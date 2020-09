06 सितंबर: देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 6 सितंबर वर्ष का 249 वाँ (लीप वर्ष में यह 250 वाँ) दिन है। साल में अभी और 116 दिन शेष हैं। 6 सितंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1776 - ग्वाडेलोप द्वीप में तूफान से छह हजार से अधिक लोगों की मौत।

1869 - पेंसिल्वेनिया के अवोंदेल में एक खदान में आग लगने से 110 लोग मरे।

1905 - अटलांटा जीवन बीमा कंपनी की शुरुआत।

1914 - फ्रांस एवं जर्मनी के बीच मार्ने का युद्ध प्रारम्भ।

1924 - इटली के तानाशाह बेनितो मुसोलिनी की हत्या का प्रयास विफल।

1939 - दक्षिण अफ्रीका ने नाजी जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की।

1948 - जुलियाना नीदरलैंड की महारानी बनीं।

1952 - कनाडा टी.वी. की मॉन्ट्रियल में शुरुआत।

1965 - ताशकन्द समझौता (भारत-पाकिस्तान युद्ध)

1968 - अफ्रीकी देश स्वाजीलैंड को ब्रिटेन से आजादी मिली।

1986 - इस्तांबुल में यहूदी उपासना गृह में हमले में 23 लाेग मारे गए।

1998 - जापान के फ़िल्म निर्माता और निर्देशक 'अकिरा कुरोसावा' का निधन।

2000 - संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान द्वारा संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दि शिखर सम्मेलन का शुभारम्भ।

2003 - फ़िलिस्तीन के प्रधानमंत्री महमूद अब्बास का इस्तीफ़ा।

2006 - मैक्सिको के सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी के फ़ेलिप काल्देरोन नये राष्ट्रपति मनोनीत किये गए।

2007 - ब्रिटेन की 'द ह्यूमन फ़र्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी' ने मानव पशु संकर भ्रूण पर शोध करने के लिए सिद्धान्त रूप से अनुमति दी।

2008 - डी. सुब्बाराव ने भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर का कार्यभार संभाला।

2009 - चीनी सेना ने लद्दाख में डेढ़ किमी॰ तक घुसपैठ की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हरचरण सिंह बरार का निधन हो गया।

2012 - अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बने। 6 सितंबर को जन्मे व्यक्ति 1838 - दलीप सिंह - पंजाब के महाराज रणजीत सिंह का सबसे छोटा पुत्र।

1929 - यश जौहर, फ़िल्म निर्माता।

1937 - एम. ओ. एच. फ़ारूक - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे।

1971 - देवांग गांधी, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी। 6 सितंबर को हुए निधन 2009 - हरचरण सिंह बराड़ - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ तथा पंजाब के मुख्यमंत्री थे।

2005 - मेजर धनसिंह थापा, परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक। 6 सितंबर के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव राष्ट्रीय पोषाहार दिवस (सप्ताह)

