran) में उल्लेख है कि गया में पिंडदान करने से पितरों को सीधा मोक्ष प्राप्त होता है.

गया में पिंडदान करने के लिए प्रमुख स्थल हैं—

विष्णुपद मंदिर – माना जाता है कि यहीं भगवान विष्णु के पदचिह्न अंकित हैं.

फल्गु नदी के घाट – जहाँ पितरों के लिए तर्पण किया जाता है.

अक्षयवट वृक्ष – कहा जाता है कि यहाँ किए गए पिंडदान का फल अक्षय होता है.

स्थानीय रीति-रिवाज: गया में पिंडदान के लिए देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु आते हैं. यहाँ विशेष पंडा समाज मौजूद है, जो वंशावली सुरक्षित रखता है और प्रत्येक परिवार को उनके पितरों की पहचान कराकर अनुष्ठान संपन्न कराता है. स्थानीय लोग मानते हैं कि गया में पिंडदान करने से पितरों की मुक्ति सुनिश्चित होती है.

सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व: गया जी में पितृ पक्ष के दौरान एक प्रकार का मेल-महोत्सव सा वातावरण रहता है. गलियाँ श्रद्धालुओं से भरी रहती हैं, धर्मशालाएँ और आश्रम यात्रियों के लिए खुले रहते हैं. गाँव-गाँव के लोग मिलकर सामूहिक तर्पण करते हैं, जिससे सामाजिक एकता और पारिवारिक बंधन मजबूत होते हैं.

समकालीन संदर्भ में पितृ पक्ष

आज के समय में भी पितृ पक्ष का महत्व कम नहीं हुआ है. शहरी जीवन और व्यस्त दिनचर्या के बावजूद लोग इस काल में अपने पूर्वजों को याद करते हैं. बहुत-से लोग व्यक्तिगत रूप से गया जाकर पिंडदान करते हैं, जबकि कुछ लोग अपने स्थानीय मंदिरों या घरों में ही श्राद्ध और तर्पण संपन्न करते हैं.

आज के दौर में कई परिवार अब सामूहिक रूप से ब्राह्मण भोजन या अनाथालय में दान देकर पितरों को स्मरण करते हैं.

युवा पीढ़ी डिजिटल माध्यम से भी परिवार की वंशावली और परंपरा को जानने में रुचि ले रही है.

गया जी के पंडा आज भी यात्रियों की वंशावली पुस्तकों को संजोए रखते हैं, जिससे प्रवासी भारतीय भी अपनी जड़ों से जुड़ पाते हैं.

इस प्रकार पितृ पक्ष न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि पारिवारिक और सांस्कृतिक स्मृति को जीवित रखने का अवसर भी है.

पितृ पक्ष और पिंडदान हिंदू परंपरा का अभिन्न अंग हैं. यह केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान की भावना का प्रतीक है. गया जी की महिमा, श्रीराम की कथा और पिंडदान की प्रक्रिया सब मिलकर इस पर्व को और भी पवित्र बनाती हैं.

संक्षेप में, पितृ पक्ष हमें यह संदेश देता है कि जीवन केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है; हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद और हमारी संतानों की जिम्मेदारी दोनों ही जीवन को पूर्णता प्रदान करते हैं. गया जी की पावन भूमि इस भावना को सदा जीवित रखती है.