भारत की अग्रणी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक Omaxe Ltd. को वैश्विक निवेश कंपनी Oaktree से ₹500 करोड़ की फंडिंग मिली है. यह निवेश Omaxe के बड़े प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने और नए शहरों में विस्तार करने में मदद करेगा.

Omaxe Ltd. ने कहा है कि इस फंडिंग से कंपनी को अपने रिहायशी, व्यावसायिक और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से पूरा करने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही, कंपनी को अपने मुख्य बाज़ारों में विकास के लिए पूंजी मिलेगी.

यह फंडिंग Omaxe के लखनऊ, नई चंडीगढ़, लुधियाना और फरीदाबाद जैसे शहरों में चल रहे प्रोजेक्ट्स के लिए उपयोग की जाएगी. साथ ही, दिल्ली के द्वारका में बन रहे ‘Omaxe स्टेट’, अमृतसर में नया टाउनशिप और इंदौर में प्रस्तावित टाउनशिप प्रोजेक्ट को भी गति मिलेगी.

Omaxe Ltd. की स्थापना 1987 में हुई थी. यह 2007 से NSE और BSE पर सूचीबद्ध है. कंपनी का फोकस समय पर डिलीवरी और ग्राहकों व निवेशकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य निर्माण पर रहा है.

Omaxe Ltd. के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहित गोयल ने कहा, “Oaktree जैसे वैश्विक निवेशक का हमारे बिज़नेस में विश्वास हमारी डिलीवरी रिकॉर्ड और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दर्शाता है. यह फंड हमें निर्माण कार्य तेज करने, बाजार पर निर्भरता घटाने और नए अवसरों में निवेश करने में मदद करेगा.”

Omaxe के डायरेक्टर - फाइनेंस, अतुल बंशल ने कहा कि पिछले दो वर्षों में कंपनी ने ₹1285 करोड़ का कर्ज चुकाया है और अब कंपनी का कुल कर्ज घटकर ₹300 करोड़ रह गया है.

उन्होंने बताया, “अब हमारी कोई तात्कालिक ऋण देनदारी नहीं है. हालिया फंडिंग का ज़्यादातर हिस्सा तेज़ी से प्रोजेक्ट्स पूरे करने और नए बाज़ारों में विस्तार पर खर्च किया जाएगा.”

Omaxe ने वित्त वर्ष 2024-25 में ₹3000 करोड़ से अधिक की प्रोपर्टी बेची है, जो कंपनी की मजबूत ऑपरेशनल स्थिति को दिखाता है.

मार्च 2025 तक, Omaxe ने 140.17 मिलियन वर्ग फीट से अधिक का निर्माण कार्य पूरा किया है. कंपनी की उपस्थिति 8 राज्यों और 31 शहरों में है. इसके प्रोजेक्ट्स में टाउनशिप, ग्रुप हाउसिंग, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस स्पेस और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शामिल हैं.