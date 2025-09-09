सोलर स्टार्टअप GREW Solar को मिली 300 करोड़ रु की फंडिंग

Solar PV बनाने वाली कंपनी GREW Solar ने 300 करोड़ रुपये की फंडिंग हासिल की है. इस निवेश में कई बड़े निवेशकों ने हिस्सा लिया. इसमें मशहूर निवेशक विजय केडिया और GeeCee Holdings के रोहित कोठारी की भी हिस्सेदारी है.

Chiripal Group के तहत काम करने वाली कंपनी ने बताया कि यह पैसा नए प्रोडक्ट बनाने, तकनीक को मजबूत करने और देश में अपने विस्तार के लिए इस्तेमाल होगा. GREW Solar का लक्ष्य भारत और दुनिया में सस्टेनेबल एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ना है.

GREW Solar की शुरुआत 2022 में हुई थी. पहले ही साल में कंपनी ने दूदू, राजस्थान में 1.2 GW PV Module Plant शुरू किया. 2025 तक क्षमता 3.0 GW तक बढ़ गई और कंपनी ने उच्च दक्षता वाले M10 TOPCon मॉड्यूल लॉन्च किए. अब दूदू प्लांट को 11.0 GW तक बढ़ाया जा रहा है. यह भारत के सबसे बड़े AI समर्थित Solar PV Module Plant में से एक होगा और इसमें कंपनी का अपना R&D (रिसर्च एंड डेवलपमेंट) लैब भी है.

कंपनी नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश में 3.0 GW Solar PV Cell Plant भी बनाएगी. 2026 तक इसे 8.0 GW तक बढ़ाया जाएगा. इससे कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता और मजबूत कर सकेगी.

कंपनी के डायरेक्टर और सीईओ विनय थडानी ने कहा, “हमें खुशी है कि विजय केडिया और रोहित कोठारी हमारे साथ जुड़े हैं. उनका भरोसा हमारी योजना को मजबूत करता है. यह हमें भारत के ग्रीन एनर्जी लक्ष्यों की दिशा में तेजी से काम करने की प्रेरणा देता है. हम एक मजबूत सौर ऊर्जा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं.”

निवेशक विजय केडिया ने कहा, “मैं उन कंपनियों में निवेश करता हूं जो ईमानदार, दूरदर्शी और मजबूत हों. GREW Solar इन गुणों से भरी है. यह कंपनी भारत की सौर ऊर्जा की दिशा में बड़ी भूमिका निभा सकती है और निवेशकों के लिए अच्छा लाभ दे सकती है.”

GeeCee Holdings के रोहित कोठारी ने कहा, “GREW Solar की तकनीक और नेतृत्व पर हमें भरोसा है. भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, हम इस कंपनी के अगले विकास में उनका साथ देंगे. नवीकरणीय ऊर्जा भविष्य है और हम इसमें उनका समर्थन करते हैं.”

Chiripal Group के 52 साल पुराने मैन्युफैक्चरिंग अनुभव और GREW Solar की तेजी से बढ़ती तकनीक इसे भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग में एक महत्वपूर्ण कंपनी बनाती है. इस निवेश के साथ GREW Solar भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ाने और ग्रीन एनर्जी में योगदान देने की दिशा में आगे बढ़ रही है.