केरल स्थित सेमीकंडक्टर स्टार्टअप Netrasemi ने अपने सीरीज़-A फंडिंग राउंड में ₹107 करोड़ जुटाए हैं. यह निवेश Zoho Corporation Ltd और Unicorn India Ventures ने मिलकर किया है.

कंपनी इस फंडिंग का उपयोग रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) को आगे बढ़ाने, मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार करने और मार्केटिंग को मजबूत करने में करेगी. साथ ही, कंपनी चार नए सिस्टम-ऑन-चिप (SoC) वेरिएंट प्रोडक्शन में लाने की तैयारी कर रही है, जिनमें एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और वीडियो एनालिटिक्स फीचर शामिल होंगे. ये चिप्स सर्विलांस, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स और स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स बनाने वाले ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) की जरूरतों को पूरा करेंगे.

Netrasemi ने अब तक दो SoC प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट पूरा कर लिया है, जो अब टेपआउट स्टेज में हैं और इन्हें TSMC की 12nm टेक्नोलॉजी पर बनाया जा रहा है.

यह कंपनी साल 2020 में ज्योतिस इंदिराभाई, सृजीत वर्मा और दीपा गीता ने मिलकर शुरू की थी. Netrasemi एक भारतीय Edge AI सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी कंपनी है जो स्मार्ट IoT डिवाइसेज़ के लिए सिस्टम-ऑन-चिप्स बनाती है. कंपनी के चिप्स इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि वे AI-बेस्ड प्रोसेसिंग डिवाइस पर ही कर सकें और डेटा को सर्वर या क्लाउड पर भेजने की जरूरत न पड़े. इसके लिए कंपनी ने अपनी खुद की एनर्जी-एफिशिएंट (ऊर्जा-कुशल) AI कोर (NPU) और अन्य सिलिकॉन IP डेवलप की हैं.

बाएँ से: डॉ. कोशी पी. वैध्यान (सीडीओ), श्रीजीत वर्मा (सीटीओ और को-फाउंडर), हरिप्रसाद सी (सीएसओ और प्रमोटर), ज्योतिस इंदिराभाई (सीईओ और को-फाउंडर), दीपा गीता (सीओओ और को-फाउंडर).

इससे पहले कंपनी ने प्री-सीरीज A राउंड में ₹10 करोड़ और पहले के सीड राउंड्स में ₹8.3 करोड़ जुटाए थे.

पिछले एक साल में कंपनी ने दो एडवांस वीडियो क्षमताओं वाले Edge-AI चिप्स बनाए हैं, भारत के लिए AI CCTV कैमरा चिप का डेवलपमेंट शुरू किया है, और कई दुनिया भर के पार्टनर्स के साथ MoU (समझौता ) साइन किए हैं. कई OEMs ने उनके SoC प्लेटफॉर्म में रुचि दिखाई है और प्रोडक्ट डेवेलपमेंट के लिए संपर्क किया है.

Netrasemi के को-फाउंडर और सीईओ ज्योतिस इंदिराभाई ने कहा कि आज के समय में डिवाइस-बेस्ड स्मार्ट कंप्यूटिंग की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है. हमारी चिप्स इस मांग को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई हैं. ये पावर-एफिशिएंट और किफायती हैं. हम सिर्फ चिप्स नहीं बनाते, बल्कि उन चिप्स में इस्तेमाल होने वाले IP कोर भी खुद डिजाइन करते हैं.

उन्होंने बताया कि Zoho से साझेदारी से कंपनी को नया मार्केट मिलेगा और रिसर्च में सहयोग मिलेगा. Unicorn India Ventures के दोबारा निवेश से हमें आत्मविश्वास मिला है. भारत में सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट आधारित इकॉनमी को लेकर जो उत्साह और सरकार का समर्थन है, उससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है.

Zoho Corporation के को-फाउंडर और सीईओ शैलेश दवे ने कहा कि भारत में एक मजबूत डीप-टेक इकोसिस्टम खड़ा करना Zoho का लक्ष्य है. Netrasemi में हमारा निवेश इसी दिशा में एक कदम है. हम Edge प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स और AI सेक्टर में साथ मिलकर रिसर्च करेंगे. Zoho ने हाल ही में केरल के कोट्टारकारा में एक R&D सेंटर खोला है जहां Netrasemi के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा.

Unicorn India Ventures के मैनेजिंग पार्टनर अनिल जोशी ने कहा कि ग्लोबल Edge AI मार्केट में तेजी से बदलाव हो रहे हैं और इसके लिए एनर्जी-एफिशिएंट और स्मार्ट चिप्स की जरूरत है. Netrasemi इन जरूरतों को बखूबी समझ रहा है और उसी दिशा में काम कर रहा है.

Netrasemi आने वाले समय में अपनी टीम को दोगुना करने जा रही है. वर्तमान में कंपनी के पास 83 इंजीनियर हैं, जिन्हें बढ़ाकर 166 किया जाएगा. कंपनी स्मार्ट होम डिवाइसेज़, स्मार्ट सिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिटेल और इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स जैसे सेक्टर्स को टारगेट कर रही है.

कंपनी अगले 12 से 18 महीनों में अपनी तीन SoC फैमिली की फुल प्रोडक्शन प्रक्रिया पूरी करना चाहती है और अगले जेनरेशन के लिए अल्ट्रा हाई-परफॉर्मेंस SoC चिप्स पर रिसर्च शुरू करेगी, जो एज-सर्वर और स्मार्ट NVR कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा कर सकेंगी.