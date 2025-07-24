छोटे शहरों के लिए रिटेल चेन ﻿SuperK﻿ ने सीरीज़ B फंडिंग राउंड में 100 करोड़ रुपये जुटाए हैं. इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व बिन्नी बंसल के 3STATE Ventures और मिथुन संचेती ने किया. इस राउंड में भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने भी निवेश किया.

इसके अलावा, मौजूदा निवेशकों Blume Ventures और Xeed Ventures ने भी हिस्सा लिया.

SuperK की स्थापना 2020 में अनिल थोंटेपू (Anil Thontepu) और नीरज मेन्टा (Neeraj Menta) ने की थी. दोनों BITS पिलानी (BITS Pilani) के बैचमेट हैं और इससे पहले भी स्टार्टअप चला चुके हैं. अनिल ने Kaodim, ﻿Hike﻿ और ﻿PhonePe﻿ में प्रोडक्ट और ग्रोथ की जिम्मेदारी संभाली है. नीरज ﻿Hungerbox﻿ के को-फाउंडर रह चुके हैं और उन्होंने ﻿Flipkart﻿ और ﻿Zeta﻿ (Directi) में प्रोडक्ट्स पर काम किया है.

SuperK इस फंडिंग का इस्तेमाल संगठनात्मक विस्तार, टैलेंट हायरिंग, मार्केटिंग, स्टोर ऑपरेशन और ग्रोथ टीमों को मज़बूत करने के लिए करेगी. कंपनी का लक्ष्य और अधिक शहरों में विस्तार करना और नई प्रोडक्ट कैटेगरी में प्रवेश करना है.

भारत का ग्रोसरी रिटेल बाजार लगभग 600 अरब (बिलियन) डॉलर का है. इसमें 80% से अधिक खर्च छोटे शहरों (टियर-2 और इससे नीचे) से आता है. इसके बावजूद, इस सेक्टर में केवल 5% हिस्सा ही ऑर्गनाइज़्ड रिटेल के पास है. यही कारण है कि SuperK जैसे टेक-सक्षम और भरोसेमंद रिटेल मॉडल के लिए यहां अपार संभावनाएं हैं.

SuperK की तुलना छोटे शहरों के लिए Costco जैसे वैल्यू-फर्स्ट सुपरमार्केट से की जा रही है. कंपनी फ्रेंचाइज़ी मॉडल पर काम करती है और आंध्र प्रदेश के 80 से अधिक शहरों में इसके 130 स्टोर चल रहे हैं.

कंपनी ने खुद का POS (Point of Sale) सिस्टम, कंज़्यूमर ऐप और पार्टनर ऐप विकसित किया है. इसकी मदद से स्टोर लेवल पर हर ट्रांजैक्शन का डाटा रिकॉर्ड होता है. इसी डेटा के जरिए कंपनी हर ग्राहक को पर्सनलाइज ऑफर देती है और फ्रेंचाइज़ पार्टनर्स को टारगेट बेस्ड इंसेंटिव भी देती है.

SuperK का 'गोल्ड मेंबरशिप प्रोग्राम' ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय है. इससे ग्राहक लॉयल्टी और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में सुधार हुआ है. आज यह प्रोग्राम कंपनी की कुल बिक्री का 75% हिस्सा बन चुका है.

कंपनी अब ग्रोसरी से आगे बढ़कर ई-कॉमर्स की दिशा में भी कदम रख रही है. इसमें मिक्सर, कूलर, कुकर जैसे घरेलू उपकरण भी शामिल हैं.

SuperK के को-फाउंडर अनिल थोंटेपू ने कहा, “पिछले साल हमने चुपचाप अपना इंजन फिर से तैयार किया - अपने खुद के POS से लेकर, ऐप और मेम्बरशिप प्रोग्राम तक. अब हम इसे 300 और शहरों में ले जाना चाहते हैं.”

वहीं को-फाउंडर नीरज मेन्टा ने कहा, “बिन्नी और मिथुन जैसे दिग्गजों का साथ मिलना दिखाता है कि भारत के छोटे शहरों में टेक-सक्षम रिटेल का कितना बड़ा स्कोप है.”

3STATE Ventures के बिन्नी बंसल ने कहा, “SuperK भारत के सेक्टर रिटेल सेक्टर को दोबारा परिभाषित कर सकता है. यह छोटे शहरों के लोगों को सुपरमार्केट चलाने का मौका दे रहा है. हम इस विज़न के साथ खड़े हैं.”